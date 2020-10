Sin Medias Tintas

“Ponen out” a estadios de “beis”…El que terminó de “poner out” a los estadios de beisbol de Sonora que participan en la Liga Mexicana del Pacífico, al prohibirse el ingreso de los aficionados, después de que no respetaran las medidas sanitarias contra el Covid-19, es el vocero del Plan de Reactivación Económica del Estado, Luis Núñez, al apuntillar que se hizo porque la vida y salud de los sonorenses no es un juego. ¡Zaz!

De esa forma es que Núñez Noriega respaldara la decisión tomada por el órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud, luego de observarse dichos parques de “beis” llenos en los primeros juegos de la temporada, valiéndoles las normas más elementales, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, lo que se evidenciara a través de las redes sociales. ¡Tómala!

Casi por nada es que el también Comisionado de Turismo destacara que la región se mantiene en semáforo epidemiológico en color amarrillo, pero que no quiere regresarse a naranja, porque eso implicaría el nuevamente paralizar algunas de las actividades que ya se reactivaran en las últimas semanas, y que es lo que propicia ese tipo de relajamientos, representados por esos desorganizados tumultos de gentes. ¡Vóitelas!

Eso al hacerse hincapié en que ese letal virus no ha desaparecido, y mucho menos se ha ido, sino que por el contrario sigue significando un peligro para la población, en tanto no haya una vacuna para eliminarlo, y aún así continuaría acechando, de ahí el exhorto a no desesperarse, y en este caso a mejor presenciar los partidos del también llamado Rey de los Deportes desde la seguridad de casa. De ese pelo.

Y ciertamente que al doctor Núñez le sobra razón, cuando sostiene que suspender el acceso de la afición es pensar en la integridad de los ciudadanos, pero también en la estabilidad económica que hasta ahora ha logrado recuperarse, y más después de la irresponsabilidad exhibida por los directivos de Los Yaquis de Obregón, que se pasaron por el arco del triunfo las reglas de sanidad para evitar la propagación de ese mal.

Al ser una política de prevención que hoy más que nunca adquiere una mayor dimensión, ante la advertencia que ya hiciera el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gattel, de que en una decena de Estados ya hay “un asomo” de un posible rebrote de esa enfermedad, al igual como ya está sucediendo en algunos países de Europa, donde han vuelto al confinamiento, y no es para menos. ¿Cómo la ven?

No obstante y para quien se niegue a creerlo, para prueba está el que aquí en Hermosillo ya se llegó a los mil muertos, con más de 16 mil contagiados, y se continúa contando, por ser la ciudad que concentra más del 40% de los infectados que se llevan contabilizados en la región sonorense, que superaban los 36 mil, y casi 3 mil 100 fallecimientos, desde el pasado 16 de marzo del presente 2020 . ¡Pácatelas!

De ahí el llamado que ya están haciendo para no agarrar de pretexto el próximo Día de Muertos, del venidero 2 de noviembre, para dejar de lado la protección que debe prevalecer, por aquello de que en menos de lo que se piensa, a los que hoy festejan es a los que después podrían estarles llevando flores, de ahí que la recomendación sea la de honrarlos desde el hogar, además de que los panteones estarán cerrados. ¡Palos!

¡Condenan! la crueldad animal…La que ya es toda una realidad, es la penalidad que hay por el delito de crueldad animal, y para evidencia está la sentencia de dos años un mes de cárcel que un Juez acaba de dictarle a Daniel Abraham “N”, alias “El Flaco”, y/o “El Taz”, de 32 años, por matar de un balazo a una perrita, en hechos registrados el 17 de mayo de este año frente a una casa en la colonia Los Naranjos. ¡Ups!

Pues en base a las pruebas presentadas y el juicio abreviado que enfrentara el sentenciado, aceptó que en ese fecha pasó por el lugar donde estaba el can, al que identificaban como “La Coyota”, cuya mascota le ladró y eso le molestó, por lo que sacó un arma de fuego con la que le disparó, muriendo en el acto, por lo que la propietaria al salir para ver qué pasaba, también fue amenazada con la pistola por el sujeto. Así “de matón”.

Es por eso que una vez presentada la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se investigó el suceso que derivó en que el 29 del citado mes se giró una orden de aprehensión, la cual ejecutaron los “perjudiciales” de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y con lo que finalmente se está sentando una precedente, en cuanto a ese tipo de castigos por maltrato animal. ¡Glúp!

Así está el uno-dos que están haciendo la Fiscalía Estatal, y los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Francisco Gutiérrez Rodríguez, en pro de hacerle justicia a ese sector de los animales, y con el apoyo de organizaciones como la Fundación Pata de Perro, presidida por Carolina Lara Sánchez, y que son los que coadyuvaran en las investigaciones que en este caso se llevaran a cabo. ¡Órale!

Ya que después de esa prisión que le decretaran a Daniel Abraham, sí que habrán de pensarlo más de dos veces los que se pasan de crueles con esos seres que reaccionan instintivamente, por igualmente tener derecho a una vida y trato digno, por sobrar ejemplos de los que se ensañan con ellos, de ahí la necesidad de fomentar la cultura de la denuncia para que eso no siga ocurriendo, por ya haber castigo. Ni más ni menos.

Siempre “sí la buscará” Durazo…Y se acabaron dudas, como dice el corrido, luego de que ayer el secretario de “Inseguridad” nacional, Alfonso Durazo Montaño, finalmente anunciara que dejará esa chamba para contender por “la grande” sonorense, como ayer lo adelantara en la conferencia mañanera del “Pejidente”, Manuel López Obrador, de ahí que aclarara que sería el último informe que presentaba. ¡Qué tal!

Aún y cuando el bavispeño se reservó la fecha en que renunciaría formalmente a ese encargo federal, con la mira puesta en lanzarse a la aventura política para intentar “recuperar el gobierno” que hoy abandera el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aún y cuando sus augurios no son nada halagüeños, después de la estrepitosa derrota electoral sufrida por los morenistas en Coahuila y Durango. Así el mal presagio.

Pero con todo y ese escenario en contra que tendría en los comicios del 2021, ante el resurgimiento de la oposición en las urnas, después de que los priístas ganarán “carro completo” la elección coahuilense del pasado domingo, está visto que lo es López Obrador no lo convenció para que se quedara a seguirlo ayudando, como un día antes lo había ventilado, al decidir jugársela electoralmente. Ese es el reto.

Por lo que al más viejo estilo del PRI, que es el Partido del que surgiera, es que dijera que: “Desde este momento puedo decirles que he decidido atender el llamado de la militancia para ir por la gubernatura de Sonora. Veo a la 4T como un hecho insigne a la historia de nuestro País, ha habido alternancias, pero ninguna representó un cambio en el poder”, lo que habla de que llegará con toda la aviada y lo que le sigue. ¿Será?

Aunque por estos rumbos ya lo están esperando, como lo exhibe el quelas diferentes fuerzas políticas ya se están alineando en torno a una alianza que podría llevar a Ernesto “El Borrego” Gándara a la cabeza, con todo y que el PAN ya prepara un plan “B”, como lo denota el destapadero que acaba de hacer, al entre otros postular como pretensos a la senadora, Lilly Téllez, Antonio Astiazarán, y hasta Florencio “El Chito” Díaz.

Suma gestión operador de AMLO…“Muy a la chita callando”, pero el que afloró que ha seguido sumando puntos por su terruño Huatabampo, como buen ex basquetbolista, es el hoy en día operador cercano del mismísimo “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, cual es el caso del joven Octavio Almada Palafox, al ahora esa localidad ser seleccionada para contar con una escuela de Box de Alto Rendimiento. De ese vuelo.

En esos términos dan cuenta que estuvo la nueva gestión concretada por Almada, en esta ocasión para beneficio de los deportistas de ese municipio del Sur del Estado, después de que justificara que ha sido cuna de grandes boxeadores que han surgido de esa también llamada Ciudad de los Generales, y para muestra basta un botón, representado por el excampeón mundial de peso Ligero, José Luis “Zurdo” Ramírez. Así el dato.

Para el caso, o para hacer posible ese logro, es que trascendiera que Octavio pactara una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Boxeo de México, Miguel Torruco Garza, en la que también participara el alcalde huatabampense, Ramón Díaz Nieblas, donde se “palomeara” esa academia, en la que invertirán un millón 680 mil pesos, y que es una de la varias que abrirán en la República Mexicana.

O séase que más menos así estuvo ese nuevo acierto del también Jefe de Ayudantía de AMLO, a favor de los deportistas de su región, sobre todo los que gustan de practicar “el deporte de las narices chatas”, y el que consideran que no es producto de la casualidad, sino el de estarle buscando el cómo ayudar a sus paisanos, por medio de una permanente gestoría que ha promovido en el primer círculo del Lopezobradorsismo. ¡Mínimo!

Luego entonces eso lleva a explicar por qué en las últimas semanas se le ha venido manejando como uno de los posibles sucesores de la aún encargada de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, quien ya tiene un pie en el estribo para volver a Sonora como “candidota” a la gubernatura, o más bien a dividir la votación en pro del contendiente de Morena, Alfonso Durazo, quien ya ayer dijo que sí viene.

Le sigue buscando el de Economía…Quien vaya que para nada “se ha dormido en sus laureles”, a pesar del éxito obtenido en la promoción económica, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y para muestra está el que ahora estén promoviendo lo que será la Expo Proveeduría 2020, a realizarse el entrante 4 de noviembre, para impulsar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes). ¿Qué no?

Con lo que consideran que Vidal Ahumada y compañía a todos los niveles están fomentando el mercado interno, vía el proyectar a los pequeños negocios familiares, como esta vez lo harán, ya que la aludida exposición será un escaparate, o una oportunidad de oro para que le den a conocer su oferta a diez grandes empresas conocidas como tractoras, y que pudieran contratar sus servicios, o adquirir sus productos.

Porque sí bien esas compañías ya tienen tiempo instaladas por estas latitudes, de ahí que ya cuenten con sus proveedurías, sin embargo ante los cambios tecnológicos y el crecimiento que han experimentado, es por lo que es posible que requieran de más suministros que tal vez puedan proporcionarles, y esa es precisamente la alternativa que les están creando para que puedan “venderse” de la mejor manera. Esa es la idea.

Razón por la cual es que ahí radica la opción que les estarían poniendo en charola de plata a las MiPyMes, en aras de que puedan conocer y explorar las necesidades de esos consorcios, y tener la posibilidad de surtirles lo que producen, o los servicios que prestan, entre los que están los de plomería, herrería, carpintería, empaques, cables, etiquetas, productos de almacenaje, entre otros, por lo que así los pondrán “en la jugada”.

Es por lo que están convocando a esa actividad que tendrá lugar en las instalaciones de la universidad CEUNO, así que las personas interesadas tendrán hasta el 2 de noviembre para registrarse, y cuyas bases pueden ser consultadas en la página www.economiasonora.gob.mx, por lo que así estará esa nueva plataforma de mercadeo para los empresarios que están en vías de crecer. Así el espaldarazo.

