Sin Medias Tintas

“Abortan” la huelga camionera

Sigue narco violencia carretera

Que dan e$peranza$ a “Gober”

¿Ponen en duda a precandidato?

Avalan ¡el prohibir! aficionados

“Abortan” la huelga camionera…Y los que volvió a demostrarse que son pura grilla, son los del sindicato cetemista de Operadores del Transporte Público, del que es títere Apolinar Castillo, al otra vez quedar evidenciado que no había los elementos suficientes para emplazar a huelgacomo ayer lo hicieran, en perjuicio de más de120 mil usuarios, de ahí que las autoridades laborales “les dieran palo”. De ese pelo.

Toda vez que a dicho movimiento, o intento de paralización de los camiones urbanos “le metieron freno”, luego de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo suspendiera, al ordenar archivar la solicitud de paro laboral del servicio de transporte urbano en Hermosillo, como lo demandaba Castillo Valdez y sus titiriteros, entre ellos el director adjunto de la CTM, el tachado de agitador de Héctor Robles Núñez. ¡Tómala!

De esa forma es que por enésima ocasión los descobijaran, al exhibirse que no existen las violaciones que tanto han denunciado, de ahí que concluyeran que no ameritaba la colocación de las banderas rojinegras, con todo y que advirtieran que promoverán otra emplazada, por estar en desacuerdo con la decisión tomada, de ahí que para mostrar su inconformidad, un grupito “armó” una protesta por fuera del Centro Pernocta. ¡Zaz!

Así que al parte de los choferes optar por no trabajar para mejor proceder a manifestarse y seguirle el juego a sus cabecillas sindicales, es con lo que mínimamente afectaran esaactividad transporteril, al calcularse que operó al 70% de su capacidad, por no estar en circulación los poco más de 250 ruleteros que transitan en esta Capital, de ahí que se implementara un plan operativo emergente para enfrentar ese déficit de vehículos.

Ya que azuzados por Apolinar y Héctor procedieron a realizaruna marcha desde donde guardan esas unidades hasta Palacio de Gobierno, por lo que en el trayecto bloquearon vialidades comoel Solidaridad y Lázaro Cárdenas, causando un caos vehicular, de ahí que el repudio popular no se hiciera esperar, por esa afectación en general y la pretensión de querer tomar como rehenes a los pasajeros.Ni más ni menos.

Eso luego de que a las 11:00 de la noche del lunes, las dos empresas concesionarias les hicieran un último ofrecimiento de alza salarial del 7%, el cual rechazaron porque según ellos no resuelve las exigencias de cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, tales comoel registroante el Seguro Social, pago de bonos, horas extras y entrega de uniformes, entre otras, aunque las compañías aseguran todo lo contrario. ¡Palos!

Aún y cuando era un “choque” que ya se veía venir, por dé a cómo un día antes rompieran las pláticas, después de una reunión sostenida por ambas partes en pugna, y es que tal encontronazo, más que encuentro, no duró ni dos minutos, cuando Robles Núñez salió “echando pestes” y amenazando, al sostener que no les habían ofrecido nada nuevo, y que la única opción que había era “pintarse de guerra”, o de rojo y negro.

Aunado a que de los que también se confirmó que no se hace uno, es entre el secretario del Trabajo, Horacio Ibarra Valenzuela; y el director del Transporte Estatal, Carlos Morales Buelna, por como “han dejado correr la bola”, en lugar de exhibirlos en su justa dimensión, tocante a que sólo es un chantaje que no justifica una suspensióncamionera, por ser un medio que es vital para la movilidad de la gente “de a pie”. ¡Vóitelas!

Sigue narco violencia carretera…Donde sí que ha ido de mal en “píor” la narcoviolencia, ante la falta de presencia y estrategia de la Federación, es en la región Norte de la Entidad, y para prueba está el que ahora la mafia esté utilizando camiones de carga para bloquear la carretera federal, como esta vez lo hicieran la tarde del domingoen el tramo Caborca-Sonoyta, de acuerdo a lo denunciado por los traileros. ¡Ñácas!

Pues al más puro estilo de lo que ocurre en los Estados del Sur del País, los conductores afectados ventilaron a través de videos por las redes sociales, que los presuntos sicarios del crimen organizado a punta de bala los hicieron que se pararan en plena rúa, para que con sus trailers bloquearan la misma, porque de lo contrario los amagaron con dispararles, de ahí que uno de ellos terminara con la carga ladeada. ¡Pácatelas!

En lo que es un hecho de alto impacto que pone de manifiesto que a ese grado ya ha llegado la inseguridad por esas desaladas e inseguras latitudes sobre sobre todo en la zona carretera del desierto de Altar, Santa Ana, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, por ser una auténtica tierra de nadie, que a todas luces ha sido tomada por asalto por esos grupos criminales, con un modus operandi de otras Entidades. De ese vuelo.

Con esa facilidad y audacia han seguido rebasando la “inteligencia y táctica” de las “fuerzas” federales, de las que es titular el de “Inseguridad” nacional, Alfonso Durazo Montaño, por el nulo poder de reacción que han mostrado, de ahí que los automovilistas que quedaran varados, fueran los que alertaran a los ciudadanos por medio de la red, de que en ese momento no transitaran porque los habían parado los pistoleros del “Narco”.

Y es que a pesar que de antemano saben que “están calientes” esos terrenos, pero ni así “se han puesto las pilas” para crear un plan de vigilancia y monitoreo, como lo denota el que ahora trascendiera que tuvieron que llegar patrullas de la Secretaría de Marina que tienen su base a unos 200 kilómetros del lugar de los hechos, de ahí por qué se diga que ya solamente arriban a juntar losmuertos, y hacer el reporte homologado.

Pero para quien dude el cómo la cosa está que arde por estoslares, ahí tienen que también se registrara oooootro ataque armado contra policías municipales de Cajeme, con saldo de uno ejecutado, en lo que es el segundo fatídico atentando, porque el sábado habían matado a uno más; mientras que en Empalme el fin de semana remataron a un marino de la naval de Guaymas, cuando ya estaba en una ambulancia de la Cruz Roja.

Aunque por si eso fuera poco, es que ahora ayer de “Cabronca” reportaran cuatro nuevos ejecutados,casas baleadas y un taller en llamas en menos de 24 horas, al despertarse los ciudadanos entre disparos. ¡Órale!

Que dan e$peranza$ a “Gober”…A quien vaya que le queda aquello de que ¡es como la gota que taladra la roca!, o en este caso “el codo duro”, es a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, según se deduce de la promesa que ayer hiciera el “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, de apoyar al Gobierno del Estado con algunas de las 173 obras que en su pasada visita a Sonora le propusiera. ¿Cómo la ven?

De ahí que aunque en su momento Claudia fuera criticada por la forma tan coloquial en que gestionara ante AMLO el respaldo con algunas obritas, en un acto celebrado en el estadio “Héctor Espino”, pero al final está consiguiendo el objetivo, después de que en la propuesta de presupuesto federal para el 2021 únicamente se contemplara una, que es la construcción de la carretera a Bavispe, y párenle de contar. ¡Qué tal!

Es por eso que ese simple anuncio de López Obrador, sí que debió haber hecho renacer las esperanzas de Pavlovich Arellano, para que se tomen en cuenta algunos de los proyectos contenidos en una carpeta que esa vez le entregara, y en la que hay propuestas para beneficiar a los diferentes municipios en materia de servicios públicos y urbanos, a fin de mejorar las condiciones de los ciudadanos, y para lo cual se necesita “lana”.

Con todo y que Andrés Manuel sólo hiciera un recuento de lo que hasta ahora se tiene proyectado, que son los trabajos que ya están en marcha desde el año pasado para Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Nogales y Naco, agregándosele Hermosillo y Cajeme, como parte del Programa de Mejoramiento Urbano de las 50 Ciudades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Así el dato.

Sin embargo y aunque de entrada no soltara prenda, pero el hecho que ya haya dicho que: “Sí, todo lo que podamos ayudar a Sonora lo vamos a hacer, es un reflejo inequívoco de que tiene en su radar la gestión que le hiciera la “Gober”, de ahí que ahora ya solamente habrá que esperar a ver qué es lo termina por cristalizarse de todo lo propuesto, que ahora sí que ya lo que caiga es bueno, como le dijera. De ese tamaño.

Ponen en duda a precandidato…Si por la víspera se saca el día, y a partir de lo acontecido el pasado domingo en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, donde a los morenistas los priístas los borraron del mapa electoral de esas regiones, tal parece que el “Pejidente”, Manuel López Obrador, ya no la está viendo muy segura con la virtual candidatura a la gubernatura de Alfonso Durazo para los comicios del próximo año.

Tan es así que contra todo lo esperado, pero ayer adelantó en su conferencia mañanera, o “mentidera”, que buscará convencer a Durazo Montaño para que no deje el cargo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en aras de aventurarse a buscar el gobierno sonorense, porque capaz y le va como a los morenos que las perdieron de todas todas en el proceso electoral coahuilense, e hidalguense. Así “el mello”.

En lo que es una postura presidencial que consideran que deja entrever, que así le podría haber entrado la duda a Andrés Manuel, en torno a las reales posibilidades de Durazo, en su intentona de contender por “la grande”, ya que como rival se perfila que tendrían a un gallo ya muy jugado, o más bien a un “Borrego” con mucha aceptación, como es el caso de Ernesto Gándara, al que así apodan, quien tal vez iría en alianza.

Y para quien dude de lo anterior, o de ese probable reversazo, es que de viva voz López Obrador dijera que “a lo mejor lo convenzo de que me siga ayudando”, por lo que ahora habría que ver qué es lo que dice Durazo, quien no solamente el pasado 1 de octubre confirmara que “sí la quele”; sino que además el “dormingo” anterior el Comité Ejecutivo Estatal del partido de Morena ya palomeó sus pretensiones polacas. ¡Ups!

Ciertamente que después de la lección que les acaba de dar el electorado con la elección del fin de semana, sí que de aquí pa´l real podrían empezar a ser blanco de un voto de castigo ciudadano, por cómo se han excedido en el manejo del poder gubernamental, además de que no han cumplido con las expectativas, de ahí que hasta ya estén reviviendo al dinosaurio del PRI, a partir de que vale más malo por conocido, que peor por conocer.

Avalan el prohibir aficionados…El que avaló y consideró como muy saludable la medida de prohibir la entrada de aficionados a los estadios de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico en Sonora, luego de que no respetaran los protocolos sanitarios contra el Covid-19, es el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, porque ya nomás faltó que dijera que había sido algo así como “un jonrón por los puros 400 pies”.

No por nada es que López Gatell Ramírez señalara, que ante esa restricción por demás justificada decretada por el Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica, lo mejor será ver el “beis” desde casa, para no echar por la borda el buen manejo que se ha hecho de esa pandemia por parte del Estado, de ahí que se esté en color amarillo. ¿Qué no?

Y con más razón luego de que alertara que ya se están presentando síntomas de un rebrote tempranero de ese mortal virus en el mes que está corriendo, y que se agravaría con el inicio de la temporada invernal, cuyo peligro a aumentando precisamente porque se han relajado las estrategias de prevención, de ahí que en Estados como Coahuila, Colima, Durango, Nuevo León y Oaxacaya se observe una alta incidencia.

Por ese motivo es que dejara muy en claro, que todo lo que se haga en materia preventiva es muy bien venido, y no es para menos, después de que calculan que las cifras reales dedifuntos por ese mal ya rebasan los 101 mil, aunque la estadística oficial sea de arriba 86 mil; mientras que aquí ya suman más de 3 mil 100 los fallecidos; con más de 36 mil contagiados, y que se seguirán acumulando mientras no haya una vacuna.

Es por lo que EU determinara mantener cerrada su frontera con la mexicana hasta el 21 de noviembre, salvo para cruces esenciales, eso a partir de que “en el otro lado” ya se les presentaron los rebrotes, al igual como ya está ocurriendo en Europa, que es lo que los ha obligado al confinamiento, y que es lo que quiere evitarse, entre otras cosas no acudiendo a concentraciones como las de los eventos deportivos. ¡Mínimo!

