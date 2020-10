Da lección a morenistas elección

Da lección a morenistas elección…Y una vez más se está demostrando que los excesos son malos, y para prueba están los domingueros resultados de las elecciones locales celebradas el pasado domingo en Coahuila e Hidalgo, en cuyas Entidades el PRI dio la sorpresa, al en la primera haber ganado “carro completo”, al triunfar en los 16 distritos en juego; mientras que en la segunda por el estilo “revivió”.

Al considerarse que es un “campanazo” electoral por parte del tricolor que no es producto de la casualidad, sino más bien de la decepción que ya hay en el gobierno federal del “Pejidente”, Manuel López Obrador, por los abusos de poder en los que ya están cayendo,ante la falta de contrapesos, al también tener el control de la Cámara de Diputados y el Senado, lo que ya se ha traducido en corrupción y demás. ¡Zaz!

Es por eso que con ese gane de todas todas que los coahuilenses le dieran en las urnas al Revolucionario Institucional, tal parece que estuvieran mandado un mensaje, y haciendo valedero aquello de que ¡vale más malo por conocido, que bueno por conocer!, a partir del fracaso que ha significado la gestión gubernamental de Andrés Manuel, que podrá ser muy popular, pero en cuanto a resultados ha dejado mucho que desear.

Si se toma en cuenta que AMLO ha sido aprobado en popularidad, pero reprobado con relación a su mandato, por en seguridad hoy en día estarse con más muertos, y por los suelos; y en economía ni se diga, por como a las mayorías cada vez les alcanza menos el sueldo; en tanto que en el terreno de la salud la actual pandemia del coronavirus ha venido a exhibir la improvisación que hay en ese terreno, y puras de esas deficiencias.

Motivo por el cual es que desde el año pasado la votación de Morena, que es el partido político de López Obrador, ha venido a menos, pero nunca en la proporción que ahora se viera, y a favor de la tercera fuerza política, como es la delex invencible, porque lo que es hasta el PAN reconoció que el voto no le favoreció en eso comicios con los que se renovó el Congreso del Estado coahuilense. De ese pelo el voto de castigo.

Así que si por la víspera se saca el día, esa debacle electoral sufrida por los morenistas, y que de entrada no había sido aceptada por su cabecilla nacional, Alfonso Ramírez Cúellar, podría ser un presagio de lo que les espera en el proceso del 2021, en el que se renovarán 13 gubernaturas, entre ellas las de Sonora; así como el Congreso de la Unión, y es que lo que es López ya no aparecerá en las boletas electorales para ayudarlos.

En lo que es una victoria que refuerza las esperanzas de una alianza que desde ya se habla que están formando para lanzar la candidatura de Ernesto “El Borrego” Gándara “a la grande” de por estos lares, para enfrentarse al ahora moreno de Alfonso Durazo Montaño, porque eso pone de manifiesto que no la tendrán nada fácil, sino todo lo contrario, de ahí por qué manejen que ya están recurriendo a “los golpes bajos”. ¡Palos!

Luego entonces en esos términos es que le amargaran el nuevo “destape” a Durazo, ahora a través de los consejeros de Morena, que se reunieran la tarde del “dormingo”, pero no por unanimidad, como se suponía, por entre ellos mismos haber voces en contra de su postulación, y tan no la ven tan segura, que por eso también promoverán por separado a Ana Gabriela Guevara, en aras de dividir la votación. Así la simulación.

¿Amenaza de huelga camionera?…Con todo y que ya es una película muy vista, pero los que de nueva cuenta están amenazando con otrooooo posible estallamiento a huelga, para este martes a las 5:00 horas de la madrugada, son los del Sindicato de Operadores del Transporte Público, en caso de no llegar a un arreglo con las dos empresas concesionarias de ese servicio, luego de que ayer rompieran pláticas. ¡Pácatelas!

Sin embargo como son unas emplazadas que ya se han vuelto cíclicas, o por demás repetitivas, es por lo que ya nadie les crea a las advertencias con las que cada cierto tiempo sale el cabecilla sindical, Apolinar Castillo Valdez, de que de no “negociar” de último momento paralizarían 250 camiones urbanos, que son manejados por 600 choferes, en perjuicio de aproximadamente unos 50 mil usuarios. Ni más ni menos.

Pues son las mismas demandas “de toda la vida”, o las que siempre han ventilado, y que tienen que ver con supuestas violaciones al Contrato Colectivo del Trabajo, relacionadas con el pago de bonos, seguro de vida, entrega de uniformes y demás prestaciones que les impactan en sus percepciones salariales, aún y cuando ha aflorado que ya a la hora de las negociaciones terminan yéndose de paso en sus exigencias. ¡Mínimo!

Razón por la cual es que estilan que son peticiones que se han convertido en un cuento de nunca acabar, a pesar de la mediación del Gobierno del Estado con las compañías Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, en buscade resolverde manera definitiva esa problemática que afecta esa actividad, y que reiteradamente mantiene con “el Jesús en la boca” al pasaje. A ese punto el temor.

Y tan cada cierto tiempo sólo “asustan con el petate del muerto”, que una vez más le están apostando a “estirar la liga”, o a “medir defensas”, con esa amagada de que pudieran colocar las banderas rojinegras, si es que no les cumplen sus capricho$, por ya ser mucho eso de que no les ofrecen ni lo más mínimo, pero sin que lleguen el paro, y es que lo que ya da que pensar, es que siempre se queden en la mera amenaza. ¿Qué no?

Exhiben el fracaso en “seguridad”…Ahora sí que a pesar de la Guardia Nacional, Policía Federal y Sedena, pero la que ha seguido siendo un fiasco, es la estrategia para frenar la ola de violencia provocada por el crimen organizado, y para evidencia está el que ahora remataran a Rafael Armando, un militar de la Marina Aeronaval de Guaymas, cuando estaba a bordo de la una ambulancia de la Cruz Roja en Empalme. ¡Ñácas!

Y es que la víctima y otro acompañante, de nombre Bryan, momentos antes habían sido atacados por un comando armado cuando circulaban en un vehículo Saturn por calles de la colonia Sahuaral, así que ya heridos se dirigieron a la sede de esa benemérita para solicitar auxilio, por lo que al ser subido a una unidad de socorro para trasladarlo a un hospital, llegaron los sicarios y lo mataron frente a los paramédicos. ¡Glúp!

En lo que es un fatídico atentado que se salió de toda proporción, y que puso en entredicho no solamente a la Marina Naval, sino que además causó que los operadores de esa institución de emergencia dejaran sin el servicio a los empálmenses, y es que como el miedo no anda en burro, optaron por ponerse a buen recaudo, por lo expuestos que están en esa zona, como una vez más se reflejara. Así de grave la peligrosidad.

Aunque por si eso fuera poco, igualmente dan cuenta que en Pitiquito se registró otra agresión armada, en la que falleció una persona del sexo femenino, y que tuvo la peculiaridad de que también la dejaron abandonada en el interior de un auto que estacionaron frente a las instalaciones de la misma Cruz Roja. De ese tamaño.

Ante lo que concluyen que así han continuado rebasando a las fuerzas federales, lo que no le abona en nada a la imagen de Alfonso Durazo, en su todavía función como titular de la Secretaria de “Inseguridad”, por ser de lo que más le echarán en cara luego de que en los próximos días renuncie a esa chamba para lanzarse como “pretenso” a la gubernatura sonorense, por simplemente “no haber podido con el paquete”. ¡Tómala!

“Ponen out” a estadios de “beís”…Tal como era de esperarse, y después de la ventaneada que “les pegaran”, a los que pusieron “out” en los juegos inaugurales, es a los tres equipos de beisbol de Sonora que participan en la Liga Mexicana del Pacífico, como son Los Mayos, Yaquis y Naranjeros, al suspenderse el acceso de aficionados a sus respectivos estadios, por “batear” las medidas sanitarias contra el Covid-19.

Toda vez que apenas y se cantó el ¡play ball! en el diamante de Obregón, y en lo que es el partido inaugural prácticamente ledieron “bateo libre” a la afición para que incumplieran los protocolos de sanidad, como se exhibiera por medio de las redes sociales, en primer lugar alpermitir un sobrecupo, y en segundo por no obligar a que utilizaran cubrebocas, como tampoco el que guardaran la sana distancia. ¡Vóitelas!

No por nada es que los del Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica, cuyo vocero es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, no lo pensaran dos veces para darles la orden del “pa´ tras los filders”, y cancelar la autorización para el ingreso de público que les habían aprobado, de ahí que por uno la llevaron los otros dos. ¡Ups!

Ya que esa clase de relajamiento que se observara en esos enfrentamientos de “beís”, como si no pasara nada, o como si el virus de esos mortales resfriados ya se hubiera acabado, son los que aumentan el riesgo de contagio, pero sobre todo el que sean más graves los rebrotes que se esperan para el venidero mes de noviembre, así que con esa prohibición se unirán a las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Mexicali.

Y en tanto que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdena, avaló esa disposición preventiva, por primero estar la salud y la vida, antes que la diversión; lo que es al “Presimun” obregonense, Sergio Pablo Mariscal, le afloró la insensibilidad social, alvía un Twitterazo criticar la citada suspensión, no por nada es que “le cayeran a palos”, hablando en términos beisboleros, y no es para menos. De ese vuelo.

