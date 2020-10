Quitarán apoyo para seguridad

Aplazan el cobro en los camiones

Refuerzan ciberalerta comercial

Advierten de ataque de las abejas

Quitarán apoyo para seguridad…A la que sí que le ha “llovido”, y no es para menos, es a la incongruente propuesta de desaparecer el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Forta$eg), con el que se apoya a los municipios en ese inseguro rubro, por ya no aparecer contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 que enviara la Federación a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Y entre algunas de las verdades de a kilo que se han dicho en ese sentido, está la del legislador y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Luis Armando Colosio Muñoz, de que el combate a la inseguridad en el País requiere de mayor inversión de recursos económicos en las policías municipales, y no de la incorporación de más militares en las calles, pero contra toda lógica se está haciendo todo lo contrario.

No por nada es que Colosio Muñoz “pusiera el dedo en la llaga”, al señalar que a pesar de que la crisis de violencia ya tiene más de 10 años sin ser controlada, pero aún así cada año el gobierno federal les ha reducido el respaldo financiero a los ayuntamientos para ese ámbito, aún y cuando en la mayoría de los casos representan el primer respondiente en la lucha contra la delincuencia, lo que resulta por demás inexplicable.

De ahí que le sobre razón a Luis Armando, al apuntillar que en lugar de reforzar a las corporaciones locales, cuyos agentes son los conocen las ciudades, en contraparte han destinado más presupuestación para el ejército y el mantenimiento de la Guardia Nacional, que consideran que no ha servido para nada, o nomás para andar levantando los muertos, como lo refleja el que la ola violenta y las ejecuciones estén a todo lo que dan.

Pero por si eso fuera poco, ahí también está el ¡S.O.S! que ya lanzara el presidente de la Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz González, tocante a que algunos alcaldes ya han advertido que sin los fondo$ del Fortaseg podría agravarse la seguridad a niveles sin precedentes, o nunca antes vistos, pues al no contar esa “lana” extra que les llegaba, ni siquiera podrán completarse para pagar la nómina policíaca. De ese pelo.

Aunque para quien dude lo anterior para muestra basta un botón, como es el de Hermosillo, que calculan que por ese concepto dejará de recibir más menos $50 millones de pesos, que principalmente destinan para equipamiento y armamento, y que es con los que han podido comprarse patrullas, pero “pos” el secretario de Seguridad nacional, y preca a la gubernatura, Alfonso Durazo, así “cambió la pichada”. Increíble pero cierto.

Aplazan el cobro en los camiones…Y finalmente no hicieron pagar a justos por pecadores, o a los usuarios del transporte urbano de Hermosillo, luego delreciente anuncio hecho por el director del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), Luis Fernando Pérez Pumarino, de que ampliarán el plazo del cobro electrónico como única forma de pago en los camiones hasta el próximo 15 de diciembre.

Por ser un cambio que tenían proyectado para el ya venidero “juebebes” 15 de octubre de la presente semana, aún y cuando todavía faltaba que más de una cuarta del pasaje que se estima que hay, que son alrededor 140 mil pasajeros, tramitara esa tarjeta de prepago, de ahí que serían como unos 40 mil los que aún no cuentan con esa charola transporteril, razón por la cual es que prorrogaran esa modalidad, y no es para menos. ¿Qué no?

Y es que por encima de que Pérez “Espumarino” trate de componerla en el aire, al manejar que determinaron ese aplazamiento a petición de organizaciones civiles como la Unión de Usuarios y Vigilantes del Transporte, que si bien es cierto estuvieron presionando para la aplazada de esa modalidad de cobranza, lo verdad es que principalmente se debió a que les falló la promoción para que la gente acudiera a gestionarla. ¡Pácatelas!

Ante lo que se saca por conclusión que el burocrático funcionario del Femot tendrá una nueva oportunidad, consistente en dos meses para ahora sí aplicarse y promueva una labor de convencimiento, con lo que sería alguna campaña o estrategia con la que motiven y hagan ver la importancia de contar con ese nuevo esquema de pagadera para poder viajar en los ruleteros, porque pasado ese tiempo ya no lo podrán hacer. ¡Zaz!

Si se analiza que es un sistema que se hace necesario, a partir de la nueva normalidad que también ha propiciado en ese servicio la emergencia sanitaria que se padece hoy en día, a fin de reforzar los protocolos de higiene y evitar el contacto con el dinero, por ser donde más riesgo hay, de ahí que una de las alternativas para solicitarla sea por la página www.une.sonora.gob.mx, aunque también de manera presencial. ¡Qué tal!

Refuerzan ciberalerta comercial…Vaya que a partir de que el comercio digital ya es parte de la nueva normalidad provocada por el Covid-19, por dé a cómo cada vez más personas usan ese medio para realizar sus compras a distancia, es que a la par también se han disparado los fraudes por esa modalidad, de ahí el porqué de las reiteradas ciberalertas que se han lanzado para prevenir a los ciudadanos. ¡Ñácas!

Es por eso de la nueva advertencia que le están haciendo a los consumidores, por medio de la Unidad Cibernética de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública, de la que es encargado Diego Salcido Serrano, para que en esta ocasión “echen mucho ojo” a la hora de ingresar a la plataforma Marketplace de Facebook, y se prevengan de no ser fraudeado$, por ser la que más reportes tiene en ese sentido. ¡Ups!

Razón por la cual es que Salcido manejara, que si bien han mantenido una campaña en general contra esa clase de timadas cibernéticas, a últimas fechas lo han hecho en especial con relación a ese espacio comercial, por ser en el que han detectado que más “le hacen el pelo” a la ciudadanía, como se dice coloquialmente, lo que es un reflejo de que así se han ido maleando esos lugares, a pesar de lo conocido que son. ¡Glúp!

Para el caso entre las orientaciones que hacen para hacer una compraventa virtual, está el investigar al vendedor o comprador, y también identificar si es un perfil falso el que se publica; además de nunca pagar por adelantado, hasta que la mercancía sea entregada; y el tampococonfiar en las páginas que hacen grandes promociones, sino sólo en las webs oficiales, o cuentas verificadas y recomendadas. Así el dato.

O séase que hasta con esa clase de delincuencia muy actualizada y modernizada está teniendo que batallar el secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, y sus operadores, si se toma en cuenta que esas ventas terminan en latrocinios, o delitos, de ahí el exhorto de que al momento de pactar una transacción se haga en un lugar público, pero nunca en un domicilio particular, pues hasta en plagio de todo tipo podría terminar.

Advierten de ataque de las abejas…Ahora sí que será por el cambio climático, la sequía, o lo que usted guste y mande, pero lo que es innegable, es que actualmente ya están pasando muchas cosas raras, y para prueba está el que ahora las abejas atacarán una comunidad de Etchojoa, ubicada al Sur de la Entidad, dejando una persona hospitalizada, y seis borregos muertos, lo cual está de no creerse. ¡Tómala!

Pues de acuerdo a lo ventilado por el comandante de Bomberos de esa latitud, Reynaldo Amarillas, el enjambre de esos insectos atacó a todo un poblado identificado como Tiriscohuasa, en el que habitan unas 35 familias, quienes viven del ganado y la agricultura, por lo que tuvieron que auxiliarlos, ya que picaron lo que se encontraron a su paso, fueran humanos o animales, principalmente perros y caballos. ¡Palos!

Y aunque no determinaron lo que provocó esa agresión, pero suponen que pudieron ser los ladridos de los canes, los que causaron que se “espantara” una colmena que no habían detectado que estaba en las afueras de un domicilio, y es cuando se presentó la corredera, casi casi al grito de ¡sálvese quien pueda”, pero aún así manejaran una cifra como de una veintena de “picados”, y uno de los cuales fue a parar al hospital.

No obstante y a partir de lo reportado por Amarillas, lo más grave es que no es la primera vez que se van sobre toda a toda una población rural; ya que esas avispas productoras de miel se alborotan y son muy peligrosas, y una muestra de ello es que en el último tiempo se han incrementado ese tipo de ataques en un 300%, lo que se ha visto reflejado en que han atendido más de 40 llamados de auxilio en esa región. ¡Ouch!

Por lo que así está el ¡S.O.S! para el de la Unidad Estatal de “Desprotección” Civil, Ricardo Vázquez Aguayo, quien con todo y ese peligro abejuno, simplemente no ha dado color al respecto. ¿Cómo la ven?

