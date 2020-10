“Reviran” a Profeco por quesos

“Reviran” a Profeco por quesos…Aunque ya no es ninguna novedad, el que en general en el mercado vendan pura “cochinada” de productos, pero la que sí que está “muy volada”, o no explicada, es la exhibida y suspensión de venta de la que acaba de hacer objeto la Profeco y Secretaría de Economía a 19 marcas de queso, según esto por no cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, en cuanto a su elaboración.

Casi por nada es que los que luego luego “brincaran” ante esa “quemada”, sondel Grupo Lala, para como era de esperarse, jurar y perjuran que sí cumplen con la normatividad: al igual como también lo hicieran los de la empresa Mondelēz, que es la propietaria de Philadelphia, de ahí que de entrada consideraran como infundada esa disposición para sacarlos de los comercios por estar adulterados, por lo que así estuvo la desmentida.

Eso luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ventilara que las aludidas compañías estaban “dando gato por liebre”, al vender quesos que sólo eran simulacro de eso, entre los que también están los del Grupo Danone y Sigma Alimentos, y por lo cual manejan que además de la inmovilización, aparte deberán pagar multas conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, lo que todavía está por verse.

Lo anterior al descubrirse que utilizar la leyenda “100 por ciento leche”, pero sin serlo; y el que adicionan grasa vegetal para sustituir el lácteo; a lo que se le agrega el que proporcionan un menor gramaje que el quedeclaran en la etiqueta como contenido neto; aunado a que no informan en la superficie principal del empaque el porcentaje de uso de caseinatos, y puras de esas irregularidades.De ese pelo.

Es por lo que entre esos quesitos “hechizos” que quedaran prohibidos están los de FUD, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Zwan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrerá y Philadelphia, y si se analiza que son de los más conocidos, y en los que se confiaba, “pos” ya sabrán como estarán los demás. Así la falsedad.

En tanto que con relación a los yogures naturales que también resultaran falsos, por no ser hechos con lo que deben llevar, al agregárseles azúcares y no contener el mínimo de “lechí”, están los de Danone Bene Gastro y Danone Natural, lo que lleva a explicar por qué tienen una consistencia que deja mucho que desear, de ahí el que tengan unos sabores muy artificiales, porque hay algunos que “saben” a vil plástico. ¡Gúacala!

Sin embargo lo que da que pensar, es la forma en que ambas instancias gubernamentales hicieran pública esa deficiencia, que atenta contra la alimentación y salud de la población, cuando era como para que hubieran convocado a una rueda de prensa en la que dieran santo y seña, con relación a esas porquerías que están vendiendo, ante lo que se deduce que cuántas más no se estarán comiendo hoy en día. ¿Qué no?

Ante lo que se concluye que es una nueva investigación que volverá a quedar en nada, o si acaso en una ridícula sanción, como sucediera con el reciente estudio que también realizaran, y en el que señalaran que la mayoría de los atunes en lata no son de esa clase de pescado, pero sin que procedieran en consecuencia, de ahí que bien haría el delegado de la Profeco, Fausto Vázquez Castelló, en “soltar más prenda” al respecto.

“Grillas” dan cambio en Aguah…Con la que sí que “se movieron las aguas”,y se agitaron las grillas, es con la sorpresiva renuncia del director de Agua de Hermosillo (Aguah), Alfredo Gómez Sarabia, quien dejará ese cargo “acuático” para integrarse a Cabildo como regidor, tras quedar vacante el lugar que ocupó Ignacio Lorenzo Lagarda, luego de su fallecimiento el pasado 28 de julio a causa del Covid-19. ¡Órale!

Y tan “en caliente” será ese movimiento, que manejan que en el fondo tiene un fin político, que afloró que hoy “juebebes” habría una sesión de Cabildo, en la que le tomarían protesta a Gómez Sarabia; además de concretarse el nuevo nombramiento en Aguah, a donde llegaría el actual Tesorero Municipal, Daniel Sánchez González; quien sería reemplazado por Lizbeth Gardner, la jefa de la oficina de Presidencia Municipal.

Más menos así se habla que estaría esa carambola de tres bandas, tocante a ese enroque de funcionarios, con lo que estilan que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, estaría asumiendo el control del mencionado organismo operador de agua, por especularse que Alfredo responde más a los intereses del preca a la gubernatura, y aún secretario de “Inseguridad” nacional, Alfonso Durazo Montaño. De ese vuelo.

No en balde es que se diga que la salida de Gómez para fungir y cobrar como edil, obedecería a que así estaría más desmarcado para dedicarle mayor tiempo a la precampaña y luego a la labor proselitista de Durazo, por estar ubicado como uno de sus operadores, desde la época en que le sirviera como contacto con el empresariado, en el pasado proceso en el que contendiera por el Senado y la ganara. Así la especulación.

Y para quien dude que por todos lados se están mandando mensajes políticos, para evidencia está que los priístas no hacen malos quesos al respecto, y para muestra está la comentada “cafeceada” que acaban “de echarse” el también pretenso “a la grande” por el tricolor, Ernesto “El Borrego” Gándara, y el exgobernador Manlio Fabio Beltrones, muy seguramente que para hacer “amarres” de cara a la elección del 2021. ¿Será?

“Dan la buena nota” periodistas…Y los que vaya que hoy darán la buena nota, son 8 periodistas de Sonora, en el marco el marco de la ceremonia virtual que este día realizara la organización nacional Club de Periodistas Primera Plana, dirigida por José Luis Uribe, para entregar reconocimientos por 25, 30 y 35 años de trayectoria periodística de manera interrumpida, ya que están entre los elegidos. ¡Qué tal!

En lo que esuna distinción que en esta ocasión será a distancia para los colegas sonorenses, en un evento que tradicionalmente y desde hace 60 años se había celebrado en la Ciudad de México, pero que por la actualpandemia de coronavirus ahora no fuera posible llevarlo a cabo de manera presencial, de ahí que tendrá lugar a media mañana, por la hoy tan de moda plataforma digital del Internet. ¿Cómo la ven?

Así que mediante esa modalidad recibirán la respectiva placa que avala su labor profesional, entre los que están Octaviano Rojas Gutiérrez, por 40 años en prensa escrita y televisión; así como María del Socorro Rodríguez con 35; y Judith FrancoAinza; Francisco Humberto Corral, José Humberto Anaya y José Sergio García con los mismos años; además de Guadalupe Humildad Moreno y Ramón Flores. Así el dato.

No obstante y al margen del mérito que tienen los galardonados, que además son mejores amigos, se vale hacer una mención especial de Franco Ainza, y no solamente por ser compañera de periódico Entorno Informativo, sino además porque somos testigos de que francamente es una auténtica Dama de Hierro del periodismo, por la capacidad, profesionalismo, dedicación y entrega que siempre ha demostrado.

Por lo que ahora sí que honor a quienes honores merecen, por las décadas en que han ejercido uno de los oficios más peligrosos e incomprendidos, pero de los que más satisfacciones dejan, y en el que todavía están en activo, y para rato, si se toma en cuenta que al olor a tinta y la magia del micrófono muy difícil se renuncia, de ahí que enhorabuena para Judith, “La Coyito”, Octaviano, Francisco Humberto y José Humberto.

A la par que igualmente se vale resaltar la labor del periodista y excelente amigo, Luis Alberto Duarte, por haber sido parte del comité seleccionador, y de una manera por demás atinada. De ese tamaño.

Reprueban a director de Cobach…El que ha seguido reprobando en materia de sensibilidad, es el por algo tan llevado y traído director general del Cobach, Víctor Mario Gamiño Casillas, y para pruebaestá la manifestación que ahora le hicieran un grupo de alumnas del plantel No 1 de Obregón, para denunciar presuntos casos de acoso por parte de profesores, a raíz de que han sido olímpicamente ignorados. ¡Palos!

Y es que luego de que reiteradamente fueran “tiradas a Lucas”, como se dice popularmente, cuando a alguien no se le hace caso, es que optaran por montar un plantón de protesta en la entrada principal de esa preparatoria, en el que se manifestaran con pancartas en mano, en las que se leían letreros como el de: “Cobach nos quiere silenciar”, “Exigimos respeto y no lo tenemos”, y “Cobach encubre acosadores”.

A ese grado ha estado la descobijada para Gamiñoy compañía, que primeramente iniciaran las afectadas por las redes sociales, pero luego de que las desmintieran, con todo y que aseguran tener pruebas, es por lo que acudieron a protestar presencialmente, o en persona, para señalar a los cuatro vientos a los maestros, y de lo cual ventanean que tienen testimonios de estudiantes, y de otras que ya terminaron sus estudios. ¡Tómala!

Pero para los que se resistan a creer, que es un añejo y grave problema que ya no soportaran, y que es por lo que denunciaran, es que dan cuenta que incluso una ex alumna interpuso una demanda contra uno de esos mentores, peroaun así le han permitido continuar impartiendo clases, y es por eso de la demanda que hacen, para que ya no sigan en la escuela, acosando a otras jóvenes preparatorianas, lo que está de no creerse.

En esos términos está la balconeada, ante la que sostienen que Víctor Mario ha hecho oídos sordos, al presuntamente dejar pasar esas bajezas y conductas inadecuadas de sus “Profes” contra el alumnado, como lo denota el que ni siquiera se ha dignado a checar y verificar los mensajes subidos de tono que afirman que les han mandado, y que es algo que ya no “podrá tapar con un dedo”, por ya haber trascendido. ¡Pácatelas!

