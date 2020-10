No tiene quinto malo la “Gober”

No tiene quinto malo la “Gober”…La que sí que echó por tierra aquello de que, ¡en martes no te cases ni te embarques!, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por lo bien que consideran que le fuera en la entrega de su Quinto Informe de Trabajo ante el Congreso del Estado, al resaltar que en ese quinquenio gubernamental ha construido un Sonora líder, con orden y cuentas claras, para ya ser un referente nacional.

Así estuvo el cumplimiento de un mandato constitucional de la titular del Ejecutivo Estatal, que ahora se vio limitado por lo de la pandemia del Covid-19, de ahí que por las medidas sanitarias el acto protocolario tuviera que trasmitirse por las plataformas digitales, y con un acceso restringido a donde enviara el citado documento informativo, con la finalidad de evitar contagios, pero ni eso le resto al buen ambiente del que goza.

Sin embargo eso no fue impedimento para que Pavlovich Arellano hiciera un “corte de caja”, en cuanto a lo hecho, y lo que aún falta por hacer, al dirigir un mensaje ante más de dos mil espectadores por diferentes medios virtuales, entre los que se encontraban legisladores locales y federales; así como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, además de sus magistrados.

En esos términos presentó ese positivo saldo que rindiera muy de mañana, a eso de las 9:00 horas, en el que apuntara que se han hecho inversiones y obras de infraestructura que responden a las necesidades reales de la gente, para hacer un Estado con presente y futuro, de ahí por qué hoy en día se está a la cabeza en renglones como el económico, con crecimiento y generación de empleos; educación; salud y transparencia. De ese pelo.

No en balde es que Claudia señalara que hace cinco años decidió entrarle a los principales problemas, porque tenía que ser primero lo primero, y lo primero era mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; de ahí que no se dejara llevar por el canto de las sirenas, o la necesidad del aplauso, por lo que no le apostó a las llamadas obras de relumbrón, que hacen lucir a un gobierno, pero que no benefician en el día a día a las familias.

Es por lo que destacara que: “Primero se pensó en mesabancos y en rehabilitar las escuelas, en los centros de salud rurales, en medicamentos y hospitales, en rehabilitar carreteras estatales y caminos vecinales, en tecnología e inteligencia para la seguridad, en recuperar la confianza y con ella la inversión, en transparentar los recursos públicos y en ejercerlos con estricto apego a la ley”, entre otros ajustes que se tuvieron que hacer.

Y como dicen que ¡obras son amores y no sólo buenas intenciones!, es que Pavlovich pusiera como muestra varios botones de ese progreso, como el que por ejemplo han implementado el programa rescate carretero más importante de los últimos tiempos, al rehabilitar casi 4 mil kilómetros de carreteras estatales, que equivalen a la distancia entre Sonora y Yucatán, de ahí por qué se diga que es una “Gober” de resultados. De ese vuelo.

Mientras que en el sector educativo igual se ha obtenido una palomita, al conseguir revertirse la tendencia negativa en educación, al posicionar a la Entidad en los primeros lugares a nivel nacional en la prueba PLANEA, lo cual no es producto de la casualidad, sino en parte porque se han invertido más de 4 mil 150 millones de pesos en infraestructura educativa, como lo ha reconocido la propia SEP. ¿Cómo la ven?

Aunque lo que resume ese avance, es que la Mandataria apuntillara que es de las que cree en las cuentas claras, amistades largas, y como quiere una amistad perdurable con los sonorenses, es por lo que se ha pasado del sexto Estado peor calificado en el 2014, en cuanto a la aplicación de recursos federales, al mejor a nivel nacional en ese concepto; y de entre los 5 peores en percepción de corrupción, a ser de los 5 mejores. ¡Órale!

Sigue al alza Sonora en empleos…Y por si quedaran dudas sobre los buenos números reportados en su V Informe de Gobierno por la mandataria, Claudia Pavlovich, a pesar de los retos que ha significado la epidemia de coronavirus, hay uno que merece una mención especial, y es el que tiene que ver con la creación de nuevas plazas laborales, según lo ventilado por el secretario de Economía, Jorge Vidal. Así el repunte.

Al trascender que Sonora continúa estando entre los Estados que más empleos han generado en lo que va del año, porque de acuerdo al último balance del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que es el pasado mes de septiembre por estos lares se registraron 11 mil 767 nuevas chambas, para colocarse en el tercer lugar a nivel de la República Mexicana, solamente detrás de Sinaloa y Nuevo León. Ni más ni menos.

Casi por nada es que Vidal Ahumada hiciera hincapié, en que de nueva cuenta la región aparece como puntera en ese importante ámbito, que es clave para la reactivación económica, por esas cifras al alza que se tuvieran en el también llamado mes patrio, lo que asegurara que es debido a la confianza que hay en la administración de Pavlovich Arellano, por parte de los empresarios locales, nacionales e internacionales. De ese tamaño.

De ahí lo relevante del dato alcanzado, del total de 113 mil 850 nuevos puestos que se abrieran en México, de ahí por qué en lo que va del 2020 únicamente se han perdido 3 mil 759, que estilan que es una estadística muy por debajo de lo que habían estimado por lo de la actual emergencia sanitaria, con todo y que haya quienes digan que la mayoría son eventuales, y del rubro de la agricultura y construcción. ¿Será?

Aunque a cómo están los tiempos, lo cierto es que chamba es chamba, de ahí por qué califican como un acierto la gestión de promoción económica que ha venido haciendo Jorge, por no ser nada fácil, sino todo lo contrario, el mantener esa tendencia que ya ha sido reconocida por el propio “Pejidente”, Manuel López Obrador, en sus conferencias mañaneras, por ser algo que está de ponderarse, y con sobrada razón ¿Qué no?

Insisten en horario restaurantes…Los que vaya que le han seguido “echado más leña al fuego”, son los restauranteros, por voz del vicepresidente de Canirac, Manuel Lira Valenzuela, por la forma en que insisten en presionar a la alcaldesa, Célida López Cárdenas, para que les amplíe el horario de sus changarros, de las 12:00 a las 2:00 horas, que es como hoy en día están por lo del virus de los letales catarros. ¡Tómala!

Toda vez que ante la postura ventilada por Célida Teresa, de que por más presión que metan se van a quedar con el que tienen hasta diciembre, que es el de medianoche, a fin de prevenir un rebrote de esa enfermedad, lo que son Lira Valenzuela y compañía ya le salieron conque: “Si nos respetan el horario hasta fin de año, aceptamos”, cuando es evidente el que comportamiento de ese mal no depende de la munícipe. ¡Vóitelas!

Ya que en base a la visión mercantilista de los de esa Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), según ellos las condiciones están dadas como para que los dejen operar hasta la madrugada, antes de que empiece el invierno, y sea más probable que repunte ese padecimiento, como también lo han propuesto para los antros, centros nocturnos, cantinas, congales y demás, dizque porque no le$ está $aliendo. ¡Ajá!

No obstante lo que es López Cárdenas ya les mandó a decir que por más que se lo pidan en diferentes tonos, pero seguirán en las mismas horas; aunado a que se ha mantenido la negativa para realizar eventos masivos, eso a partir de que ya se ha detectado un aumento en la incidencia de la contagiadera; a lo que se le sumaría el que por estos meses empieza la influenza, de ahí que lo que buscan es que no se agrave la cosa. ¡Mínimo!

Y para quien dude de esa esa política preventiva promovida por la “Presimun” morenista, ahí tienen que ya se deslindara de la decisión de autorizar que entren aficionados al nuevo Estadio Sonora, al aclarar que se trató de una decisión del Comité Intersecretarial; y por el estilo analizarán si aprueban el ingreso a los panteones el próximo Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, la cual será una decisión del Comité de Salud Municipal.

“Le buscan” Madres Buscadoras…Quienes se está confirmando que mejor ya le buscaron por otro lado, a la hora de gestionar respaldos, son las del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, como lo denota el que ayer se reunieran con el coordinador del Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Carlos Treviño, para que las apoyen en sus acciones de búsqueda. ¡Zaz!

Lo anterior luego de que la promotora de esa agrupación, Patricia Flores, confesara que tuvieron que llegar al extremo de hacerle esa petición a la CNDH, para que voltearan a ver la problemática que impera por estos rumbos, ante la falta de recursos y equipo para los colectivos; así como por la burocracia que tienen que enfrentar al acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que es fiscal Claudia Indira Contreras.

Aunado a que de la misma forma se han topado con pared, ante lo ineficiente que ha resultado el de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, José Luis González Olivarría, quien prácticamente las ha dejado solas en las labores de localización de sus familiares, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes como la de Sinaloa, donde sí hay una acción de acompañamiento en todos los sentidos. Así la diferencia.

De tal manera que así estuvo la enésima exhibida para González Olivarría y todos los involucrados en esa tétrica problemática y de la que la CNDH finalmente se ocupara, lo cual no es para menos, después de que en el último informe al respecto, Obregón y Puerto Peñasco resultaran entre las 10 ciudades con más fosas clandestinas; y el Estado también entre los primeros, pero lo que es José Luis y la “Procu”, ¡bien gracias!

