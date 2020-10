“Escupen pa´rriba” morenistas

“Escupen pa´rriba” morenistas…Y ahora sí que se demostró que ¡los que reparten lo que les sobra!, son los del por algo dividido Partido Movimiento de Regeneración ¿o Desintegración? Nacional (Morena), luego de que como “El Borras” reaccionaran ante el mensaje ventilado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en el marco de la cumbre del Consejo Político Estatal del PRI celebrada el pasado sábado. ¡Zaz!

Ya que tras hacer un recuento de los logros alcanzados en sus cinco años de gobierno, ante más de 1,500 “prillístas” que se dieron cita de manera virtual y presencial, en una reunión presidida a distancia por el líder nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, el famoso “Alito”, lo que es Claudia aclaró paradas en torno a lo que se había rumorado en los últimos días, de cara al proceso electoral del 2021 que ya está en curso.

Pues echada pa´ delante como es alzó la voz para señalar con todas sus letras: “Se los digo fuerte y claro, Sonora se compite, no se negocia. Sonora se gana, no se regala. Sonora se convence, no se concede. El que quiera tener el honor de gobernar Sonora debe saber que aquí se gana a la gente con trabajo, con esfuerzo, con resultados”, en un encuentro en el que aprobaran realizar alianzas con otros partidos políticos. De ese pelo.

Y tan a los morenistas “les quedó el chaleco” de lo dicho por la Mandataria,que solo así se explica la reacción “como picado de alacrán” que tuviera el vocero de los morenos, Adolfo Salazar, al un día después, o el domingo convocar a una improvisada rueda de prensa, en la que hubo más expositores que comunicadores, para desde su grilla visión exigir que Pavlovich Arellano saque las manos de la elección. ¿Así el “mello”?

Con lo que a querer y no, pero eso se puso de manifiesto el tamaño del miedo que le tienen los morenuchos a la “Gober”, por cómo apenas y definió su posición con relación a las campañitas que le han “armado”, y sí que los sacó de sus casillas y control, como lo refleja el que a Salazar Razo se le hubiera escuchado el andar muy fuera de la realidad, o del hoyo, al manejar una serie de acusaciones que son viles falsedades. ¡Ñácas!

A ese grado es que se vieran de arrebatados y “escupiendo pa´rriba”, vía el corre ve y diles de Adolfo, porque ya sabrán que no dirían si la Ejecutiva sonorense usara los micrófonos en transmisión nacional, como lo hace a diario en sus conferencias el “Pejidente”, Manuel López Obrador, para hablar a favor de su partido y llamar a votar por Morena en esas mañaneras, que más bien son una campaña permanente.Ni más ni menos.

Aunque por donde quiera que se les vea, pero no les queda el estar hablando de orejas como el burro, como lo hiciera Salazar y el fantasmal de Jacobo Mendoza, quien cobra como cabecilla de ese instituto político, y quien igual ayer saliera a rasgarse las vestiduras, pero no dijeron lo mismo cuando hace poco más de una semana AMLO vino a destapar a Alfonso Durazo como preca a gobernador en un acto en Bavispe.

Pero por si eso fuera poco, tampoco han dicho “está boca es mía”, sino que más bien han guardado un cómplice silencio, tocante a la evidente intromisión de López Obrador en el INE, de ahí que no sería de sorprender que ante esa revirada que les diera Pavlovich Arellano, desde ya hubieran puesto a trabajar su maquinaria para en lo inmediato lanzarle otra andanada de fake news, o noticias falsas, y campañas negras.

De ahí que ante el éxito obtenido por Claudia Artemisa, una vez más se confirmóaquello de que veneno que no mata fortalece, y para prueba está que Moreno le reconociera su liderazgo, y el que sea de las mejor evaluadas del País, y de lo cual hoy martes a las 9:00 horas dejará constancia, en lo que será la entrega de su V Informe de Trabajoque presentará virtualmente, ante lo que vaticinan que no habrá quinto malo. ¿Qué tal?

Mandan mensaje a golpeadores…Los que volvieron a dejar en claro que no les está temblando la mano ni nada, a la hora de juzgar las causas de las mujeres violentadas, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es presidente magistrado Francisco Rodríguez, y para prueba está la pena máxima de 49 años de cárcel que ahora le dictaran a José Martín “N”, por tentativa de feminicidio.¡Órale!

En esos términos está la inédita resolución judicial con la que el Juez Penal de lo Oral decretara esacondena justiciera,con referencia a un sonado caso que acaparara la atención general, como es el de la brutal agresión que sufriera la empresaria navojoense, Elvia Ochoa Cejudo, en mayo del 2019, por parte del hoy sentenciado, después de golpearla con un bat en la cabeza, al robarle en su tienda de deportes y dejarla agonizante. ¡Ups!

Con cuyo fallo ahora sí que José Martín quedó condenado a casi casi pasar el resto de sus días en la cárcel, después de la sumatoria de delitos que le imputaran y comprobaran para ser declarado culpable, en un proceso de diligencias de desahogo de pruebas que duró tres días consecutivos y concluyera el pasado sábado, con lo que se lesmandara un nuevo mensaje a los golpeadores de féminas, para que lo piensen dos veces. ¡Mínimo!

Eso por como una vez más quedara demostrado, que ya sin consumarse el asesinato de una dama, el agresor puede quedar refundido en prisión, como en esta ocasión en que se le impusieran 40 años por intento de feminicidio, y 9 años por el atraco en establecimiento comercial abierto al público; y una multa económica por $98 mil 915 pesos; aparte reparación de daño por $339 mil 268 pesos, y daño moral de $84 mil 490 pesos.

Casi por nada es que hasta el abogado defensor de Elvia, Jesús Vega, considerara la sentenciada como justa y adecuada, por responder a la gravedad del hecho y la conducta del encarcelado, quien en su defensa sólo dijera que lo único que quería era “dormir” a la víctima para robarle, cuando lo cierto es que provocó que por muchos días se debatiera entre la vida y la muerte, por lo que así de despiadado estuvo el ataque. ¡Glúp!!

Sin embargo lo que confirma que Rodríguez Gutiérrez y compañía han estado haciendo las cosas bien, es que hasta un hijo de la mujer que viviera para contarlo, como es el Raúl Gonzáles, publicara un video a través de su cuenta de Facebook para agradecer la forma en que se le hiciera justicia a su mamá y familia, porque eso les da tranquilidad, al saber que el cruel asaltante ya no tendrá la posibilidad de hacerles daño. De ese vuelo.

A la vanguardia contra el Covid…Por si quedaban dudas de que Sonora sigue estando a la vanguardia en la prevención del coronavirus, ahí tienen que ahora la Secretaría de Salud, en coordinación con la Universidad de Sonora y entrenadores de la iniciativa privada, están adiestrando a 10 perros para que detecten ese virus en lugares estratégicos como hospitales, aeropuertos y centros Anticipa. Así la novedad.

Porque de acuerdo a lo ventilado por el promotor de ese proyecto canino, Sergio Castillo, según esto ya hay evidencia científica de que los sabuesos mediante el olfato pueden ubicar en una persona la presencia de ese patógeno denominado Sars-Cov-2, incluso antes que las pruebas que se hacen con ese fin; tan es así que es una estrategia que yautilizan países como Francia, Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos e Irán. ¿Será?

Lo que pone en evidencia que a ese punto ya se están preparando, con tal de adelantarse a lo que pronostican que sería una segunda ola de contagios de ese mal, de ahí por qué actualmente lleven a cabo el adiestramiento de esa decena de caninos de las razas golden retriever, pastor alemán y pastor belga, mismo que iniciaron hace dos meses, por lo que a la fecha ya hay cuatro que están en la fase final. ¿Cómo la ven?

Luego entonces y aunque resulte difícil de creer, pero en base a lo manejado y la demostración que hiciera Castillo, del cómo esos chuchos localizan esa infección, calculan que en dos semanas ya estarían utilizando a ese cuarteto para la detección de esa mortal enfermedad, mientras que a los otros seis los continuarán entrenando para que estén listos en poco más de un mes, al estilo de los que olfatean drogas. De ese tamaño.

Por cierto que a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ayer “le fue como en feria” en su comparecencia ante el Senado, al reclamarle que con su lealtad a ciegas al Presidente, sí que “ha dado palos de ciego”, ante lo que le reprocharon los más de 84 muertos que ha provocado el mal manejo de la epidemia.

Aplazan cobro en los camiones…Con el que finalmente no hicieron pagar a justos por pecadores, o a los usuarios del transporte urbano de Hermosillo, es con el anuncio que ayer hiciera el director del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), Luis Fernando Pérez Pumarino, de que ampliarán el plazo del cobro electrónico como única forma de pago en los camiones hasta el próximo 15 de diciembre.

Por ser un cambio que tenían proyectado para el ya venidero “juebebes” 15 de octubre de la presente semana, aún y cuando todavía faltaba que más de una cuarta del pasaje que se estima que hay, que son alrededor 140 mil pasajeros, tramitara esa tarjeta de prepago, de ahí que serían como unos 40 mil los que aún no cuentan con esa charola transporteril, razón por la cual es que prorrogaran esa modalidad, y no es para menos. ¿Qué no?

Y es que por encima de que Pérez “Espumarino” trate de componerla en el aire, al manejar que determinaron ese aplazamiento a petición de organizaciones civiles como la Unión de Usuarios y Vigilantes del Transporte, que si bien es cierto estuvieron presionando para la aplazada de esa modalidad de cobranza, lo verdad es que principalmente se debió a que les falló la promoción para que la gente acudiera a gestionarla. ¡Pácatelas!

Ante lo que se saca por conclusión que el burocrático funcionario del Femot tendrá una nueva oportunidad, consistente en dos meses para ahora sí aplicarse y promueva una labor de convencimiento, con lo que seríaalguna campaña o estrategia con la quemotiven y hagan ver la importancia de contar con ese nuevo esquema de pagadera para poder viajar en los ruleteros, porque pasado ese tiempoya no lo podrán hacer. ¡Ouch!

