Avalan una baja en índice de robos

Sigue “emperrándose” la rickettsia

Piden prorrogar cobro en camiones

Confirman fracaso ante pandemia

Avalan una baja en los robos…Y por encima de la alta incidencia de los hechos violentos de alto impacto, que generalmente tienen que ver con el gobierno federal, pero la que no deja de ser una de cal, es la buena que acaba de revelar el Observatorio por la Seguridad, del que es titular Manuel Emilio Hoyos Sotelo, de que en los primeros ocho meses del año en el Estado han bajado los delitos patrimoniales. ¡Órale!

Porque según el reporte ventilado por esa organización y que denominaran: “Análisis de incidentes patrimoniales en Sonora y municipios con más de 100 mil habitantes”, en las ciudades más pobladas bajaron los robos a casa-habitación en un -32.45%; en negocios se redujo un -28.56%; y en lo que tienen que ver con personas disminuyó al -32.74; en tanto que en lo referente a vehículos tuvo una reducción del 20.26%.

Pues así está ese positivo saldo, que es el resultado de un convenio celebrado el pasado agosto entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal, donde las manda a vigilar David Anaya Cooley, y el Observatorio Sonora por la Seguridad, y que se basa en las llamadas que se hacen a la línea telefónica del 911, así como en carpetas de investigación aperturadas, y una encuesta de victimización. De ese pelo la mejoría.

Al ser una evaluación estadística que aseguran que nace a partir de las recomendaciones hechas por el sistema de inspección llamado México Evalúa en su Policy Brief 002, como una forma de medir el fenómeno y la incidencia criminal, y con eso contribuir a la rendición de cuentas claras en ese ámbito, para que pueda ser utilizada por la ciudadanía para monitorear y calificar el desempeño de las autoridades. Así el dato.

Así está ese panorama sobre la inseguridad que no está sacado de la manga, sino que más bien está observado y avalado por Hoyos Sotelo y compañía, y en el que se asienta que es el pasado mes de enero, cuando hubo más robadera en los domicilios, pero aún así se registró una caída del 8.80% menos que el 2019, en el mismo periodo, siendo Hermosillo y San Luis R.C. los punteros, al acumular el 73:73% del total. ¡Qué tal!

Y lo que es “Hornosío” junto con Cajeme también está a la cabeza en atracos a comercios, al sumar el 66.30% de los reportes, de enero a agosto del 2020; siendo los días lunes y viernes en los que se denunciaron más raterías en las casas, en un horario de 10 de las mañana, a las 7 de la tarde, por lo que es el tiempo en el que hay que cuidarse más, por lo que así está el uno-dos que están haciendo Manuel Emilio y David José.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue “emperrándose” la rickettsia…Ahora sí que con eso de que la atención se ha centrado en la epidemia del Covid-19, es por lo que consideran que han dejado de lado que en el Estado ha seguido “emperrándose” la rickettsia, que es una enfermedad provocada por las mordeduras de las garrapatas que portan los perros, ya que hasta el último reporte la Entidad punteaba con 23 casos en la República Mexicana.

De ese nivel de grave continúa estando ese mal por estos lares, de acuerdo los más recientes datos ventilados por el director de Epidemiología de la Federación, Luis Alomía, y quien vaya que sí que conoce por qué Hermosillo está entre las ciudades más afectadas, junto con Guaymas, Empalme y Cajeme, y es que en el trienio del alcalde Alejandro López Caballero fungió como titular de Salud Municipal. Así el conocimiento.

Ya que hasta ese saldo destapado por Alomía Zegarra se contabilizaban 12 hombres y 11 mujeres enfermados por esa también llamada “fiebre manchada”, a diferencia de los 22 detectados en el 2019, por lo que de esa manera es que ya se ha superado la incidencia, cuando aún faltan tres meses para que concluya el año, ante lo que no descartan que la cifra continúe aumentando, y más por los récords de calor que se han presentado.

No en balde es que así ha estado la talacha extra que ha tenido la encargada de esa área epidemiológica en el rubro estatal, cual es el caso de Dénica Cruz Loustaunau, en contraste con otras regiones como la de Chihuahua, donde los pacientes han ido a la baja, al de un año para otro disminuir de 34 a 13, con todo y que aquí no se precisara los que se han recuperado, así como los fallecidos, por ser un padecimiento muy letal.

De ahí la recomendación que hacen para mantener a las mascotas libres de esos artrópodos, porque en caso de estar infectados de rickettsiosis con la picadura de esos bichos se trasmite ese padecimiento a los humanos, cuyos síntomas son similares a los de una gripe y al dengue. Ese es el delicado panorama.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piden prorrogar cobro en camiones…La que vaya que está de pronóstico reservado, es la fecha que han dado para que en los camiones urbanos de “Hornosío” ya no pueda pagarse en efectivo y sólo se utilice la llamada tarjeta de pago electrónica de UNE, que será el venidero día 15 del actual octubre, al estimarse que aún faltan unos 40 mil usuarios de tramitarla, de un total de 120 mil que calculan que hay. Así el reto.

O séase que si Pitágoras no falla, falta una semana para que los del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), del que es director Luis Fernando Pérez Pumarino, emitan ese tarjeterío en apenas siete días, ante lo que se intuye que no alcanzarán “a librarla”, por no creerse que tengan la capacidad técnica para hacerlo, porque tendrían que expedir casi seis mil diarias, lo que consideran que “está muy cañón”. ¿Qué no?

Con todo y que el Pérez “Espumarino” diga que desde hace dos semanas se han incrementado las solicitudes para adquirir esas charolas para abordar los ruleteros, pero todo hace indicar que los tiempos ya no les van a dar para empezar con esa nueva medida, aún y cuando advierta que las unidades de transporte urbano ya no estarán habilitadas para recibir dinero, de ahí que lo más probable es que tengan que aplazar esa estrategia.

Si se toma en cuenta que los del Femot se quedaron cortos a la hora de la promoción, al no hacer una campaña para invitar, o “carrerear” a la gente para que hiciera el trámite en la página habilitada para ese fin; y si a eso se le agrega que una vez gestionada por esa vía llega en unos diez días a domicilio, pues ya estuvo que las mayorías no tendrían la suya para cuando entre en vigor esa nueva operación de llevadas y traídas. ¡Tómala!

Es por lo que el de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado, ya les mandar a decir que no deben ser tan tajantes e impositivos al implementar ese método de prepago, sino que por el contrario deberían considerar el hacerlo gradual para no afectar al usuario, en primer lugar porque por el confinamiento sanitario muchos no han podido gestionarla, y en segundo hay otro tanto que sí lo hizo y no le ha llegado. ¡Palos!

Así las verdades de a kilo, o de a tonelada, para Pérez Pumarino y el del Transporte Estatal, Carlos Morales.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Confirman fracaso ante pandemia…Con el que se comprobó que no ha habido un control, es con el cambio de metodología que ahora hicieran para medir la pandemia de coronavirus en México, por lo que ante ese fracaso del zar anti esa enfermedad el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sí que se confirma que son muchas más las muertes que hay, que las que hasta hoy se han reportado, al no sumarse los sospechosos.

De esa forma es que López-Gatell Ramírez y sus malas compañía terminaron por reconocer su fallida estrategia de atención, que por algo ya ubican a la Nación mexicana en el cuarto lugar de fallecimientos en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, al contabilizar más más de 80 mil, y cerca de 800 mil contagiados, y eso que no se han agregado a todos aquellos que han muerto con la sintomatología. ¡Mínimo!

Y un mal síntoma de ello, es que en cuanto hicieron esa modificación, que oficializaran el pasado “San Lunes”, de “golpe y porrazo” aumentaron más de 28.000 contagios, y casi 2.800 decesos, y que es la diferencia que siempre habían tenido con Sonora, con referencia a que las fatídicas cifras no cuadraban, por aquí sí enumerar a los que fallecían y estaban en duda, a pesar de que no se les hiciera la prueba. ¡Glúp!

Toda vez que en resumidas cuentas eso permitirá que haya estadísticas más realistas y menos maquilladas, lo que ayudará a salvar vidas, ya que al aumentar los criterios para que un paciente se vuelva riesgoso, lo podrá hacer objeto de atención médica, ya que ahora se les diagnosticará hasta por asociación epidemiológica, o sin pruebas de laboratorio, de llegar a presentar los síntomas después de estar con alguien fallecido por Covid-19.

Es por eso que ante saludable “golpe de timón”, sí que se corroboró el fiasco que ha sido López-Gatell, como una y otra vez se lo han echado en cara, de ahí que hasta lo demandaran por una presunta negligencia criminal, y no es para menos, por también ocuparse el noveno lugar mundial en envirulados, pero aún así han seguido insistiendo en que han enfrentado correctamente ese virus. ¡Ajá!

