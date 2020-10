¿Es Peñasco zona de exterminio?

¿Es Peñasco zona de exterminio?…Y con todo y que acaba de salir a flote que Puerto Peñasco es casi casi una zona de exterminio, por los tantos cadáveres que han encontrado en fosas clandestinas, de ahí que junto con Cajeme sea de las 10 ciudades del País con más de esas tumbas hechizas, quien ha seguido “perdido”, es el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado, un tal José Luis González.

Tan es así que las que nuevamente tuvieron que salir a dar la cara, ante el nuevo informe de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas que rindiera el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, son las integrantes de los colectivos que se han formado para el rastreo de esos cuerpos, para confirmar que en Peñasco hay prácticamente un panteón clandestino. ¡Zaz!

Eso luego de que Encinas destapara en la conferencia mañanera del “Pejidente”, Manuel López Obrador, que 10 Estados, entre los que está Sonora, concentran la mayor cantidad de ese foserío, y que la mitad de los más de 6 mil restos humanos exhumados se encontraban en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero, pero también destacando Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas, por lo que así se está punteando en ese nada honroso terreno.

Sin embargo y ante la gravedad de ese escenario, lo que es González Olivarría no había dicho esta boca es mía, para detallar la realidad en cuanto a esa dantesca problemática, y para prueba está el que tuvieran que ser las Madres Buscadora de Sonora, por voz de Cecy Patricia Flores Armenta, la que corroborara que efectivamente en Rocky Point pudieran estar cientos de osamentas bajo tierra. De ese pelo.

Al Flores Armenta ventilar, que nomás lo que son ellas en octubre del año pasado, en tres días descubrieron 44 difuntos, y en noviembre otra veintena, para sumar 60, y que ya no les ha sido posible hallar más, porque lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado las retiró de esa región, lo que les ha impedido continuar con esas labores, en lo que es una prohibición que se prestó para pensar lo “píor”. ¡Y cómo no!

Por lo que así está de delicado ese asunto de las desapariciones , y con casos cada vez más sonados, como el que recientemente aflorara de una modelo de Obregón, Yesenia Estefanía, de 24 años, a quien a más de un mes de haber sido “levantada”, descubrieron lo que quedara de ella en uno de esos hoyos clandestinos, junto a otros vestigios de personas a las que también habían desaparecido, lo que provocó una conmoción. ¡Ups!

Pero ahora sí que ni esa mortífera incidencia ha sido suficiente para el que por algo tachado de burocrático de José Luis se haya abocado a desquitar su sueldazo, cuando menos para informar sobre esa cruda y mortuoria realidad que se enfrenta por estos lares, como lo refleja el que para empezar jamás de los jamases se le ha visto salir de sus refrigeradas oficinas para encabezar una de esas búsquedas. Así la nulidad.

Aunque eso y más puede esperarse del una y otra vez exhibido funcionario, que no por nada es señalado de ser de esos que simplemente no funcionan, si se toma en cuenta que ni siquiera se ha dignado a apoyar con lo más elemental a quienes por su cuenta se han dedicado a realizar esas exploraciones, con el fin de tratar de localizar a sus familiares desaparecidos, de ahí porque consideran que hasta la fecha ha sido un fiasco. ¡Palos!

Da más de que hablar la Policía…Los que han seguido dando de qué hablar, y no precisamente para bien, son los de la Policía Municipal de Hermosillo, cuyo Comisario General es el tan llevado y traído de Gilberto Landeros Briseño, y para mala señal está el que ahora ejecutaran a balazos a un ex agente de esa corporación, José Luis Rojas Espinoza, cuando salía de una tortillería en la colonia Revolución I. ¡Glúp!

Si se analiza que el ex polizonte acribillado, de 40 años de edad, ya había sido blanco de otro atentado armado, del que había vivido para contarlo, aunque manejan que más bien fueron dos, uno de ellos en la colonia Las Lomas, donde habitaba, y también a punta de bala, al ser baleado, pero en está ocasión sí lograron herirlo de muerte al menos dos sicarios, quienes huyeron en un auto al parecer de su propiedad. ¡Pácatelas!

Y es que “El Rojas”, como también lo apodaban, y quien perteneció al Grupo Especial, apenas en junio pasado había sido dado de baja por motivos que esa “Poli” no diera a conocer, o mejor dicho que ocultaran, cuando dos meses después, o el 1 de julio, fue víctima del primer ataque, en el que resultara lesionado, al igual que un hombre que lo acompañaba, al que identificaron como Antonio. ¡Tómala!

Ante lo que se saca por deducción que a José Luis ya lo traían en la mira, hasta que lamentablemente a la tercera fuera la vencida, en lo que es un hecho de alto impacto que vuelve a “calentarle la plaza” a esa Policía, y a Landeros Briseño, por el hermetismo con el que operan esas renuncias, y que después se les revierten de esa forma, lo que a final de cuentas los pone en evidencia, por no ser claros y deslindarse en su momento.

Casi por nada es que en lo que va del 2020 dos uniformados en activo de esa “Polichota” han sido asesinados, y una elemento privada de su libertad, sin que hasta ahora se sepa de su paradero; además de que el anterior 21 de septiembre en el fraccionamiento Las Isabeles balearan mortalmente a los ex policías, César, alías “El Guacho”; y Eduardo “El Buch”, con lo que don Gilberto y compañía sí que han quedado en entredicho.

Vuelven a evidenciar a diputado…Quien dan cuenta que solito salió a flote, luego de que él mismo “se echara soga al cuello”, es el simulacro de diputado del Partido del Trabajo (PT), Orlando “El Siri” Salido, al salir a negar y jurar por el Osito Bimbo, que él no propuso un posicionamiento que borraron del orden del día de la sesión legislativa del pasado martes, dizque para criticar las últimas protestas feministas. ¡Ñácas!

Aún y cuando ya no son de extrañar esas reculadas por parte del ex boxeador, por cómo igual tiempo atrás negara que lo sorprendieron robando cerveza de un Oxxo; o cuando golpeó a un guardia en un antro, a pesar de que apareciera en videos cometiendo esos excesos y felonías, pero en esta ocasión al que acusó de haberle puesto “un cuatro”, es a su asesor, Jesús María “Chuma” Martínez, un ex legislador del PAN. ¡Ajá!

Toda vez que lo que es Salido Rivera sí que se iba a ver “muy malito”, de haberse concretado ese “prenunciamento”, del que sólo los involucrados se enteraron, por no olvidarse que en el pasado se ha visto involucrado en violencia hacia la mujer, por haber aflorado que llegó al grado de agredir a su esposa, de ahí que se habría puesto “de pechito” para que le aplicaran un “nocaut” político, y no es para menos. ¿Qué no?

Es por eso que “El Siri” Salido “se refugiara en las cuerdas”, hablando en términos boxísticos, al caer en cuenta que “la había regado”, de ahí que como siempre adoptara el papelito de víctima, bajo el pretexto de que son “golpetellos” polacos, por los sueños guajiros que se carga de ser “candidote” a alcalde de Obregón, cuando la impresión que hay, es de que ni siquiera ha podido con su función como legislador. ¡Vóitelas!

De ahí que en un intento por salvar su de por sí “raspada” y deteriorada imagen, es que el tachado de levantadedos de Orlando terminara sacrificando a Jesús María, cuando se supone que no se manda solo, pero es al que culpó, y según esto hasta “corrió”, por pasarse de facultoso, lo que aún está por verse, por intuirse que únicamente hizo la faramalla parar salir del paso, y que de nuevo no “le lloviera”, como otras veces.

Pone “Gober” otra vez el ejemplo…Vaya que la que se ha seguido viendo de vanguardia, es la mandataria estatal, Claudia Pavlovich Arellano, ahora al crear la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, en lo que es visto como un logro histórico, ya que con ello fortalecerán la coordinación para lograr mejores resultados en ese ámbito justiciero. De ese vuelo.

Pues por primera vez en la historia de Sonora los tres poderes conformados por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, firmaron un acuerdo para integrar esa instancia y con ello generar las condiciones de cooperación, de ahí por qué ante lo transcendental de la misma, es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fungiera como testigo de honor de ese pacto, a través de una reunión virtual. ¿Cómo la ven?

O séase que de esa forma Pavlovich Arellano está haciendo valedero aquello de que, ¡la unión hace la fuerza!, derivado que con ese frente pretenden salvaguardar y asegurar los derechos de las víctimas, así como el garantizar el debido proceso, por medio de promover criterios homogéneos entre las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia, por la ventaja que les brindará el que “estén en el mismo canal”.

Es por lo que Sánchez Cordero resaltara las ganas que le ha echado Claudia a ese rubro, al recordar que al iniciar su gobierno solo se tenía un plazo de tres meses para implementar en la Entidad el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y de ser el último en su instrumentación, hoy ya destaca por sus avances, en lo que dicen que mucho ha tenido que ver el “Presi” del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Rodríguez Gutiérrez. ¡Órale!

Luego entonces así estará ese cierre de filas en ese sector, ya que en base a lo adelantado por la gobernadora, también contemplará el que haya mesas de trabajo semanales, en las que participarán instituciones públicas y privadas, así como asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y la sociedad en general, con la finalidad de que hagan aportaciones para eficientar los procesos judiciales. Ni más ni menos.

