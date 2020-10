Que da pena ajena una diputada

Que da pena ajena una diputada…Y la que sí que da pena ajena por la defensa a ultranza que ayer hiciera, es la fantasmal diputada federal por Sonora, Lorenia Valles, al votar a favor de la iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos públicos que es promovida por la “aplanadora” del Partido de Morena en el Congreso de la Unión, con todo y con ello se vaya para atrás como el cangrejo. De ese pelo.

Ya que esa eliminación de golpe y porrazo, o de un plumazo, y por medio de una votación mayoriteada, y por demás manipulada, le dará manga ancha y libertad al “Pejidente”, Manuel López Obrador, para disponer de más de $68 mil millones que estaban asignados a esos esquemas como el del Fonden, Fidecine y Conacyt, entre otros apoyos económicos para proyectos científicos y tecnológicos que quedarán “volando”. ¡Zaz!

Pero lo que es Valles Sampedro trató de tapar el $ol con un dedo al momento de defender lo indefendible en el noticiero Reporte 100, conducido por Juan Carlos Zúñiga, bajo el argumento de que esas figuras de financiamiento se prestaban para la corrupción, al también asegurar que según esto estaban “fuera de control”, porque no había transparencia en su entrega, pero sin mostrar las pruebas que amparen eso, o sus echadas.

Casi por nada es que lo menos que les han revirado a los morenistas, es que sea el mismo discurso al que han recurrido para impulsar esa concentración de poder político y de recursos, pero sin aportar las evidencias que demuestren sus dichos, como en esta ocasión en que hablan de corruptelas, pero sin ofrecer los elementos que las comprueben, de ahí que tengan que justificar que con esa millonada se atenderá la actual pandemia.

No en balde es que ayer en su conferencia mañanera, a la clásica lo que es AMLO se dedicó ha “hacer leña” de esos modelos financiados por la Federación, poniendo como mal ejemplo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al denunciar voladamente que había sido la caja chica, o ni tan chica, de los anteriores sexenios, por los negociazos que se hacían al comprar sin licitar, y a muy altos precios, con el pretexto de la urgencia.

Sin embargo lo que siempre se le ha cuestionado a López Obrador y compañía, es que aún y cuando todo mundo está contra los corruptos, pero no deben hacer pagar a justos por pecadores, al retroceder de esa manera, como una vez más lo están haciendo, porque en todo caso deberían de proceder contra los que han hecho mal usos de los dineros públicos, antes hacer esas cancelaciones que fomentan la discrecionalidad.

Y lo que demuestra que están haciendo las cosas ¡al hay se va!, es que Andrés Manuel apenas ayer anunciara la formación de un grupo conformado por ocho personas, que son las que harán una evaluación para saber ¿quién es quién? en esos fideicomisos, con el fin de detectar posibles tran$a$ y ver cómo se seguirá ateniendo a los beneficiaros, cuando es algo que debieron haber hecho primero, o antes de esa recortada. ¡Pácatelas!

No obstante eso es por lo que está abogando Lorenia Iveth, y a todas luces por una conveniencia personal, más que por la de los sonorenses, como lo exhibe el que dijera que el Estado no saldría perjudicado, cuando el campo es el que recibe subsidios por esa vía cada año, pero “pos” así está la ignorancia que está evidenciando, que más bien tiene visos de una lealtad ciega, como es la “línea” que hoy en día le dictan a los morenos.

Siguen en las mismas los policías…El que vaya que “es otro trompo para la uña” del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Gabriel González Avilés, es el enésimo exceso policíaco en que incurrieran agentes municipales de esta Capital, al detener a un ciclista porque se detuvo a tomarles video mientras realizaban un operativo en la colonia Balderrama, donde “levantaron” a un sujeto.

Pues dan cuanta que eso fue suficiente para que a tres polizontes les saliera “el gorila” que llevan dentro, y les aflorara lo prepotente, al proceder a esposar y “arrastrar” al civil que se atrevió a desobedecer la orden de no filmarlos, con lo que quedó en claro que ellos sí pueden grabar a los ciudadanos, para tener evidencias de cuando intentan sobornarlos, pero en su caso se ponen violentos ante las cámaras. Ni más ni menos.

Y para quien dude lo anterior, quien dio fe de esa prepotencia con que se conducen dichos encharolados, es la colega y directora Editorial de periódico Entorno, Judith Franco, al narrar que cuando cumplía con su chamba de reportar el citado hecho delictivo, igualmente “se le fueron encima”, pero lo que la salvó es que se identificó como periodista, porque de lo contrario también habría terminado detenida en la Comandancia.

En lo que es un atropello policial más que denota que “los chotas” andan “escamados” y más ensoberbiados que nunca, por las recientes ventaneadas que les han dado, a unos extor$ionando automovilistas; y a otros echando bala a punto borrachos, y de lo que por cierto no ha vuelto a saberse nada, si se analiza que así estuvo esa violentada a las garantías individuales, porque de paso hasta amenazaron a otros testigos presentes.

Luego entonces, e independientemente de la reacción que pueda haber de parte de González Avilés y sus visitadores, de entrada de la que mínimamente se espera que les vaya a la mano, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, porque lo que es Comisario General de la Policía de Hermosillo, Gilberto Landeros Briseño, ya ha dado señas de ser una vil tapadera, como lo refleja que sigan cometiendo esos desmanes contra la ciudadanía.

Resurgen las protestas antiaborto…Tal como era de suponerse, las que no se han hecho esperar son las reacciones de los grupos provida y profamilia, entre otros, ante la intentona del Senado de ahora pretender legalizar el aborto hasta en las menores de edad, o niñas de 12 a 15 años, y sin la autorización de sus padres, en caso de llegar a aprobarse la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otras. ¿Cómo la ven?

Es por eso que los que ya salieron a protestar para sumarse a la presión nacional que ya hay, en aras de evitar la aprobación de un paquete de iniciativas en ese sentido, que ya empezaron a debatir los senadores, son los de la agrupación México en Acción Sonora, que encabeza Rubén Encinas, y para prueba está que la noche del martes se manifestaron y clausuraron simbólicamente el Congreso del Estado. De ese tamaño.

Con ese fin casi un centenar de manifestantes se reunieron en la Plaza Bicentenario, para posteriormente ondeando pañoletas azules hacer un recorrido hacia el aludido edificio legislativo, donde colocaron la bandera de México y tres velas, para terminar gritando consignas como las de: “Con aborto no te voto” y “Con ideología no te votaría”, por considerar que son políticas que no demandan las mayorías. ¡Mínimo!

Y por si eso fuera poco lo que es ayer iban a difundir y promover por las redes sociales los hashtags “Méxicoesprovida” y “Sonoraesprovida”, para impulsar el apoyo a ese movimiento de rechazo que ya se ha hecho patente en varias localidades de la República Mexicana, por esas propuestas tildadas de aberrantes.

Toda vez que lo menos que le están reprochando a los integrantes de esa instancia senatorial, es que resulta inaudito que por un lado respaldan el que los infantes no compren comida chatarra, o tampoco puedan tatuarse y adquirir bebidas alcohólicas y cigarros, pero el que por otro sí puedan acudir solas a un hospital a abortar, de ahí el porqué del repudio que ya hay, y no es para menos. Así el liberalismo y la incongruencia.

Piden aplazar cobro en camiones…La que sí que está de pronóstico reservado, es la fecha que han dado para que en los camiones urbanos de “Hornosío” ya no pueda pagarse en efectivo y sólo se utilice la llamada tarjeta de pago electrónica de UNE, que será el venidero día 15 del actual octubre, al estimarse que aún faltan unos 40 mil usuarios de tramitarla, de un total de 120 mil que calculan que hay. ¡Qué tal!

O séase que si Pitágoras no falla, falta una semana para que los del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), del que es director Luis Fernando Pérez Pumarino, emitan ese tarjeterío en apenas siete días, ante lo que se intuye que no alcanzarán “a librarla”, por no creerse que tengan la capacidad técnica para hacerlo, porque tendrían que expedir casi seis mil diarias, lo que consideran que “está muy cañón”. ¿Qué no?

Con todo y que el Pérez “Espumarino” diga que desde hace dos semanas se han incrementado las solicitudes para adquirir esas charolas para abordar los ruleteros, pero todo hace indicar que los tiempos ya no les van a dar para empezar con esa nueva medida, aún y cuando advierta que las unidades de transporte urbano ya no estarán habilitadas para recibir dinero, de ahí que lo más probable es que tengan que aplazar esa estrategia.

Si se toma en cuenta que los del Femot se quedaron cortos a la hora de la promoción, al no hacer una campaña para invitar, o “carrerear” a la gente para que hiciera el trámite en la página habilitada para ese fin; y si a eso se le agrega que una vez gestionada por esa vía llega en unos diez días a domicilio, pues ya estuvo que las mayorías no tendrían la suya para cuando entre en vigor esa nueva operación de llevadas y traídas.

De ahí que el de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado, ya les mandar a decir que no deben ser tan tajantes e impositivos al implementar ese método de prepago, sino que por el contrario deberían considerar el hacerlo gradual para no afectar al usuario, en primer lugar porque por el confinamiento sanitario muchos no han podido gestionarla, y en segundo hay otro tanto que sí lo hizo y no le ha llegado. ¡Palos!

Así las verdades de a kilo, o de a tonelada, para Pérez Pumarino y el del Transporte Estatal, Carlos Morales.

