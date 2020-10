“Le calientan la plaza” a AMLO

“Le calientan la plaza” a AMLO…Y una vez más se demostró que “Hornosío” es una de las plazas en las que no las tiene todas consigo el “Pejidente”, Manuel López Obrador, y para prueba están las protestas en contra y a favor que ayer le organizaran en el acto que por la mañana encabezara en el Estadio “Héctor Espino”, sobre todo por los del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), que intentan frenarlo. ¡Palo!

De esa forma es que le empañaran su despedida, después de una gira de dos días por el Estado, de viernes a “domingo”, que abarcara Agua Prieta, Bavispe y esta Capital, de ahí que en el último evento centrara su mensaje en mandarle a decir a sus opositores que no habrá represión, pero que “no coman ansías”, y que se esperen a las elecciones de junio del próximo año, y a la revocación de mandato en el 2022. De ese pelo.

A ese grado es que terminaran “enchilando” a Andrés Manuel, y no es para menos, luego de que un día antes, o el sábado, los de Frenaaa escenificaranla manifestación más grande hasta ahora, la cual se extendiera hasta el Zócalo de la Ciudad de México, luego de las protestas que intensificaran hace dos semanas, y una vez que los provocara al retarlos a que si juntaban 100 mil personas y su aprobación bajaba, él renunciaba. ¿Será?

Es por eso que desde esta ardiente “Capirucha” les revira, que no duda que sus detractores quieren conservar el régimen de corrupción, injusticias y privilegios, pero reiteró que cuenta con el respaldo del 70% de los mexicanos, por buscar cambiar y transformar al País, pero sin estar cerrado, al sostener que es demócrata, “y como en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, es que acepto esas reglas”. ¡Ups!

Más menos así es como “se le calentó el cotarro” a López Obrador en su visita por estos lares, como lo refleja ese dominguero y enérgico posicionamiento que ventilara, aún y cuando lo cierto es que por todos lados le han estado aflorando inconformidades, si se toman en cuenta que entre los manifestantes que en esta ocasión bloquearon el bulevar Solidaridad y Avenida Tecnológico, había “de chile, de dulce y manteca”. ¡Zaz!

Tan es así que por ahí se les viera con pancarta de protesta en mano a los que exigen un subsidio extra para las tarifas eléctricas, después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) simplemente los ha ignorado; o a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); e incluso hasta las Madres Buscadoras de Sonora, y puras de esas quejas por promesas incumplidas. Ni más ni menos.

En esos términos estuvo ese cierre de AMLO, que no precisamente fuecon broche de oro, sobre todo en esa ceremonia que presidieraen lo que fuera la sede del “Héctor Espino”, para oficializar su conversión en la primera Escuela Regional de Beisbol, de la que dé última se anunciara que también en Obregón habrá otra, y de lo cual fuera testigo la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, quien en todo momento lo acompañara.

A la par que cabe resaltar que los que también se llevaron sus “apapachos” polacos, son el secretario de Seguridad nacional Alfonso Durazo Montaño, al que prácticamente “le echó la bendición presidencial” como candidato a la gubernatura por Morena; en tanto que lo es Claudia volvió a ser objeto de un reconocimiento público del Mandatario de la Nación, por la relación de respeto y colaboración que ha habido. ¡Órale!

Per$evera y alcanza la alcaldesa…Lo que sí que merece comentario aparte, es que el Ejecutivo Federal, o Andrés Manuel López Obrador, finalmente ayer hiciera oficial el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Municipio de Hermosillo, para invertir $500 millones de pesos en el mejoramiento urbano y de vialidades, en aras de cambiarles la fisonomía. De ese vuelo.

Con lo que ahora sí que a la alcaldesa, Célida López Cárdenas, sí que le queda aquello de que la que persevera alcanza, luego de que el propio López Obrador hiciera mención de su gestión para concretar esa inversión, de la que simbólicamente le hiciera la entrega de los primeros $175 millones de pesos, para que a partir de éste mismo “San Lunes” ya inicien las licitaciones para la pavimentada de 31 calles. ¿Cómo la ven?

Luego entonces así estuvo ese logro que ya es toda una realidad, a través del Programa de Mejoramiento Urbano en 50 Ciudades, vía la Sedatu, y es que se ha tenido tal deferencia con los hermosillenses, como lo demuestra que de las primeras 29 localidades a las que han ayudado, es a la única que le entregaron el subsidio de manera directa, por lo que así ha estado el buen trato para López Cárdenas. ¡Qué tal!

Y como para que no quedaran dudas de lo asegurada que ya está esa millonaria asignación de recursos federales, es que tuviera lugar en la reunión llevada a cabo en el ex parque de “beís” “Héctor Espino”, en presencia del gabinete de Seguridad y la “Gober”, Claudia Pavlovich, por lo que ahí también estuvieron Alfonso Durazo, y los titulares de la Sedena y Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán.

Así que ante ese éxito alcanzado, la que casi se da por descontado que empezará semana bailando en un pie de contenta, es Célida Teresa, y con sobrada razón, ya que ese medio millar de millones le permitirá dejar huella en su administración municipal, por el sin fin de obras que se harán, entre las que están un Parque Biocultural en el Cerro de la Campana, y el Centro de Desarrollo Cultural de las Etnias Sonorenses en La Matanza.

“Pierde” la chamba funcionario…Vaya que volvió a demostrarse que por un lío de faldas puede llegar a perderse hasta la chamba, y todo lo demás, como dicen que le pasara al hoy ex Subsecretario de la Sedesson y ex alcalde de Huatabampo, Helidoro Soto, porque a raíz de la ventaneada que le diera su esposa, Andrea Ramírez, es que presentara una carta de renuncia que se hiciera pública el fin de semana. ¡Ñácas!

En lo que es una evidente “tirada de toalla” con la que Heliodoro se adelantara, por lo que suponen que ya veía venir, y es que casi junto con pegado, lo que es Ramírez Limón, de la que está separado, mediante un emotivo video que publicara en las redes sociales, denunció el supuesto maltrato y la violencia física, verbal y psicológica de la que ha sido objeto, y que es por lo que según esto acudiera a los tribunales. ¡Tómala!

O séase que así está ese escándalo privado que saliera a la luz pública, al ventilarse por el Facebook, y que al parecer no se trata de un mero arrebato, por supuestamente haber evidencias gráficas y de todo tipo de esas agresiones contra la joven mujer, de ahí que como consecuencia de ese comentado conflicto marital que se balconeara, es que hasta demandas penales ya hay de por medio, por lo que a ese punto llegó ese lío. ¡Glúp!

Sin embargo lo que es el exhibido funcionarioen su descargo o defensa asegura en la misiva que esa disputa ya tiene más de tres años, al extremo de que sostiene que ya ha pasado a los chantajes y amenazas de extorsión, pero que según esto ya no se va a dejar, y que es por lo que renunciara para estar en condiciones de litigar esas imputaciones que le hacen, y por las que tampoco ya no calificaba para estar en ese cargo. ¡Ouch!

No obstante, y a como esta ese aparente desigual pleito, no sería nada raro que al rato también le entraran las defensoras de las féminas, por las varias agrupaciones que hay para combatir la violencia contra las mujeres, aún y cuando por lo que ya trascendiera, es un enfrentamiento que ya está siguiendo su curso por los causes legales, pero ahora sí que por el impacto que causara, es que todo pudiera pasar. ¡Pácatelas!

Ayuda “Ver bien para Aprender Mejor”…Como lo que “se ve” no se pregunta, los que está claro que ya están viéndose reflejados en un mejor aprovechamiento académico entre los estudiantes sonorenses, son los lentes graduados que les han regalado a través de la Fundación “Ver bien para Aprender Mejor” y el Gobierno del Estado, como lo prueba el que Sonora lograra las mayores calificaciones en el País. Así el dato.

Esa es la buena nota recientemente revelada por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, al sobresalirse por encima de los alumnos de Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán, que es a los que se tomara como referencia, por ser donde el programa también ha operado exitosamente desde sus inicios, por lo que así está esa mejoría, producto de las jornadas de detección que han hecho en las escuelas.

Y es que por primera vez en 22 años una empresa de consultoría especializada en evaluación de impacto en ese renglón, realizó un estudio sobre el cambio en los promedios académicos de los beneficiarios del “Ver bien para Aprender Mejor” en planteles escolares de primarias y secundarias, el cual abarcó cinco ciclos escolares, del 2014-15, al 2018-19, y es ahí donde se confirmó ese avance de los escolapios sonorenses.

Casi por nada es que así está ese logro, después de que fueran estudiadas esas calificadas de cerca de 150 mil estudiantes de los citados cuatro Estados, de las cuales 29 mil 176 correspondieron a los de aquí, y en el que se obtuvo el mayor avance porcentual, de ahí el porque es que Víctor José resaltara, que lo que permitióque se destacara a ese grado, es la eficiencia en la selección para la distribución de esos anteojos. De ese tamaño.

Eso sumado a que es un apoyo con un beneficio integral, por también promover la salud visual y su cuidado, tanto en el ámbito escolar como en el familiar, de ahí por qué estén aprovechando mejor las clases. ¿Qué no?

