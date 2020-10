E$peran por fin cumpla AMLO

E$peran por fin cumpla AMLO…Y como del dicho al hecho ha habido mucho trecho, es por lo que habrá que ver si ahora sí es cierto,que en la décima visita que hará a Sonora este fin de semana el “Presi”, Manuel López Obrador, finalmente le entrega a Hermosillo y Obregón los $500 millones que les prometió como parte del Programa de Mejoramiento Urbano en 50 ciudades del País. De ese pelo.

Por ser recursos extraordinarios que Andrés Manuel anunciara desde el pasado mes de mayo, para ejercerse por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero de los cuales hasta el momento no se ha visto nada claro, más que puras proyecciones, aunque lo que es en su conferencia mañanera del pasado miércoles, ya empeñó “su palabra”, de que ahora sí los hará efectivo$, o realidad. ¿Será?

De ahí el porque la alcaldesa capitalina, Célida López Cárdenas, hasta ya convocóel “juebebes” anterior a una sesión extraordinaria de Cabildo hermosillense, donde los regidores le autorizaron la firma de un convenio con la Sedatu, para que dé la citada millonada el Ayuntamiento ejerza $175.5 millones de pesos para el rescate y rehabilitación de vialidades, que consistirán en 31 obras de pavimentación. Ni más ni menos.

A ese grado es que Célida Teresa ya preparó el terreno, para que López venga a “poner$e guapo”, o a “caer$e con la lana”, que tanta falta le hace a esta Ciudad del Sol, lo que según esto hará oficial en un evento que presidirá el próximo domingo a las 9:00 horas en el Estadio “Héctor Espino”, como parte de su gira de dos días, para la cual el viernes por la tarde llegará a Agua Prieta; y el sábado estará en Bavispe. Así la agenda.

Porque lo que es López Cárdenas ya hizo un recuento de lo que harían con ese medio millar de “melone$” que le destinará la Federación, ya que después de los casi $200 millones que invertirán para pavimentar las principales rúas de esta “Capirucha”, sobre todo en las que circulan los camiones urbanos, el resto sería para equipamiento, en ocho obras que ya están definidas y que serán supervisadas por el gobierno federal.

Y entre esos proyectos que están en vías de ser realidad está contemplada la Escuela Regional de Beisbol (Probeis), así como la remodelación de lo que era el “Héctor Espino”, que es donde operará; además del Mirador en el Cerro de la Campana; las ciclovías en La Cañada de los Negros; y un albergue para niños en Las Minitas, que serían las más representativas, y las cuales ya están “palomeadas”. ¿Cómo la ven?

Eso es lo que se espera que venga a cristalizar López Obrador, alrededor de ese recorrido que llevará a cabo, si se toma en cuenta que en la frontera aguapretense colocará la primera piedra de lo que será una clínica del IMSS; mientras que en la región bavispeña se reunirá con las familias LeBarón y Langford, a 10 meses de la masacre perpetrada en esa zona, en la que mataran a tres mujeres y seis niños integrantes de eso clanes.

sigala “refrí” en camiones…Quien sí que “tiene la boca retacada de razón”, por el calorón que aún está haciendo, es el de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado, al pedirle a la dirección del Transporte del Estado, cuyo titular es Carlos Morales, el ampliar el periodo de encendido del aire acondicionado de los ruleteros hasta el 31 de octubre, luego de vencerse el 30 de septiembre. ¡Ya mero!

Pues por encima de que Peinado Luna diga, o argumente que sería una manera de compensar que en el lapso comprendido entre mayo y el mes de la patria, que es en el que los concesionarios están obligados a traer como pingüinos a los usuarios, infinidad de unidades “no prendieron” las “refrís” por miles de pretextos, la ardiente realidad es que todavía está haciendo un calor que en los últimos días ha impuesto varios récords.

Es por eso de la oportuna y justificada propuesta que está haciendo Peinado, después de que septiembre se despidiera con una temperatura histórica de 44 grados centígrados, para un día 30, ya que la anterior era de 43.5 en 1999, y lo cual no es ninguna casualidad, porque en ese ínter se superaron otras siete marcas, y se empataron tres, de ahí que sea catalogado como el más caluroso, desde que iniciaran esos registros en 1961.

Y como la actual mesada en que se festeja a los brujas y brujos, por aquello de la equidad de género, ¿o de degenere?, se pronostica igual, en cuanto a esos calores extremos, es que bien haría Morales Buelna en atender esa petición de los de esa Unión, aunque sí por la víspera se saca el día, no se cree que vayan a acceder las dos empresas regenteadoras de esa actividad transporteril, porque no han sido “un pan Bimbo”.

No por nada es que ante esa falta de sensibilidad, lo que es “Nacho” y compañía desde meses atrás presentaron una propuesta ante los legisladores, a fin de que amplíen esa encendida hasta la fecha solicitada, misma que aún estáarchivada en la Comisión de Transporte y Movilidad, de ahí por qué reiterara el ¡S.O.S!para que la retomen y le den el visto bueno antes de que termine la presente legislatura.¡Se vale soñar!

Ponen la muestra en el Isssteson…Por ser bien sabido que ningún llamado preventivo está de más, y menos ante un mal tan letal como el Covid-19, es por lo que no hay que hacer oídos sordos ante el exhorto que acaba de hacer el director del Isssteson, José Martín Nava, de no bajar la guardia en torno a las medidas preventivas, por ser un virus que no se ha ido, así que para evitar rebrotes hay seguirse cuidando. ¡Órale!

Razón por la cual es que de entrada Nava Velarde llamara a respetar las medidas sanitarias implementadas en los hospitales, módulos y Centros Integrales de Atención a la Salud (CIAS) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), que están diagnosticados como de los de más avanzada en el rubro hospitalario, en eso de prevenir esa contagiosa enfermedad. ¡Qué tal!

Toda vez que dan cuenta que José Martín y su coordinador Médico, Luis Becerra Hurtado, sí que se han abocado para ir más allá en la especialidad de prevención, como lo exhibe el que está prohibido el ingreso de los familiares de los pacientes y sus acompañantes, salvo en derechohabientes que sean menores de edad, adultos mayores de 65 años, o que presenten alguna discapacidad por la cual requieran de ayuda.

Igualmente en el caso de las consultas médicas no podrán ingresar a las unidades de atención hasta15 minutos antes de la hora de su cita, y luegotendrán que retirarse para evitar el congestionamiento en las instalaciones, aunado a que después de cada una de esas consultadas se sanitizan los consultorios para más seguridad de quienes ingresan a ser atendidos, y así reducir el riesgo de contagio del personal y afiliados. ¡Mínimo!

Eso aunado a que los protocolos incluyen la toma de temperatura, sanitización de los zapatos, gel antibacterial y la práctica de la sana distancia en todas las áreas del Instituto, sin faltar de “cajón” lo que es el uso de cubrebocas, por lo que esa es la receta preventiva que han aplicado Nava Velarde y Becerra Hurtado, y no es para menos, por ya haberse rebasado los 2 mil 900 muertos en el Estado, con más de 33 mil 500 infectados.

Que dice fuera máscaras Durazo…El que ya confirmó lo que era más que obvio, es el todavía secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, luego de que ayer de viva voz se destapara, o más bien oficializara lo que sería su candidatura a la gubernatura de Sonora por Morena en las elecciones de 2021, al confesar, o declarar que sí la quiere, por tener con que ganarla. Así la revelación.

Más menos así estuvo el ¡fuera máscaras! de Durazo Montaño, por para nadie ser desconocido que desde hace rato que se ha andado moviendo con ese objetivo, con todo y que para disfrazarla manejara que políticamente no se manda solo, por lo que adelantara que su virtual renuncia quedará en manos del “Pejidente”, Manuel López Obrador, quien por cierto ya dijo que quien quiera competir, deberá renunciarpara finales de octubre.

Ante lo que concluyen que lo que es López Obrador, prácticamente vendrá a darle el VoBo a Francisco Alfonso, con lo que será la visitada que hará mañana a su tierra Bavispe, si se analiza que encabezará un acto que tiene que ver con su ámbito, como es la inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional; eso sumado a que días atrás lo calificará de ser un funcionario ejemplar, por lo que para buen entendedor, pocas palabras.

En lo que es una deferencia que deja entrevar lo que ya se intuye por parte de quienes le entienden a la grilla, de que Durazo Montaño sería “su gallo” para intentar gobernar la Entidad, al margen de que la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, también anda alborotada, a pesar de que de acuerdo a un estudio recién ventilado, saliera entre los personajes considerados como más corruptos de la República Mexicana. ¡Glúp!

No obstante y para quienes duden de las preferencias que colocan a Durazo Montaño como puntero de esa carrera internamorenista, para muestra está el que desde hace semanas que ya se ha venido reuniendo con grupos de diferentes sectores, incluido el empresarial, obviamente que para que le aporten a su campaña.

