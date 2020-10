Fomentan impunidad policíaca

Por Martín Romo (El Verdugo)

Fomentan impunidad policíaca…Y clara como es, la que no tuvo empacho en reconocer que las diferentes instancias oficiales se han quedado cortas a la hora de crear protocolos para poner orden entre los guardianes del desorden de las diferentes corporaciones y así castigar la corrupción policíaca, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por hoy en día no existir un sistema único de justicia. De ese pelo.

En lo que es un vacío legal que una vez más quedara evidenciado, derivado de los dos últimos sonados casos de excesos cometidos por agentes de la Policía Municipal de Hermosillos, que fueran exhibidos mediante sendos videos, ya que en uno de ellos se observa a una pareja de uniformados, aparentemente sobornando al conductor de un pick up para no multarlo; y en otro se ve a una mujer policía tirando balazos, al parecer ebria.

Es por eso del llamado que Célida Teresa le está haciendo a los diputados, para que a través del Congreso del Estado se legisle para normar un reglamento que le abone a acabar con esos reiterados escándalos y romper con esos vicios de corruptelas que son de años, y donde tanto el policía como el ciudadano tienen responsabilidad, uno por pedir “mochada” y el otro por darla, lo que da lugar a la extor$ionada. ¡Palos!

Pues de acuerdo a la visión de la “Presimun” emanada de Morena, sí que no le falta razón, sino que más bien le sobra, a la ahora de apuntillar que los legisladores deben tener una mayor preocupación para aportar su granito de arena, en aras de resolver ese grave problema, como sería legislando para que haya un procedimiento más claro y contundente, con la finalidad de proceder contra los malos elementos. ¡Mínimo!

Porque si bien en la “Poli” de esta Ciudad del Sol existe una figura que es la Comisión de “Honor y Justicia”, que para nada es una garantía de que realmente sea justiciera, por lo desgastada y desprestigiada que está, lo que es en el resto del Estado la cosa está “píor” de injusta, por ni siquiera haber un esquema de esos, en los que se atienda en tiempo y forma a los ciudadanos que quieran presentar una queja por esa clase de atropellos.

Y para no ir muy lejos es que la propia López Cárdenas reconociera, que el simple hecho de que un encharolado municipal no apruebe el examen de control y confianza debería ser motivo suficiente para que ya no pudiera seguir como agente, pero que por la falta de una normatividad que no de opción para pasar por alto esas fallas, es por lo que no se les ha podido dar de baja. Esa es la cruda realidad.

Lo que explica por qué hay polizontes como los que en los últimos días se han evidenciado, que a pesar de agarrarlos infragantis, o en la mera leperada, aún así batallan para correrlos, aún y cuando es más que evidente el de a cómo han fallado a la confianza ciudadana y el uniforme que portan, de ahí que más menos apenas sean unos quince de ellos, a los que han despedido en el presente trienio, cuando deberían de ser más. ¡Zaz!

No en balde es que Célida dijera, que no hay que esconder ese problemón, sino que más bien hay que evidenciarlo, porque que urge la colaboración de todos para resolverlo, y es que nomás hoy en día tienen a casi 60 de polizontes que desde hace un año que no pueden portar arma, porque no han pasado la prueba que los avale como confiables, de ahí que habrá que ver qué pasa con los que ahorita “tienen en capilla”. ¡Ups!

Ponen en entredicho al de Index…Vaya evidenciada la que podrían estarle dando al dirigente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Gerardo Vázquez Falcón, en caso de que la maquila de Nogales, a la que están denunciando por presuntamente propiciar la muerte de dos empleados por Covid-19, al dizque no cumplir con las medidas de sanidad, pertenezca a esa agrupación. ¡Pácatelas!

Lo anterior a partir de la grave queja ventilada por la representante del Sindicato de Maquiladoras en esa frontera, Guadalupe Gracia Benítez, luego de que “le pusiera dedo” la empresa textil “Ada de Acuña”, que elabora productos de salud, según esto por ignorar las recomendaciones más básicas de las autoridades sanitarias, como es el uso de cubre bocas, mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones, entre otras.

Toda vez que en base a lo balconeado por la cetemista de Gracia Benítez, maneja que desde el pasado mes de abril han expuesto ese riesgo en el que están un promedio de mil 600 obreros, tanto en el interior, como al exterior de esa compañía, de ahí que tuvieran que recurrir a un emplazamiento a huelga para hacer valer ese derecho a la salud, el cual no se lo han hecho válido, de ahí que igual ya demandaran a un juez federal.

Y es que en respuesta lo que hicieron es despedir a los empleados que exigían más seguridad para laborar, ante lo que aseguran que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha hecho nada para que se abogue por los afectados, con lo que de paso estilan que también están dejando mal parado al secretario del Trabajo, Horacio Ibarra Valenzuela, al que dicen que desde que “le pegó” el coronavirus ya no ha sido el mismo.

O séase que así está ese conflicto sobre el que Vázquez Falcón no ha dicho ni media palabra, con todo y la fama de protagónico y echón que tiene, de ahí que se desconozca si “Ada de Acuña” pertenece a Index, pero si no fuera el caso, cuando menos deberían de definir una postura al respecto, por las promesas que hicieran como sector maquilador al pedir la reapertura, de que darían cumplimiento a las estrategias preventivas.

“Se llevan un cha$co” los antrero$…Contrario a lo que esperaban, los que vaya que “se llevaron un cha$co” en sus primeros días de apertura, son los dueños de los bares, antros, centros nocturnos, cantinas y todo lo que se le parezca, ya que tras más de seis meses de estar cerrados, reportaron un aforo menor al que les autorizaron, que es del 50%, según lo ventilado por el vicepresidente de Canirac, Manuel Lira. ¡Tómala!

Con lo que a querer y no, pero con eso se está demostrando que el ánimo por lo de la actual pandemia de los mortales resfriados no está como para festejar, o salir a pachanguear, y no solamente por aún haber un latente riesgo de contagio, sino además porque la también “enferma” economía no está para gastar en lo que no es esencial, de ahí que Lira Valenzuela dijera que de entrada a los antreros no le$ está $aliendo. De ese vuelo.

Sin embargo y como era de suponerse, ante ese éxito no obtenido de inicio, es que los propietarios de esos congales ya le están echando la culpa al horario que les fijaron hasta la media noche, o las 12:00 horas, bajo el argumento de que la gente tradicionalmente empieza a llegar a 23:00, por lo que ante la Nueva Normalidad en la que ahora están operando, es que casi después de arribar tienen que regresarse porque ya van a cerrar.

Motivo por el cual es que el segundo de a bordo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), advirtiera que no quitarán el dedo del renglón para que les permitan regresar al horario anterior, que era hasta las 2:00 “de la madrugada”, con todo y que entre las mayorías ya se creara conciencia, de que el color amarillo del semáforo epidemiológico es para recuperar los empleos y el ingreso, no la vida social.

Ante lo que muy seguramente que tendrán que esperarse hasta que esa semaforización preventiva esté en verde, para que “les den luz” de esa misma coloración, y con más razón después de que ayer se anunciara que las restricciones de los viajes no esenciales entre México y EU continuarán hasta que las Entidades fronterizas como Sonora estén en ese tinte, no obstante y que los casos de ese virus han ido a la baja. Así el dato.

“Le hace a la pirateada” alcaldesa…Por si algo le faltara, la que salió a flote que llegó al grado de exponerse a que la tachen de “pirata”, con tal de simular chamba, es la munícipe de Guaymas, Sara Valle Dessens, al trascender que “piratearon” y promovieron en las redes sociales una encuesta del consorcio encuestador Mitofsky, en la que aparece como puntera en las preferencias. Así la farsa.

Pero con lo que Sara y sus colaboradores no contaba, es con la desmentida que les daría el mismísimo director de esa encuestadora, Roy Campos, al mandarles a decir que cada semana aparecen varios de esos sondeos de opinión con los que intentan colgarse de su marca, pero que son más falsos que ese supuesto posicionamiento del que presume la “Presi” guaymense, cuando lo cierto es que tiene al pueblo en contra. De ese tamaño.

Por lo que así estuvo la nueva desacreditada y “quemada” que “le pegaran” a Valle Dessens, por la forma en que ahora manipularon el logotipo de Mitofsky para mentir, al difundir un muestreo inventado y tendencioso, que por supuesto nadie se creyó, por no ser datos verídicos, además de no contar con una metodología, de ahí el porque dicha encuestita fuera tomada a burla, o chunga. A ese punto la pena ajena.

De esa forma es que consideran que la tan llevada y traída presidenta municipal porteña está intentando “tapar el sol con un dedo”, en cuanto a lo que ha sido el fracaso de su desgobierno municipal, de ahí que dos años de su gestión su imagen esté por los suelos, por más que un adelanto verse un atraso en todos los ámbitos de esa localidad, pero principalmente en lo que tiene que ver con el sentido rubro de la inseguridad. ¡Ñácas!

Así que más que ser aprobada como lo inventaran, la impresión generalizada que hay entre los guaymenses, es de que la por algo criticada de Valle, más que salir bien ponderada, suponen que de nueva cuenta va que vuela para repetir como la “píor” calificada, al igual que el año pasado, como lo arrojaron los resultados de varias encuestas que se hicieran, y no es para menos, por solo estarse reflejando su fracasada realidad.

