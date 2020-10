Se fortalece sistema penal en Sonora

La mandataria, Claudia Pavlovich, acompañada de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la firma de un acuerdo entre los tres poderes

Con la integración la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora, se fortalece la coordinación para lograr mejores resultados en la procuración y administración de justicia que las y los sonorenses merecen, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, como testigo de honor de la integración de esta comisión intersecretarial, encabezó la firma de un acuerdo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para integrar esta comisión que es coordinada por la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora.

La mandataria celebró que por primera vez en la historia de Sonora, los tres poderes firmen un acuerdo para crear esta instancia y generar con ella las condiciones de cooperación entre los tres poderes, la Fiscalía General de Justicia del Estado, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y la sociedad en general para colaborar en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Sonora.

“La integración de esta Comisión traerá consigo la implementación de mesas de trabajo semanales, lo cual es una oportunidad de ver con claridad todos los aspectos en los que debemos mejorar, estoy convencida de la importancia y la necesidad de esta comisión intersecretarial que será fundamental para una eficiente consolidación del sistema acusatorio y oral”, comentó.

En reunión virtual, en la que participaron los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Sonora, así como funcionarios de la administración pública estatal y federal y la Fiscal General de Justicia del Estado, PavlovichArellano, señaló que la integración de los tres poderes contribuye a asegurar los derechos de las víctimas y garantizar el debido proceso, a través de criterios homogéneos entre las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia.

«El estado de Sonora se suma con determinación a estos trabajos para fortalecer el sistema de justicia penal y celebra la iniciativa del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, nos alienta que ya tenemos resultados y estoy segura que daremos mejores avances y sumaremos los esfuerzos para crear una mejor procuración y administración de justicia en nuestro estado», comentó.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, testigo de honor de la integración de esta comisión intersecretarial, destacó el compromiso que la gobernadora Claudia Pavlovich tiene con los sonorenses.

Recordó que al iniciar su gobierno, solo se tenía un plazo de tres meses para que en la entidad se implementara el Nuevo Sistema de Justicia Penal y, de ser el último estado en su implementación, Sonora ahora tiene un gran avance en la procuración de justicia.

“Yo quiero felicitar nuevamente a la gobernadora del estado, porque en esos tres meses, justo al vencimiento de la fecha límite para la implementación del sistema penal, tomó las riendas y logró lo necesario para impulsar esta reforma”, reiteró.

Paulina Téllez Martínez, encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, reconoció a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien desde el inicio de su administración se ha trabajado para que haya una procuración de justicia en beneficio de los sonorenses.

Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general, citó como un gran avance de la coordinación del sistema de Justicia, la elaboración de lineamientos para la regulación del procedimiento abreviado, donde se desarrolló e implementó un Registro Electrónico de Procedimientos Abreviados, (REPAB), que agiliza la solicitud y autorización en línea y con ello se ha logrado en las mismas audiencias tres mil 665 sentencias condenatorias, durante 2019 y 2010.

Esto representa un incremento de 23.8 por ciento en comparación al año anterior y en delitos de alto impacto, en el mismo periodo, se ha llegado al récord de una sentencia condenatoria por homicidio, en promedio, cada 40 horas.

“Si de algo estoy convencida es que no hay problema que no podamos resolver juntos. Ninguno de nosotros es tan bueno como todas y todos nosotros juntos, hagámoslo no sólo por el beneficio de las instituciones que representamos, sino por el de todas y todos los sonorenses, que esperan lo mejor de nosotros como servidores públicos”, expuso.