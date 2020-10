Se “destapa” Alfonso Durazo

Afirma que desea participar como candidato a la gubernatura de Sonora

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó su deseo de participar como candidato a la Gubernatura de Sonora.

No obstante, afirmó que solicitará la autorización del Presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar el cargo.

«Por mi trayectoria política administrativa, por mi vinculación al Estado, sería mi interés participar en este proceso, con deseos de extender la política de la 4T al Estado de Sonora», señaló.

«Aun cuando el Presidente no es un Presidente militante y no se mete en este terreno, debo solicitar, debería solicitar en su caso su autorización, para dejar el cargo».

Al participar en un foro virtual del Club de la Universidad de Harvard en México, dijo que si bien es una decisión personal y el Presidente no se «va meter», políticamente no se manda solo.

«En virtud de la relevancia de la responsabilidad que hoy tengo, y aun cuando el Presidente López Obrador no es un Presiente militante, ni se va meter en la decisión, esa es una decisión que tendremos que asumir cada uno de los que eventualmente tengan o tengamos interés, sí debo decir que políticamente no me mando solo.

«Y que renunciar a la responsabilidad que hoy tengo encomendada no es una decisión burocrática. Una Secretaría de Estado de esta naturaleza pues no se deja de ninguna manera en forma burocrática, tendría en su caso que hablar con el Presidente y solicitar su autorización».

El Secretario expuso que hasta ese momento estaría en posibilidades de decir con mayor certeza cuál será su futuro en términos políticos.

Durazo recordó que López Obrador estableció hace unos días que todo aquel que tenga aspiraciones político-electorales deberá renunciar antes del 31 de octubre.

«Sin embargo, al mismo tiempo les digo a ustedes, hablando esto con toda franqueza, porque usualmente no se aborda así, usualmente tiene uno todas las cartas cerradas», expresó. «Y yo creo que hay que abrir el tema, abordar el tema, con apertura».

Y asegura que candidatura no lo distrae

A pesar de que reconoció que aspira a contender por la Gubernatura de Sonora, Durazo dijo que esto no lo distrae de su labor.

Durante el seminario virtual del Colegio de México «¿Cómo anda la seguridad?» y a pregunta de uno de los participantes, el funcionario aseguró que sigue atendiendo los temas que tiene encomendados.

«Yo sigo atendiendo la responsabilidad, la agenda, la preparación de todos los temas que sometemos a conocimiento del Gabinete de Seguridad y a consideración del Presidente de la República. Consecuentemente, no obstante, el eventual sentir de mi corazoncito, estoy atendiendo al cien la responsabilidad», dijo.

La aspiración a la Gubernatura, consideró, es razonable con su trayectoria política, administrativa y académica, por lo que por ahora solo le toca seguir cumpliendo con las tareas que tiene encomendadas.