Satisface a Demi Lovato implante de senos

Tras haber sufrido por trastornos alimenticios a lo largo de su vida, la cantante Demi Lovato confiesa que por fin tiene los senos de su sueños gracias a que ya no se limita a comer lo que quiere y a través de Instagram comparte los resultados de todo esto.

La intérprete de 28 años compartió algunas fotografías en la rede social en las que lució con gran orgullo su busto y aclara que no trae puesto ningún sostén levantador, sino al natural, lo que ha dejado a todos sorprendidos, pues su posición es perfecta.

Desde siempre Demi había odiado tener senos tan pequeños, esto debido a los difíciles momentos que vivió durante su adolescencia y juventud, pero ahora, después de superar estos problemas por fin tuvo los pechos con los que soñó y acepta que es entendible que en el futuro su cuerpo cambie y no se encuentren en el mismo lugar, pero es parte del paso del tiempo.

«Toda mi vida odié mis pequeñas bubis y luego, cuando finalmente superé mis problemas de alimentación ¡Tuve los senos que quería! ¡No estoy usando sostén para levantarlas y tampoco me las he operado! ¡Todo es mío! Sé que un día no serán las mismas y estaré bien con eso también», explicó.

Demetria Devonne hizo un llamado para sus seguidores a no controlar todo el tiempo su cuerpo, pues este hará lo necesario para estar bien y en armonía. «Que esto sea una lección para todos ustedes… nuestros cuerpos harán lo que se supone que deben hacer cuando dejemos de intentar controlar lo que hace por nosotros», afirmó.

Pese a que hace algunas semanas todo era amor, acciones románticas y felicidad para Demi y su pareja Max Ehrich, todo ha llegado a su final y la cantante se ha dejado ver de lo más tranquila tras su rompimiento.