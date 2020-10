«Reviven» romance entre «La Vero» y Ana Gabriel

En internet ha surgido una teoría que menciona que la cantante y la actriz de telenovelas eran más que amigas

En internet ha surgido una teoría que menciona que Ana Gabriel y Verónica Castro eran más que amigas. Incluso, afirman que uno de los mayores éxitos de la cantante fue dedicada a «La Vero».

Todo comenzó con un tuit que decía que la canción «Simplemente Amigos» era sobre un romance entre mujeres, no para un hombre. Recordemos que la canción dice:

«¡Cuánto daría por gritarles nuestro amor!

Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control

Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos

Pero es que en realidad no acepten nuestro amor».

Si bien esto causó revuelo entre quienes no sabían que la canción es un himno LGBT, lo que viralizó a Ana Gabriel fueron quienes aseguraron que la canción estaba dedicada a la mismísima Verónica Castro, con todo y video para demostrarlo.

La verdadera historia del amor secreto

Verónica Castro y Ana Gabriel se conocieron en 1988 durante un concierto de beneficencia. La actriz tenía 36 años y la cantante 33 años.

De acuerdo con el canal de YouTube, Íconos, desde que cruzaron miradas sintieron mucha atracción e iniciaron un intenso romance que en aquel momento era prohibido por los prejuicios de la sociedad mexicana.

Fue por eso que poco después de iniciar su romance, Ana Gabriel escribió uno de los mayores éxitos de su carrera, la canción «Simplemente Amigos» para expresar lo que sentía por «La Vero».

Aunque la relación fue muy apasionada, terminó porque Ana Gabriel quería hacerla pública y Verónica Castro no, pues tenía miedo a las críticas de la sociedad, poner en peligro a su hijo Cristian Castro y acabar con su carrera.

Si bien la relación no ha sido confirmada por ellas, lo que sí se sabe es que acabaron peleadísimas, no se hablan y no se les ha vuelto a ver juntas.

Con el paso de los años, mucho rumores han rodeado a ambas sobre su orientación sexual. Ana Gabriel se lo confirmó a su público con algunos chistes durante un concierto.

Verónica Castro ha sido vinculada con otras mujeres del espectáculo nacional como Yolanda Andrade, pero ha negado rotundamente ser lesbiana.