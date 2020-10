Retornan a sus lugares de origen 11 indigentes

Al menos once personas en situación de calles han sido retornadas a sus lugares de origen en lo que va del año, con apoyo de personal DIF Hermosillo, mientras que en lo que va de la administración son 30, sin embargo muchas de las personas se rehúsan a volver a sus hogares, reveló Bernardeth Ruiz Romero.

La titular del Sistema DIF-Hermosillo, afirmó que de un padrón de 930 personas en condición de calle que tienen contabilizados en la ciudad, el 70 por ciento de ellos son de otros estados, como Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Veracruz, y no quieren regresar con sus familias, ya sea por algún problema personal, porque no tienen parientes o no quieren hacerse cargo de ellos.

Señaló que en las jornadas comunitarias que realizaban dondese busca canalizarlos a los albergues como un primer paso y posteriormente a sus lugares de origen si así lo desean, el 99 por ciento de esta población flotante, no quiere ser albergados, ni regresar con sus familiares.

“Cuando ellos deciden albergarse es el primer caso para ya entablar una conversación con ellos, para preguntarles de donde vienen, porque están aquí, de donde son originarios, si tienen familia o no; entonces nosotros con los DIF incluso de otros estados, hacemos el contacto para poder dar con los familiares de estas personas”, comentó.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, ellos mismos no desean entablar contacto con el familiar, ya sea porque presentan algún trastorno mental, autoestima baja porque tuvieron algún problema familiar y decidieron tirarse a perder.

Hay muchos de ellos que sí después toman la decisión de regresar de donde vinieron y nosotros siempre apoyamos a que lleven su retorno y demás.

Ruiz Romero, mencionó que han detectado que el 90 por ciento de las personas en situación de calle, sufren de algún problema de adicción, como el cristal, alcohol o tabaco, o trastorno mental, y eso más que de indigencia, debe ser tratado como un problema de salud.

La funcionaria, dijo que hasta el momento no se han detectado personas en condición de calle que hayan presentado o tengan Covid-19.

“Nosotros hasta el momento no tenemos casos de personas en situación de calle que se hayan contagiado de Covid-19”, aseguró.