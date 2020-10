Rescatan policías a niño abanonado

Ethan de ocho años fue, presuntamente, abandonado por su papá y su madrastra durante la madrugada en Iztapalap

Ethan, un niño de ocho años fue encontrado en la alcaldía Iztapalapa, al parecer fue abandonado en la calle durante la madrugada de este martes por su papá y su madrastra porque, según él, ya no lo querían.

Fue a las 05:00 de la mañana del día de hoy, 27 de octubre, en la colonia San Juan Xalpa, en el cruce de las calles 3 y Carril que el menor fue encontrado por dos personas sentado en una banqueta, con su pijama, una mochila con tortillas, chocolate y cereal, dichos sujetos le preguntaron que hacía ahí y al escuchar su relato de inmediato hablaron a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron a donde se encontraba el Ethan y les contó que su padre y su madrastra lo dejaron ahí porque ya no sentían a gusto con él, por lo que decidieron dejarlo a su suerte en la calle.

«Ya no se sentían a gusto conmigo, ya no me querían» dijo Ethan a los oficiales.

Ethan también comentó que con ellos vivía su hermana, una niña de seis años de edad, y que su mamá biológica se llama Adela González. El menor fue atendido por paramédicos de Protección Civil de la alcaldía de Iztapalapa, quienes confirmaron que presentaba muy buena salud.

El infante fue trasladado a la Fiscalía de Investigación ubicada en Gabriel Hernández número 56 en la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se iniciará un protocolo de búsqueda de sus familiares.