Repunta demanda de agua en las invasiones

La entrega de agua potable en invasiones de Hermosillo ha ido en aumento en los últimos meses por la contingencia sanitaria y las altas temperaturas, al distribuirse un millón 800 mil litros a la semana, informó Norberto Barraza Almazán.

El titular de Servicios Públicos Municipales señaló que la pandemia vino a modificar mucho lo que es el abastecimiento del agua en estos sectores de la Ciudad, al incrementar un 18 por ciento la distribución del recurso.

«Nosotros ahorita estamos utilizando siete pipas para lograr el objetivo.

Estamos entregando un millón 800 mil litros de agua dos veces por semana a mil 200 familias de 17 invasiones de Hermosillo, 300 mil litros más de los que se entregaban anteriormente, derivado también del calor», mencionó.

Se prevé que a partir de noviembre próximo disminuya entre un cinco y 10 por ciento la demanda de este servicio, dijo Barraza Almazán.

El funcionario refirió que lo ideal sería que no existiera el servicio de agua por pipas y que todos contarán con agua en sus viviendas, ya que esto significaría que no hay invasiones en la ciudad pero se sigue trabajando en eso.

Comentó que de las 17 invasiones que apoyan con el servicio de pipas, 11 se ubican en el sector norte y seis al sur de la ciudad, entre las que se encuentran la Humberto Gutiérrez, Tres Reinas, invasión Altares y Guayacán, donde se entregan un promedio de dos mil 800 litros de agua por familia a la semana.

«Nosotros consideramos que entregar agua por pipas no es lo más adecuado, significa que algo está fallando en ese aspecto, principalmente para que la gente viva en terrenos irregulares», expresó.