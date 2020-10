Reportan 216 fiestas escandalosas el fin de semana en Hermosillo

Indican las autoridades que 33 organizadores fueron sancionados con hasta 150 Unidades de Medida y Actualización

Personal de Inspección y Vigilancia atendió 216 reportes por fiestas ruidosas y sin permiso, durante el pasado fin de semana, y sancionó a 33 organizadores con hasta 150 Unidades de Medida y Actualización, informó Gino Saracco Morales.

El titular de la dependencia mencionó que del cinco al 11 de octubre se atendieron 216 reportes de los cuales 13 resultaron falsos o no se encontró nada de lugar, mientras que ocho fueron eventos con grupo en vivo.

«Hubo ocho fiestas reales con grupo en vivo, te notificaron a 12 domicilios y 133 sanciones de 20 hasta 150 UMA’s, siendo las más altas en Puerta Real donde se representó un evento bastante grande y otro similar en la colonia Olivares», dijo Saracco Morales.

Indicó que las colonias más conflictivas siguen siendo las zonas rurales a San Pedro, El Tazajal, Real del 14, Nuevo Hermosillo Pueblitos y Puerta Real.

También se realizó un operativo en diversos bares, cantinas y centros nocturnos de la ciudad, con el objetivo de supervisar media de sanidad aforo y documentos necesarios para operar bajo la modalidad de restaurante-bar, donde se aplicaron 10 multas y el cierre parcial de uno de los giros ubicado de una conocida plaza comercial, por no contar con los documentos necesarios al momento de la inspección.

En Bahía de Kino se hizo otro operativo para el retiro de carpas que se quedaron instaladas por la noche en la orilla de la playa, y y cuyo permiso es de ocho a seis de la tarde para todos los permisionarios, quienes deben retirar las estructuras al final de la jornada.

«Se aseguraron 25 estructuras las cuales quedaron resguardadas en la comisaría de Bahía Kino a la espera de que los propietarios de estas paguen la sanción correspondiente; también se realizó un operativo para el retiro de publicidad no permitida en la vía pública sobre la avenida Mar de Cortez, asegurando más de 35 lonas y carteles publicitarios los cuales contaminaban visualmente el sector.

El funcionario municipal, hizo un llamado a los comerciantes a no apoderarse de los espacios públicos para promover sus negocios.