Registra Policía de Tránsito saldo blanco por tercer fin de semana seguido

Por tercera semana consecutiva, durante la aplicación del filtro de alcoholimetría ha dado como resultado el no atender accidentes viales relacionados con el consumo del alcohol en la ciudad, informó Jesús Alonso Durón Montaño.

Sin embargo se detectaron a 40 conductores bajo los influjos de las bebidas embriagantes.

“Es el tercer fin de semana que está nulo de siniestros de tránsito en donde esté involucrado el alcohol, sabemos nosotros que la problemática se da en los fines de semana…ante esto se aplican los filtros toda la noche y parte de la madrugada… es algo muy positivo que se esté controlando esto; recordemos que aproximadamente hace un mes en solo un fin de semana se registraron tres personas fallecidas por accidentes viales por estar bajo los efectos del alcohol”, comentó el director de Tránsito.

Durante la aplicación del filtro de alcoholimetría, el viernes y sábado se revisaron a 70 conductores, quedando certificados 40 de ellos, quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol, por lo que estos operativos continuarán para mantener la seguridad de la ciudadanía.

Visitan Bahía de Kino

En el tema de tránsito vehicular, este fin de semana en la Carretera Estatal 100 se contabilizaron alrededor de cuatro mil vehículos ingresando hacia Bahía de Kino, por el punto denominado “Pulpo Loco”.

No se registraron accidentes y se detuvieron a cuatro personas en donde no se pudo implementar un cambio de conductor, ni retornarlos, porque se encontraban en estado de ebriedad, no contaban con un acompañante sobrio y no había familiares que pudieran tomar control del vehículo.

Se aplicaron operativos carrusel durante la carretera, llegando a reportar filas hasta de 100 vehículos detrás de la patrulla guía, la cual circula a la velocidad permitida.

Se mantiene supervisión a elementos y ciudadanos

En el tema de personas detenidas por ofrecer dinero a elementos de Tránsito para evadir la elaboración de una infracción, se han registraron un total de 44 presentaciones ante el juez calificador en un transcurso de dos semanas.

“Esta medida, de sancionar al agente o ciudadanos que cometa un acto de corrupción para evadir las multas de tránsito es permanente, por lo que en todo momento los elementos deberán tener sus cámaras de video encendidas para evidenciar los hechos, de lo contrario, esto también será motivo de una sanción para el oficial”, puntualizó.