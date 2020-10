Reconocen logros de Renata Zarazúa

La tenista número uno de México, Renata Zarazúa, recibió el reconocimiento del Premio Nacional del Deporte (PND) en su edición 2020, en la categoría de deportista profesional. La ceremonia de entrega del PND se realizará el próximo 20 de noviembre, en donde los atletas recibirán un diploma, una medalla de oro y un bono económico de 796 mil 05 pesos.

Renata Zarazúa tuvo un año parteaguas en 2020, empezando con una extraordinaria participación en el Abierto Mexicano de Tenis, al convertirse en la primera mexicana en llegar a semifinales. Adicionalmente, superó la etapa clasificatoria y avanzó a la segunda ronda en Roland Garros, en París, hecho histórico que no se registraba desde hace 20 años.

“Estoy súper contenta por haber ganado el PND, creo que cuando fui nominada para mí ya era algo muy padre, pero no me quería hacer ilusiones de que lo iba a ganar. Así que ahora que me dieron la noticia es algo increíble. A pesar de todos los buenos resultados que he tenido este año, este premio va a tener un lugar en mi corazón muy grande y significa demasiado. Esto me va a motivar muchísimo a seguir mi sueño, a seguir entrenando, a seguir luchando cada día. Gracias a todos los que me apoyan en las buenas y en las malas y para mí este definitivamente es uno de los días más importantes de mi vida”, mencionó Zarazúa.

En el ámbito no profesional, donde se registraron 26 candidaturas, los galardonados fueron la selección femenil de softbol, que por primera ocasión en la historia consiguió la cuota para los Juegos Olímpicos de Tokio; los clavadistas de sincronizados desde el trampolín de tres metros Yahel Castillo y Juan Celaya quienes obtuvieron la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019; finalmente la ciclista de pista Jessica Salazar, quien colocó la bandera mexicana en un podio mundialista de la especialidad por primera vez desde 2003 y fue monarca panamericana en Lima.

“Tengo una gran emoción, ser PND es una gran emoción para nosotros los deportistas. No me cabe en el pecho la emoción de tener este gran reconocimiento. Estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado y no tengo palabras. Espero ser un gran ejemplo para todos los atletas y para todas las personas en general de que el deporte es una pasión y que gracias a Dios nos da la dicha de desarrollar esa persona que tenemos dentro”, mencionó Salazar, quien consiguió la plaza para Tokio tras su destacada actuación en el mundial.

Lista de ganadores:

Modalidad deporte no profesional: Selección mexicana de Softbol, Jessica Salazar (Ciclismo) y Yahel Castillo y Juan Celaya (Clavados sincronizados).

Deporte profesional: Renata Zarazúa (Tenis).

Deporte paralímpico: Juan Diego García (Taekwondo).

Categoría de entrenadores: Diankov Stefan Marinov y Jesús Salvador González.

Juez-Árbitro: Lucila Venegas Montes.

Reconocimiento a trayectoria destacada: Fernando Valenzuela.

Fomento, protección o impulso del deporte: Mauricio Sulaimán.