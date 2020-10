Realizan tercera edición de colecta «Reciclando Sonrisas»

La donación de tapitas, cartón y otros materiales reciclables pueden ayudar en el tratamiento de niños, jóvenes y adultos con cáncer y lupus, destacó Viviana Bautista, una de las organizadoras de la tercera edición de la colecta «Reciclando por Sonrisas», en Hermosillo.

La también directora de la ludoteca Ave Badu, mencionó que seis organizaciones civiles se sumaron para realizar esta actividad con el objetivo de recaudar material reciclable como papel, cartón, tapitas, plástico, periódico y aluminio para obtener ingresos y poder apoyar con medicamentos a niños, jóvenes y adultos con algún tipo de cáncer y lupus.

Acompañada por Daniela Salas, integrante de la asociación Jóvenes por la Comunidad, comentó que la colecta se llevó a cabo de 09:00 a 14:00 horas, a un costado del edificio principal de la Universidad de Sonora.

Recordaron que en la primera edición reunieron dos mil 335 pesos por la venta de los materiales reciclables, y dos mil 635 en la segunda, por lo que esperan en esta ocasión reunir un poco más, para apoyar en la compra de medicamentos de niños y jóvenes con cáncer y lupus.

También pusieron a disposición en número de cuenta Banamex 5204 1672 5031 6593, para las personas que deseen su donativo en efecto sea ayudar a estos niños en el tratamiento de sus enfermedades.

Las asociaciones participantes son Movimiento Ecobigoc, Somos Acción Sonora, Chaviza Sonora, Avebadu, He for She Hermosillo y Jóvenes por la Comunidad.