Rastrean cuentas que promueven «fake news»

En relación a publicaciones de videos, audios y mensajes en redes sociales difundidos por personas malintencionadas que buscan atemorizar a la ciudadanía con hechos que no ocurrieron en Sonora, personal de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rastrea su origen para denunciar ante las autoridades correspondientes.

El director General de la Unidad Cibernética de Seguridad Pública del Estado, Diego Salcido Serrano, recomendó a la ciudadanía no caer en temor, no alertarse ni darle difusión a publicaciones y videos que no sean emitidas por parte de una fuente oficial .

Esto, en relación a un video donde se observa que personas armadas suben a unos vehículos a unas personas, hechos que ocurrieron en la ciudad de San Luis Potosí, en la colonia Garita de Jalisco de esa ciudad.

Salcido Serrano dijo que personas malintencionadas, de quienes ya se investigan sus cuentas, comenzaron a distribuir en redes sociales el video haciendo referencia que los hechos habían sucedido en Sonora.

Enfatizó que seguirán atentos a todas estas campañas negras o “Fake news” e invitó a la ciudadana a denunciar al 9-1-1 y 089 todo tipo de publicaciones falsas.