Protagoniza joven aparatoso accidente

Al parecer a Diego le gusta la velocidad mientras conduce y la noche del pasado domingo protagonizó un choque contra un poste de concreto, del cual resultó ileso pero su carro sufrió las consecuencias.

El percance sucedió alrededor de las 23:00 horas sobre el bulevar José María Morelos y Pavón, a la altura de la avenida Siete, en el sector noreste de Hermosillo.

A esa hora el joven, de 25 años, tripulaba un de la sedán de la marca Volkswagen, línea Jetta, color rojo, modelo 2001 y con placas del Estado de Sonora, en sentido de norte a sur por el bulevar.

Cuando llegó al cruce con la otra arteria vial perdió el control del volante y el carro avanzó casi 50 metros en descontrol.

Posteriormente el sedán realizó un giro de 180 grados y se estrelló con la parte trasera en la parte baja de un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

Diego no sufrió daños pero su carro no corrió con la misma suerte, agentes de Tránsito que llegaron al sitio estimaron que el conductor tendrá que desembolsar alrededor de 30 mil pesos para volver a usar la unidad motriz, la cual no cuenta con seguro.

Sobre el percance, los oficiales realizaron el informe correspondiente y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente; el conductor iba sobrio.