Prohíbe SE venta de 18 marcas de queso

La Secretaría de Economía (SE), junto con Profeco, ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de 18 marcas de queso y dos de yogurt natural, que no cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas en cuanto a su elaboración.

Entre las marcas están productos de Sigma Alimentos, Qualtia, Grupo Lala y Grupo Danone.

De acuerdo con la dependencia, su comercialización se ha llevado a cabo con información que puede inducir al engaño de los consumidores.

En los productos denominados como «queso», los principales incumplimientos detectados son utilizar la leyenda «100 por ciento leche», sin serlo; adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración, proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como «contenido neto» y no informar en la superficie principal del empaque el porcentaje de uso de caseinatos para su elaboración.

Las marcas de los productos cuya comercialización se ha prohibido son: FUD, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Zwan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrerá y Philadelphia.

En los productos denominados como «yogurt natural», los incumplimientos detectados son adicionar azúcares y no cumplir con el contenido mínimo de leche.

Las marcas que han quedado prohibidas para su venta son: Danone Bene Gastro y Danone Natural.

A todas ellas, la dependencia les impondrá las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad