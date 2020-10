Prevén afectaciones por cierre de frontera

El extender hasta el 21 noviembre el cierre de la frontera para la restricción de viajes no esenciales vía terrestre de México y Estados Unidos, afectará a miles de personas que aprovechan estás fechas para realizar sus negocios o compras, consideró Martín Zalazar Zazueta.

El vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Fecanaco) en Sonora, lamentó que de nueva cuenta tanto los gobiernos de México y Estados Unidos hayan decidido alargar ahora hasta el 21 de noviembre el cierre de la frontera para viajes terrestres no esenciales, ya que esto está afectando a comerciantes que requieren comprar mercancía para venderlas en este país.

«Entendemos el origen de ese cierre al paso terrestre de la frontera entre ambos países por el tema de la pandemia del Covid-19, pero ya van más de siete meses que tiene esa medida y ello ha provocado que en Sonora personas que se dedican a trabajar en tianguis, negocios varios, empresas e incluso ciudadanos que requieren hacer compras diversas en Estados Unidos para venderlas en México, no han podido hacerlo porque tienen impedido el tránsito por la vía más regular que es la terrestre», dijo.

Esta situación incluso se ha vuelto muy desesperante porque hay muchas empresas y negocios que sus mercancías o insumos las adquieren en Estados Unidos y están teniendo problemas con su clientela, por no lograr tener en existencia todos los productos que normalmente venden, expuso.

El Vicepresidente de la Fecanaco en Sonora, exhortó a las autoridades de ambos países para que hagan una tregua y permitan después de esa última fecha pactada, la apertura de las fronteras, para no afectar aún más la economía del Estado y el país