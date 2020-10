Premian a ganadores de Somos el Cambio

Cuatro equipos de Sonora ganaron primeros lugares

Sonora fue sede virtual de la premiación nacional del certamen «Tu y Yo Somos el Cambio» convocado por la organización “Somos el cambio” y Fundación EducarUno, donde se reconoció el esfuerzo de niñas, niños, jóvenes y docentes de diferentes estados del país para generar una transformación positiva en sus comunidades mediante distintos proyectos.

En esta competencia cuatro equipos sonorenses ganaron primeros lugares en sus respectivas categorías.

A través de un video mensaje, la Gobernadora Claudia Pavlovich recordó que el plan era recibir físicamente a los 20 equipos ganadores en Sonora para la ceremonia de premiación, pero subrayó que la contingencia sanitaria no detuvo la creatividad y proyectos innovadores de los estudiantes.

“Esto nos demuestra de qué estamos hechos y que sabemos y podemos enfrentar cualquier obstáculo, como también lo podemos ver en cada uno de los proyectos que se presentaron en este certamen”, comentó.

La mandataria estatal también reconoció el esfuerzo de Alfonso Romo Garza Lagüera y María Fernanda Gómez De la Garza, que encabezan la organización “Somos el cambio”, por mantener este certamen a lo largo de los años y seguir sumando acciones y proyectos que producen un cambio no solo en las escuelas sino también en la sociedad.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González subrayó la importancia de reconocer la creatividad de todos los participantes y felicitó a los cuatro equipos de tres escuelas sonorenses que ganaron primeros lugares en la competencia.

El titular de la SEC presentó al primer equipo ganador de la jornada, integrado por alumnos y docentes de la secundaria General No. 13 «Profr. Heriberto Huerta Luna», de Hermosillo, que por segundo año consecutivo obtuvo este premio nacional «Tu y Yo Somos el Cambio».

Al igual que ellos, el equipo «Green Team» de la secundaria General No. 3 de San Luis Río Colorado, desarrollo un proyecto innovador de sistema de riego solar para eficientar el uso del agua.

En la categoría “Somos el cambio joven”, en la que participan alumnos y docentes de educación Media Superior, resultaron ganadores los proyectos “AniaSiari” y “Tiempo de ayudar” de Cecyte Sonora Plantel Francisco Javier Mina, Bácum.

Los jóvenes pusieron en marcha el proyecto “Tiempo de ayudar”, enfocado a la siembra, cultivo y cosecha de tomates y hortalizas que fueron donados a las familias de la localidad.

Por otra parte, el proyecto “AniaSiari” fortaleció la convivencia escolar y familiar, desarrollaron actividades ambientales, fortalecieron el ecosistema de la región, además de crear un ambiente de trabajo para los jóvenes que les servirá en su futuro profesional.

Durante la jornada de premiación, se realizaron enlaces a diferentes localidades de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Yucatán, Puebla, Chiapas, Aguascalientes, Tamaulipas, Estado de México, Durango, Oaxaca y Michoacán, para conocer los detalles de cada uno de los proyectos ganadores.

Asimismo, se impartieron conferencias con invitados especiales y se realizaron conciertos virtuales para amenizar la transmisión.