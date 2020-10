Piden reconsiderar pago con tarjeta en camiones

El Estado debe ser facilitador y no imponer este método de pago de manera tajante, señaló el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna

El cobro por medio de tarjetas preparo debe ser gradual para no afectar a los usuarios del transporte público.

Consideró que se debe hacer una campaña permanente para tramitar esa tarjeta, ya que debido al confinamiento por la pandemia, muchos usuarios no han podido tramitarla, y otros que la solicitaron por medio de la aplicación, tampoco la han recibido en su domicilio.

Refirió que no es momento para iniciar de forma tajante con este sistema, ya que primero debe garantizar que todas las unidades cuenten con este dispositivo, y este funcionamiento.

«Consideramos que se debe dar espacio a los usuarios e ir trabajando sobre la marcha, que poco a poco se vaya dando esa apertura porque finalmente el tema de la tarjeta es importante y la promovemos nosotros también como uso, pero con encima de eso el Gobierno el Estado tiene la obligación de garantizar al usuario el tema del transporte público. Constitucionalmente el usuario está en todo su derecho de poder usar este servicio pagando la tarifa ya sea en efectivo o con tarjeta, y el Estado tiene que respetarlo», enfatizó.

Lo ideal sería que todos trajeran la tarjeta, dijo Peinado Luna, pero la realidad es que no va a ser así, porque no funcionan las cosas en automático y más aún, en un tema tan complejo y sensible como es el transporte público.

El líder de la UUH mencionó que si bien el uso de la tarjeta prepago tiene sus ventajas, también es importante exhortar a la autoridad del transporte a que sea sensible ante el inicio de esta operación y respete los dos métodos de pago.