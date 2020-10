Piden evitar festejos

A no realizar reuniones con motivo del Día de Brujas ni Día de Muertes, exhortó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, a fin de evitar más contagios por Covid-19, ya que este viernes se confirmaron ocho defunciones y 201 nuevos casos en Sonora para totalizar tres mil132 decesos y 37 mil 431 contagios.

Clausen Iberri, detalló que, como una buena medida preventiva, las autoridades decidieron mantener cerrados los panteones para proteger a la población, por lo que invitó a las y los sonorenses a recordar a sus seres queridos en casa.

En el caso de la “noche de brujas”, pidió a madres y padres de familia ser conscientes y que por esta ocasión, no salgan a las calles con sus hijos a pedir dulces, como en algunas familias se acostumbra.

“No los expongan a contactos innecesarios con otros niños o a contactos con personas que no saben si han tomado las medidas necesarias contra el Covid; no tiene caso que los niños anden en la calle tocando la puerta en casas donde no se sabe si ya hubo un contagiado o si es fuente de propagación de este peligroso virus”, expresó.

Clausen Iberri pidió de favor a las y los sonorenses que si algunos niños llegan a tocar a la puerta de su casa, con amabilidad les digan que en esta ocasión no les van a dar dulces para evitar más contagios.

En cuanto a los datos estadísticos informó que 32 mil 615 personas se han recuperado en Sonora; ocho pacientes COVID fueron dados de alta y se confirmaron ocho decesos en seis hombres y dos mujeres residentes de: Bácum, dos; Agua Prieta, Cajeme, Nogales, Cananea, Nacozari y Navojoa, uno cada uno, con lo que se acumulan tres mil 132 defunciones.

Además, se confirmaron 201 nuevos casos por coronavirus, en 116 mujeres y 85 hombres, con los que suman 37 mil 431 casos.

Los nuevos contagios son en personas residentes de: Hermosillo 103; Cananea y Caborca 19 cada uno; San Luis Río Colorado 18; Cajeme 16; Nogales, nueve; Empalme, cuatro; Puerto Peñasco, tres; Guaymas, Navojoa y Nacozari, dos cada uno; General Plutarco Elías Calles, Bacoachi, Pitiquito y Bácum, uno cada uno.

Hoy se confirmaron nueve casos pediátricos en dos niños y siete niñas; acumulándose 744 en total; y dos casos en mujeres embarazadas; acumulándose 270 en total.

Pide no acudir a panteones

Asimismo, Clausen Iberri hizo un exhorto a no acudir a panteones el próximo Día de Muertos para evitar aglomeración de personas y por ende, contagios de Coronavirus.

El funcionario estatal precisó que se recomienda a las autoridades municipales de los diferentes ayuntamientos de la entidad, no permitir el acceso a panteones en los días de esta festividad mexicana, ya que se corre el riesgo de que incrementen los contagios de COVID-19.

Clausen Iberri recalcó que se prevé que a mediados de noviembre se registre un repunte de casos de COVID-19 en la entidad por lo que la corresponsabilidad de ciudadanos y autoridades en acatar las medidas preventivas es primordial para evitar que se incremente exponencialmente el número de contagios.

Asimismo, hizo un llamado a la población a que al salir de casa no se olvide practicar la regla de tres para protegerse de contagios: uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón y distanciamiento social.