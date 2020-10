Permanecen secuelas en pacientes recuperados de Covid-19

Señalan que aún meses después de ser infectadas, algunas personas tienen aún síntomas como cansancio, dolor y dificultad para respirar

Apenas se comienza a conocer los efectos que provoca el Covid-19 a largo plazo entre las personas que se contagiaron, porque meses después de ser infectadas se tienen aún síntomas como cansancio, dolor y dificultad para respirar, dijo el Secretario de Salud del Estado, durante el reporte de ocho fallecimientos más y 122 nuevos casos confirmados este 22 de octubre.

En transmisión diaria del panorama epidemiológico que prevalece en la entidad por la pandemia, Enrique Clausen Iberri agregó que se registra un acumulado de tres mil 79 fallecimientos por esta enfermedad y 36 mil 345 casos confirmados de contagios.

Aprovechó el reporte para informar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que la inmunidad se dé en todas las personas recuperadas de Covid – 19.

“No sabemos tantas cosas como quisiéramos de esta enfermedad, no sabemos lo suficiente sobre la inmunidad, la respuesta del organismo, no sabemos qué tan fuerte y duradera puede ser la infección, pero si se sabe que una vez infectado no hay marcha atrás, las secuelas pueden llegar”, añadió.

Al precisar sobre los ocho fallecimientos confirmados este jueves, el funcionario estatal comentó que corresponden a cinco hombres y tres mujeres, residentes de los municipios de Hermosillo y San Luis Río Colorado con dos casos cada uno; Nacozari de García, Cajeme, Etchojoa y Huatabampo con un caso cado uno.

Los 122 nuevos casos de contagios se presentaron en 73 mujeres y 49 hombres de los municipios de Hermosillo con 81, Cajeme con 11, Caborca con ocho, Cananea con seis, San Luis Río Colorado con cuatro, Nogales con tres, Pitiquito y Guaymas con dos cada uno; Puerto Peñasco, Nacozari de García, Trincheras, Altar y Huatabampo con uno cada uno.

Se confirmaron tres casos pediátricos en un niño y dos niñas, acumulándose 713 en total; 16 de los 122 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.