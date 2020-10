Pelarán Xolos «con todo» la Copa MX

El estratega Pablo Guede decidió darle valor al certamen copero y buscará conquistar con Tijuana cuando se midan a Rayados este miércoles

A Pablo Guede, director técnico argentino de los Xolos de Tijuana, no le interesa si otras personas o equipos demeritan la Copa MX. De cara a la final de ida del certamen, que sostendrán este miércoles por la noche frente a los Rayados de Monterrey, el estratega sudamericano aseguró que para él “es como si fuera una Champions”.

«Lo que te puedo valorar es que para mí y para el club, es súper importante, porque es una copa, un trofeo y que cada uno le dé el valor que quiera. Nosotros acá en el club y para mí personalmente, es como si fuera la Champions, lo tengo clarísimo”, aseguró el entrenador del cuadro fronterizo, refiriéndose al torneo de clubes más importante de Europa.

Por otra parte, el extimonel de Monarcas Morelia, no cree que su trabajo dependa del resultado que obtengan en esta serie, a pesar del rendimiento que han tenido en la Liga MX, ubicándose en el decimocuarto lugar después de 14 jornadas.

«Yo sé que muchas veces necesitan sangre para ver si me van a echar o no, sé que no somos lo regular que quisiéramos, pero también soy consciente de todos los cambios que hubo, soy consciente de las cosas malas que nos pasaron, soy consciente que no hicimos una gran pretemporada por lo que nos agarró (pandemia) por lo tanto no creo que un triunfo me haga tener oxígeno y una derrota me haga perderlo, pero también soy consciente que esto es futbol y que todo puede pasar. La verdad que no pierdo tiempo de pensar en eso”, afirmó.

Guede todavía no pudo confirmar la alineación que presentará para el duelo frente a los regiomontanos.

«No estoy en condiciones, tengo que salir ahora a entrenar, ayer tuvimos un problemita con Vásquez (Gerson) que estaba con vómito y era uno de los menores que iba a alinear, entonces voy a ver ahora cómo se recuperó, para ver con qué once vamos a alinear”, sentenció.