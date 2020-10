Ofrecen atención sabatina en agencias Fiscales previa cita

Se trabaja con estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene

Para ofrecer mayores opciones y atender a los contribuyentes que no pueden acudir entre semana, personal de las agencias y sub agencias Fiscales atienden al público los sábados en un horario de 9:00 a 13:00 horas, previa cita; después de que cerraron temporalmente por cuestiones de seguridad de los ciudadanos por Covid-19, informó Luis Alejandro García Rosas.

El director General de Recaudación recordó que las agencias Fiscales del Estado, con todas las medidas de seguridad sanitaria, a partir del mes de julio entraron en operación para atender de forma presencial a los contribuyentes con trámites esenciales a través de citas.

Dijo que con la implementación de esta dinámica ha permitido ofrecer los diferentes servicios y atender a los contribuyentes para trámites presenciales de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, a lo que se suman los días sábados de 9:00 a 13:00 horas.

“Es importante señalar que seguimos utilizando la plataforma a distancia, misma que continuaremos promoviendo porque lo más importante es la salud y seguridad de los contribuyentes, pero en dado caso de ser necesario realizar un trámite de forma presencial en alguna de las Agencias o Sub Agencias Fiscales del Estado, podrán hacerlo previa cita a través del portal www.hacienda.sonora.gob.mx o llamando al call center 800 312 70 11”, explicó.

En la búsqueda constante de ofrecer un mejor servicio y atención a los contribuyentes, cumpliendo con los protocolos sanitarios, se incrementa considerablemente el número de oficinas fiscales con relación a las que laboraban los sábados anteriormente, con la intención de poder atender a los contribuyentes que requieren efectuar un trámite presencial y por diferentes causas no pueden acudir a nuestras oficinas entre semana, puntualizó García Rosas.