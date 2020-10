Ofrece IMSS atención de cáncer de mama

Llama a practicarse exámenes para detectar la enfermedad en forma oportuna

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora brinda tratamiento a pacientes con cáncer de mama, lo que ha permitido mantener en un estado saludable a Elvia Idalia Soto Villarreal, derechohabiente del Hospital General Regional (HGR) número uno en Ciudad Obregón, diagnosticada con esta enfermedad.

La madre de familia recordó que en 2016, en el Instituto le realizaron una mamografía, la cual consideraba no necesitar, ya que no presentaba ninguna molestia en sus senos, además de contar con otros factores positivos, como haber amamantado a sus hijos.

“No muy convencida, me hice el estudio y se me vino el mundo encima cuando me llamaron para decirme que encontraron algo sospechoso en mis resultados, aunque no me aseguraron que fuera cáncer”, explicó.

Fue referida al Hospital General Regional número uno donde la atendió el jefe de la División de Oncología, Ramón Cabello Molina, quien le prescribió sesiones de quimio y radioterapia, las cuales terminaron en 2018; desde entonces se mantiene en vigilancia médica.

“Actualmente se encuentra en vigilancia, ya ha superado esta enfermedad y tiene un periodo libre, a la fecha, de dos años”, puntualizó el especialista del Seguro Social.

Asimismo, señaló la importancia de la detección temprana por medio de la autoexploración, de la mamografía y el ultrasonido, ya que ayudan a combatir a tiempo la enfermedad.

El cáncer de mama representa la primera causa de muerte de mujeres en México, es asunto de todos combatirlo.