Nombra AMLO sustituta de Durazo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propuso a Rosa Icela Rodríguez como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en lugar de Alfonso Durazo, quien renunció al cargo para competir por la Gubernatura de Sonora en 2021.

«Tengo que elegir al nuevo Secretario de Seguridad Púbica y de una vez (lo digo), porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer. Va a ser -si lo acepta- porque está en recuperación, porque fue afectada por Covid, va a ser Rosa Icela Rodríguez.

«Todavía no sabemos si vaya a aceptar porque se está enterando. Van a haber otras, pero aprovecho ya para que se sepa, está en recuperación, está bien, tengo informes», reveló López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal mencionó que Rosa Icela Rodríguez es una mujer de familia humilde, que lo ayudó a atender el problema de la Seguridad Pública cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y quien además, últimamente, se desempeñaba como Secretaria de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

«¿Quién es Rosa Icela Rodríguez? Desde mi punto de vista es una mujer que viene de abajo, es originaria de la huasteca potosina, de una familia humilde que estudió, es periodista de profesión, fue reportera del periódico La Jornada, posteriormente estuvo conmigo en Seguridad Pública cuando creamos las coordinaciones en la Ciudad para atender el problema de la Seguridad Pública.

«Fue también Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de la Ciudad. Era hasta hace poco la Secretaria de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la necesitaba para poner orden en los puertos y le pedí a Claudia que me permitiera hacerle la invitación a Rosa Icela que fuese la Directora de Puertos para acabar con la corrupción en los puertos, el contrabando, la introducción de droga, todo esto», detalló el Presidente.

López Obrador señaló que Rosa Icela lo ayudó a analizar el caso del manejo de puertos y así impulsar la reforma.

«Rosa Icela nos ayudó en un tiempo a levantar un diagnóstico de cómo estaba la situación (en los puertos), ese diagnóstico me sirvió para tomar decisiones, para mandar la iniciativa de reforma y entregar el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina, porque es un asunto grave, como el de las Aduanas, como el de migración y como otros, y ahora la estoy proponiendo para que sea la próxima Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y, al mismo tiempo, coordinadora del gabinete de Seguridad del Gobierno de la República», dijo.

El Presidente dijo que ella sigue todavía recuperándose tras haber dado positivo a Covid-19.

«Vamos a esperar, a ver qué responde. Lleva un mes en recuperación por Covid-19, mucho tiempo. Sí, está todavía en recuperación, pero yo espero que ya salga adelante, ya están atendiendo cosas, hoy habla el almirante y ayer hablaron y se comunicaron por los puertos, porque ya también el almirante tiene que nombrar a quién se va a hacer cargo de los puertos, estamos en eso», comentó.

Y, respecto a Alfonso Durazo, el Mandatario federal mencionó que hoy (ayer) ya presentó su renuncia y que mañana (hoy) será su último día como titular de la SSPC.