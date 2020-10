Molesta a usuarios paro de camiones

Usuarios del transporte público mostraron su molestia ante la larga espera que tuvieron que enfrentar para abordar diferentes unidades, pese a las altas temperaturas y contratiempos que ocasionó el paro de labores de los operadores tras declararse improcedente la huelga.

Hasta una hora o poco más, dijeron esperar algunos usuarios que se encontraban en diferentes paradas del Centro de Hermosillo porque eran pocos los camiones que estaban circulando.

Aunque no hubo huelga, fueron pocas la unidades habilitadas para la prestación del servicio durante la mañana, ya que la mayoría de los operadores marcharon y se plantaron frente a Palacio de Gobierno al considerar que se violentaron sus derechos laborales.

Incluso, hubo personas que paraban una unidad para preguntar al operador si estaba en servicio la ruta que esperaban porque tenían bastante tiempo esperando en ese sitio.

¿No están pasando la ruta 16 oiga?… «ya tengo casi dos horas esperando y no pasa», cuestionó una usuaria de la tercera edad.

A lo que el operador respondió que si estaban circulando, pero muy pocos, debido a que se estaban manifestando los operadores.

Otros usuarios en las paradas manifestación su molestia por esta situación pues aseguraron que cuando se presenta un conflicto del transporte público, las personas que utilizan este servicio son quienes pagan los platos rotos.

«Siempre es la misma, cuando hay problemas con el transporte la gente que tenemos necesidad de usar este servicio somos los afectados», expuso Yesenia de 24 años.

«Yo tengo más una hora esperando camión y no pasa, ahora con ese problema que dicen que tienen, que no les pagan las horas extras y demás, quien sabe hasta cuándo pase el camión», expresó el señor Feliciano Valenzuela.

Muchas personas previendo un estalla miento de huelga del servicio del transporte público ayer a las cinco de mañana, hicieron uso de otros medios como taxis y las diferentes plataformas para trasladarse como Uber, Didi, entre otras.

Aunque también abordo de las unidades se observó a pocos usuarios desplazándose conforme avanzaron las horas.