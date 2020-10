Mantienen Acereros el invicto

Se impusieron por 38-7 para mantener su marcha perfecta en la actual temporada de la NFL

La defensiva respondió y los Acereros derrotaron en casa 38-7 a los Cafés y mantienen su marcha perfecta en la presente temporada de la NFL, algo que no hacían desde 1978.

Pittsburgh no tuvo piedad al poner fin a la racha de cuatro triunfos. También a 17 la racha de derrotas de los Browns en el Heinz Field.

Ben Roethlisberger tuvo una actuación discreta, ya que lanzó para 162 yardas y un touchdown.

James Conner corrió para 101 yardas y una anotación. Benny Snell y Chase Claypool también llegaron a las diagonales, en una ocasión cada uno.

Los Browns (4-2) no pudieron hacer nada ante una defensa que capturó a Baker Mayfielden cuatro ocasiones, además de dos pases interceptados.

La mejor ofensiva por tierra de la NFL consiguió apenas 75 yardas _113 menos que su promedio de la temporada. Los Steelers dominaron ambas facetas en la que posiblemente fue su mejor actuación del 2020.

El safety MinkahFitzpatrick se plantó frente a un pase de Mayfield y corrió para 33 yardas a la zona de anotación para que tomaran ventaja 10-0. Los Browns, que venían de establecer el mejor inicio de la franquicia desde 1994, no se recuperaron en un estadio en el que el equipo no ha ganado desde que Mayfield estaba en la escuela primaria.

RashardHiggins recibió un pase de Mayfield para la anotación de Cleveland.

Para la Semana 7, nos espera un juegazo, ya que Pittsburgh visitará a los Titanes de Tennessee, ambos con marca de 5-0.