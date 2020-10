Macaria sigue vigente y activa tras 50 años de carrera

La actriz, de 70 años, participa en varias series de televisión

A sus 70 años de edad y con más de 50 de carrera, Macaria mantiene el espíritu y las ganas de seguir aprendiendo de los niños y jóvenes con los que trabaja, pues es de las que piensa que hay que actualizarse.

La actriz dijo que tiene una carrera muy «trabajosa» porque a la fecha está muy activa en la actuación.

Actualmente puede ser vista en la serie 100 Días Para Enamorarnos, que está en el top 10 de Netflix, actúa además en Mi Querida Herencia y también forma parte de la serie de comedia Vecinos.

«Para mí es un privilegio poder trabajar en este momento con Ceci Flores en Mi Querida Herencia, que hace a Dayana. Eso a mí me ayuda a no perder la actualidad, que sigas en contacto con el mundo como es ahorita, como lo ven ahorita los jóvenes, que es muy distinto como uno lo veía», expresó la actriz.

«Tener contacto con niños y jóvenes me ayuda y si yo les enseño algo que les sirva, qué bueno».

Para la actriz mantenerse activa laboralmente es de gran bendición y más ahora en tiempos de pandemia.

«También es una bendición tener salud, trabajo, llevarle al público proyectos que sean relajantes, creo que no es nada de estrés, sino al revés, un ratito de distracción, es un chance de tomar aire, es como una bocanadita de aire».

Recordó que su carrera la inició a los 17 años, aunque le hubiera gustado iniciar más chica, pero su madre se negó a apoyarla.

«Siempre me gustó cantar y bailar, participar en los festivales de la escuela, declamar poesía y la vida me fue poniendo como por chiripa» recordó Macaria.

Su debut actoral fue en teatro en 1969 junto al gran Mauricio Garcés.