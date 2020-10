Llaman empresarios al diálogo

Los dirigentes de organismos empresariales instaron a trabajar unidos por Sonora

Representantes de cámaras empresariales en Sonora coincidieron en que no es momento de parar a las empresas por una huelga general sin sentido, ya que el estado atraviesa por un proceso de reapertura económica tras el paso de la pandemia por Covid-19, por lo que condenaron el anuncio realizado por dirigentes de la CTM de parar actividades el próximo 10 de noviembre, en solidaridad con trabajadores del transporte urbano.

Gabriel Zepeda Vázquez, presidente de Canacintra, llamó al diálogo y a la concordia a los dirigentes de la CTM, ya que de llevarse a cabo esta huelga se estaría afectando fuertemente a la economía sonorense.

“No estamos de acuerdo con el llamado que ha hecho la CTM a buscar una huelga para el día 10 de noviembre, creemos que no son las formas de afectar la economía de todo el estado y que se atienda el tema del transporte público, que es muy importante; en la mesa que le corresponde, estamos haciendo ese llamado para que se realice una mesa de diálogo especial y se tome una decisión diferente a lo que está públicamente establecido”, indicó.

El presidente de Canacope, Martín Humberto Salazar Zazueta, comentó que se ha trabajado fuertemente en la reactivación de las empresas después del paro de labores que hicieron como prevención por la pandemia por COVID-19, por lo que sería muy complicado enfrentar una huelga el próximo 10 de noviembre como lo anunció la CTM.

“Totalmente en desacuerdo, porque hemos trabajado, desde que empezó la pandemia, porque el comercio organizado siga trabajando y este tipo de noticias nos viene a pegar porque son malas señales, no vemos que este tipo de noticias nos beneficien, no es algo que a nosotros nos interesen las declaraciones de CTM, son temas de una empresa que no tiene que ver con nosotros”, señaló.

Alfonso Reina Villegas, presidente de CMIC Sonora, destacó que es más importante mantener una paz social y laboral en aras del desarrollo económico de la entidad, por lo que invitó a los líderes de la CTM en Sonora al diálogo y a la búsqueda consensuada de soluciones.

“Nosotros consideramos que en el estado lo más importante es llevar una paz social y buscar todos unidos el desarrollo económico del estado, nosotros ahorita lo que buscamos es que las empresas puedan seguir trabajando en un ambiente de paz, hacemos un llamado a la concordia y a la unidad y búsqueda de soluciones, porque lo más importante que nos ocupa ahorita es poder seguir adelante en estos momentos tan duros que nos está ocupando con la pandemia”, destacó.

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz González, dijo que en estos momentos se necesita promover la economía y la recuperación del estado tras los efectos de la pandemia por COVID-19 y no es tiempo de pensar en acciones de huelga.

“Yo creo que nos encontramos en una coyuntura, en un momento en que lo que necesitamos hacer es promover la economía y la recuperación de los puestos de trabajo que se han perdido, la recuperación de las empresas que han desaparecido y esto implica que todos de manera unida y de manera solidaria estemos trabajando para este fin, el momento es muy malo para hacer anuncios de esta naturaleza en la que se está involucrando a todo el sector empresarial, se está involucrando a todos los trabajadores, que al final de cuentas son los que terminan perdiendo en estos conflictos”, comentó.