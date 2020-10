Invitan a jornada de limpieza de playas

La agrupación civil «Mi bolsa no es de plástico» invita a la comunidad en general a unirse a la limpieza de playas de Bahía de Kino y el estero Santa Rosa este fin de semana, y crear conciencia del cuidado del planeta.

La integrante de la agrupación, Carla Celaya, mencionó que está es la tercera edición de esta jornada anual que inicia este sábado con la limpieza del estero Santa Rosa en horario de 16:00 a 18:00 horas, con la participación de 200 voluntarios, y domingo de 07:00 a 09:00 horas en la playa de Kino Nuevo, a lo largo de todo el corredor del Mar de Cortés, donde se espera una asistencia de 300 personas.

«Queremos crear conciencia que cuidado del planeta sigue a pesar de la pandemia, y tenemos que cuidar los desechos infectocontagiosos como son, los cubreboca a lo largo de las playas. La idea es que la gente no pierda la cultura del cuidado de estos espacios», dijo.

Carla Celaya indicó que está actividad se llevará a cabo con la logística de sana distancia, con grupos pequeños conformados por seis u ocho personas, a quienes se les pide que lleven su gorra, protector solar, repelente de mosquitos, camisa manga larga, guantes o pinzas para recoger los residuos.

Las personas interesadas en participar en esta actividad pueden inscribirse en la página de Facebook Mi bolsa no es de plástico, y anotar el número de voluntarios.

Recordó que el año pasado retiraron 1.5 toneladas de residuos, por lo que esperan retirar la misma cantidad en esta jornada.