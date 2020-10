Impulsa Luis Miguel a Uber Eats

Lo que Luis Miguel toca o dice, lo convierte en oro.

Y eso sucedió con su participación en la campaña «Esta noche voy a cenar» que realizó Uber Eats, de acuerdo con el director de marketing de la compañía, Nicolás Mamboury.

«Es tan influyente que, a la semana siguiente del lanzamiento del comercial (28 de mayo), se duplicaron los pedidos de fetuccini en México”, comentó el directivo en entrevista, vía Zoom.

Nico comentó que el comercial de «El Sol» fue grabado en Miami, antes de la pandemia, y estuvo presente en la producción, para ser testigo del ingenio y la propuesta del cantante, que, lejos de tantos rumores, se portó súper abierto.

«Cuando estábamos en el set de grabación nos dijo ‘¡no, no, no! Yo quiero pedir un fettuccine con trufas blancas y queso parmesano, porque es lo que me representa y lo que más como, y realmente quiero comunicarle a la gente cuál es mi tipo de comida y que va con mi imagen.

«Le habíamos puesto (en el libreto) que eran tacos y si le encantan, pero lo que más disfruta es su pasta. Es un platillo más atípico, pero daría de qué hablar al ser comida italiana y sí, en redes sociales todo mundo habló de esto; la campaña llegó hasta Chile, en CNN lo publicaron, también nos mandaron videos de Estados Unidos e Italia”, comentó.

Y así queda demostrado una vez más, y como se mostró también en Luis Miguel, la Serie, que el cantante fue muy apegado a su madre, la italiana Marcela Basteri, y el tiempo que pasó en la toscana fue bastante importante para él.

También hay que destacar que la actitud que el encargado de marketing narró, contrasta totalmente con lo que el libro «Luis Miguel, La Historia», del español Javier León Herrera, también asesor del show producido por Netflix, cuenta, pues éste hace hincapié en que al cantante le molesta hacer estos trabajos.

Con la campaña «Esta noche voy a cenar» se quedaron atrás los 16 años que Luis Miguel tenía de no grabar un comercial.

Pero la compañía vio recompensada con la elección de Luismi, ya que él sólo alcanzó el récord de 40 mil pedidos de Uber Eats a la semana de su estreno, en más de 70 ciudades mexicanas, siendo CDMX, Guadalajara y Monterrey las más importantes.

Nico comentó que la presencia de Diego Boneta y Martha Higareda, en la segunda etapa de la campaña, también lograron imponer récord pues a la semana siguiente registraron cifras altas de venta de tacos al pastor.