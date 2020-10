Igualan cartones a un gol Pachuca y Bravos

Los Tuzos buscan mantenerse en la zona de Repechaje

Pachuca no pudo sacar la victoria de la casa de Juárez y tuvo que conformarse con empatar 1-1 con el equipo fronterizo, que sigue aferrado a mantenerse en zona de Repechaje.

Los Tuzos tuvieron la oportunidad de llevarse el triunfo, pero una falla de Ismael Sosa al 49′ terminó pesándole como losa, pues posteriormente llegó el tanto del empate de los pupilos de Gabriel Caballero.

Los Tuzos jugaron un buen primer tiempo, ganando en posesión y marcando la pauta del encuentro. Incluso el árbitro, Óscar Mejía les invalidó un gol.

Al 34′, ahora sí los Tuzos abrieron el marcador por conducto de Víctor Guzmán, tras un servicio de Víctor Dávila.

Para el complemento, el equipo hidalguense salió con la misma intensidad para incrementar el marcador, pero vino la falla de Sosa al 49′, luego de un pase a profundidad de Kevin Álvarez, y su error pesó en el ánimo del equipo.

Los ajustes de parte de Juárez no se hicieron esperar y fructificaron en el marcador.

Al 62′, los Bravos encontraron el empate por conducto de Eryc Castillo, quien no perdonó para que su equipo pudiera rescatar un punto.

Pachuca se quedó en el sexto lugar de la clasificación con 20 puntos, mientras que Juárez en el sitio 12, con 14 unidades.