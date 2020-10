Ignoran usuarios nueva forma de pago en camiones

Un gran porcentaje de personas entrevistadas dijo que no sabía que a partir del 15 de octubre no se aceptará efectivo en las distintas rutas de transporte urbano

A unos días de implementarse en el servicio de transporte urbano en Hermosillo el sistema electrónico de pago a través de tarjeta, un considerable porcentaje de usuarios desconoce que ya no aceptarán dinero en efectivo y por lo tanto aún no gestionan el plástico.

En un sondeo realizado por Entorno Informativo en varias paradas de los camiones de transporte de la ciudad, la mayoría de los usuarios no tenía conocimiento que a partir del 15 de octubre las unidades solamente aceptarán la tarjeta electrónica para el pago del pasaje.

Les faltó difundir más la información así como los motivos de este cambio y lo más conveniente es que dejen las dos formas de pago, efectivo y tarjeta, fueron los comentarios coincidentes de los usuarios.

“No estoy de acuerdo con la nueva normalidad que nos quieren imponer, porque hay veces que no tienes dinero para recargar las tarjetas”, expresó la señora Yadira Espinoza, vecina de la colonia 5 de Mayo.

“Todavía no tengo la tarjeta de pre pago, pero creo que también debe seguir cobrando en efectivo porque a veces falla el sistema de las tiendas donde vas a recargar y ya no puedes usar el camión, apenas que te pongas de acuerdo con otro pasajero para que te pague y tú le des el dinero”, comentó el señor Iván Rodríguez, vecino de la colonia Los Naranjos.

“No sabía que el 15 de octubre ya no aceptarán efectivo, yo tenía tarjeta pero se me perdió y por la pandemia me da miedo ir a los módulos”, dijo la joven Diana Ruiz, vecina de la colonia Amapolas.

“Que dejen las dos formas de pago, además la gente que viene de otra ciudad y no sabe de esto, entonces no podrá usar los camiones, eso está mal”, expresó el señor Ramiro Valenzuela, de la colonia Los Naranjos.