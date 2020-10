Ignoran compradores nuevo etiquetado

Pese a que por ley diversos productos como bebidas y alimentos que se venden en establecimientos comerciales como abarrotes, cuentan ya con sellos de advertencia, la Canacope Hermosillo aseveró que esto no ha mermado sus ventas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo (Canacope Servytur), Martín Zalazar Zazueta, reconoció que los pequeños negocios no han resentido el hecho de que varios productos que venden cuenten ahora con etiquetas y mensajes de advertencia, como lo marca la llamada Norma Oficial Mexicana 051.

“Los abarroteros nos han dicho en términos generales que sus ventas de productos como refrescos, sabritas, jugos, galletas, panes, cereales y otros más han seguido normal con sellos o no.

«Incluso concuerdan que cuando las personas compran ese tipo de mercancías no se fijan por toda la información que viene impresa en sus envolturas o envases”, dijo.

Zalazar Zazueta recordó que desde finales del 2019 se aprobó en el país una reforma para que una cantidad importante de productos que se venden en tiendas o supermercados, contaran de manera obligatoria con un etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas, con la finalidad de indicar cuáles excedieran los límites máximos de contenido energético, azucaras, grasas y demás.

El presidente de la Canacope Hermosillo reconoció la importancia que tiene esa medida en México y se hicieron por cuestiones de salud y el combate a la obesidad, aunque considero que los hábitos de las personas no ha cambiado a pesar de toda la información que se brinda en esos sellos y etiquetas.

“Quizás sea una cuestión ya tan arraigada que aunque nos pongan información al momento de comprar un refresco o unas galletas, no nos tomamos el tiempo para leerla y analizar todo lo que vamos a consumir.

Reconocemos la finalidad de esa iniciativa pero me atrevo a decir que muy pocas personas han dejado de adquirir ese tipo de productos por esas advertencias”, finalizó.