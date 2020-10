Hará Residente pausa en la música; ahora hará cine y TV

Firmó un acuerdo con Sony Music Entertainment para lanzar 1868 Studios; creará, producirá y distribuirá globalmente contenido bilingüe original en múltiples formatos

Ha dirigido sus propios videos musicales y ahora ayudará a desarrollar series de televisión, películas y otros contenidos para un mercado global.

Residente, el artista más decorado en la historia de los Latin Grammy, firmó un acuerdo plurianual con Sony Music Entertainment para lanzar 1868 Studios.

Bajo este nuevo emprendimiento, que la compañía anunció el jueves como el «primero en su tipo», el rapero puertorriqueño y Sony Music Latin/Iberia crearán, producirán y distribuirán globalmente contenido bilingüe original en múltiples formatos. El artista y activista, cuyo verdadero nombre es René Pérez Joglar, espera ayudar a incrementar la representación latina en Hollywood.

«En estos tiempos en que las minorías están luchando por tener un espacio en los Estados Unidos, pues está bueno también tener proyectos como este», dijo Residente a The Associated Press el miércoles en una entrevista telefónica desde Los Ángeles.

«No va a estar concentrado únicamente en lo latino, pero sí tienes a un latinoamericano que lo va a estar encarando y que le va a dar mucho más espacio de lo que se le ha dado a los latinos acá en Hollywood».

Aunque declinó proporcionar detalles sobre el acuerdo o el contenido que está creando, dijo que actualmente está escribiendo dos series de televisión y una película , un gran cambio de las canciones por las que ha sido tan reconocido y aclamado, y un nuevo capítulo en su carrera que recibe con beneplácito.

Me siento bien libre porque ya no tengo que rimar. Estuve preso de la rima consonante por 15 años y no sabes cómo se siente, después de tener que sacrificar ideas porque no rimaban, que ahora no importe que no rime… Se me hace bien divertido», dijo.