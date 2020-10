Positividad de covid va en aumento ¡cuídese y proteja a su familia!

Al parecer los mexicanos en general y los sonorenses en lo particular, somos como “Gabino Barrera”, quien como reza el corrido “no entendía razones” y es que estamos viendo lo que está ocurriendo en otras latitudes del mundo con los casos de coronavirus Covid-19 y no nos cuidamos y al contrario, parece que nos empecinamos en retar al virus.

Desde antes de que aparecieran en México los primeros casos, se nos alertaba de la importancia de cuidarnos, de lavarnos las manos, usar cubrebocas, cumplir con el distanciamiento social, pero al parecer parece que nos decían lo contrario, y los resultados los tenemos a la vista, con 901 mil 268 casos confirmados y 89 mil 814 muertes en el país.

Que si las autoridades federales encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, equivocaron la estrategia y hoy enfrentamos ese mundo de muertos, es otra cosa, porque a final de cuentas, quienes nos debemos de cuidar somos cada uno de nosotros en lo particular.

Cabe señalar que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se ha destacado a nivel nacional por tomar medidas preventivas desde el inicio de la pandemia, tanto, que como sabemos, Sonora fue el primer estado en declarar la emergencia sanitaria lo que obligó al resguardo de familias y cierre de establecimientos no esenciales.

Claro, los efectos económicos los han padecido gran cantidad de empresas y sus trabajadores, algunos con el cierre definitivo de comercios y con el cese de empleados, pero también es cierto que el gobierno estatal ha hecho esfuerzos por apoyar a quienes se encuentran afectados por la crisis entregando apoyos alimenticios y créditos a empresarios.

Ahora, ante el repunte de casos que estamos padeciendo desde las últimas cuatro semanas, como lo hemos señalado con anterioridad, la gobernadora Claudia Pavlovich, exhortó al Consejo Estatal de Salud a que emita las recomendaciones necesarias para evitar un rebrote que como sabemos tendría efectos devastadores en la salud y en la economía de los sonorenses.

Lamentablemente ni viendo lo que está ocurriendo en Europa, en donde se han registrados numerosos casos, estableciendo nuevos récords de la enfermedad, hemos entendido y muchos realizan reuniones, bodas, quinceañeras, bautizos, pachangas, se van de vacaciones sin guardar las mínimas medidas sanitarias, como si la vida no valiera nada.

En pocas palabras, estamos retando a la muerte y exponiéndonos y exponiendo a quienes nos rodean, por lo que es urgente implementar acciones que obliguen a quienes andan en la calle a usar cubrebocas, guardar la sana distancia y sobre todo, es imprescindible cumplir con la limpieza de manos para evitar propagar el virus.

Lo decíamos con anterioridad no podemos estar enclaustrados y aterrados por el virus, hay que convivir con él, pero también hay que cuidarse y cuidar a quienes nos rodean, para ello se requiere cumplir todas las medidas sanitarias, incluyendo el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, como prioridad, sino, habrá que atenerse a las consecuencias.

Matan a mando policiaco en Cajeme; en Hermosillo arrollan a agente

La violencia continúa en Cajeme y ayer por la tarde-noche fue asesinado un mando policiaco, quien acababa de ser trasladado de Pueblo Yaqui a Ciudad Obregón para hacerse cargo de la Comandancia de la Policía Municipal; con este suman tres los agentes policiacos municipales ultimados en la última semana, además de un militar activo.

El ahora occiso, fue “cazado” por sus victimarios en el exterior de la corporación y su cuerpo quedó en el exterior de ésta, hacia donde corrió para intentar resguardarse, sin embargo, las balas lo alcanzaron y acabaron con su vida.

Aquí en Hermosillo, un agente de la Policía Municipal, fue embestido por un presunto delincuente, tras una persecución que terminó cuando el sujeto, quien fue copado por una máquina retroexcavadora que le cerró el paso en una vialidad de la colonia Real del Parque, al sur de la ciudad, dio reversa y arrolló al oficial.

Ante ello, el compañero del lesionado disparó contra el conductor de un auto con placas de Chihuahua, identificado como Obed, quien quedó herido por lo que fue trasladado junto con el agente a recibir atención médica… Como vemos, los agentes siguen mal y de malas…

Mexicanos llevan a los Dodgers al campeonato de las Grandes Ligas

Me gustaría saber cómo se siente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al ver que los campeones de Grandes Ligas, el equipo Dodgers de Los Ángeles, logró la hazaña tras años de añorar el triunfo, gracias al trabajo de lanzadores mexicanos, cuya raza tanto ha desdeñado y humillado.

En lo personal no soy fan de ese equipo, pero me da gusto la destacada participación de los connacionales y ojalá que aquellos que siguen creyendo que México solo exporta delincuentes vean que hay gente valiosa en todos los estratos, no solo deportistas, sino artistas y científicos… Enhorabuena!

Correo electrónico [email protected]