Hermosillo primer lugar en quejas ciudadanas por baches

Sé que no es novedad, pero si muestra la magnitud del problema, el que de acuerdo con el Inegi, Hermosillo se encuentre en el nada honroso primer lugar en el país, por quejas de ciudadanos en cuanto al número de baches ¿cómo la ve?

De acuerdo al estudio efectuado en el pasado mes de septiembre, que no ha cambiado mucho a la fecha, la capital de Sonora encabeza el listado de ciudades en donde los ciudadanos consideran que el principal problema son los baches, con un 97.2 por ciento, seguido de Nogales, con el 96.4 por ciento y Mexicali con el 96.2 por ciento.

Esto es, curiosamente los ediles de Morena, Celida López Cárdenas, de Hermosillo y Jesús Antonio Pujol Irastorza, del municipio fronterizo, destacan en el país por tener a sus ciudadanos inconformes por los baches, entre otras cosas.

Por lo menos en Hermosillo tenemos la confianza de que en breve se solucione esta problemática, o al menos ese es el compromiso de la alcaldesa, ya que recibirá recursos por parte de la Federación para repavimentar y bachear un enorme listado de vialidades.

Lamentablemente, algo pasa con los materiales que se utilizan en estos trabajos, porque no se trata de quien gobierne, porque apenas los colocan y no aguantan ni el año, cuando las calles de nuevo están destrozadas.

No vamos a ir muy lejos, en el bulevar Luis Encinas, en el carril que circula de poniente a oriente, a un costado de la Universidad de Sonora, entre lo que sería la calle Reyes y la Rosales, recientemente colocaron nuevo pavimento y ya está para llorar, incluso un bache que ahí estaba ya está resurgiendo.

Cada autoridad en turno culpa a sus antecesores de que no utilizaron materiales adecuados, pero pues la problemática persiste y no vemos para cuándo se vaya a cortar esa mala práctica, mientras, esperemos que se cumplan las promesas y que al menos tengamos unos meses para disfrutar de calles pavimentadas o que no parezcan cráteres lunares.

En cuanto a los amigos de Nogales, no tengo ni idea como vayan a continuar, ya que además de las broncas personales de Pujol y su familia, además de los hechos de violencia, es poco lo que sabemos.

El crimen organizado imparable y la autoridad federal como si nada

Qué preocupante la situación que se está viviendo en varias regiones de Sonora, que tienen evidentemente la intención de crear un clima de inestabilidad y lo más triste, es que quienes habitamos en esta entidad somos quienes resultaremos perjudicados a la vuelta de los meses, cuando las inversiones se retiren que parece que a eso le apuestan.

Mientras que la gobernadora Claudia Pavlovich junto con el secretario de Seguridad, David Anaya, están haciendo hasta lo imposible por enfrentar a los delincuentes, a pesar de que evidentemente se trata de delincuencia organizada, que deberían ser atacados por las autoridades federales, quienes hacen como que no ven ni escuchan, pero tristemente son los civiles, quienes están pagando las consecuencias.

El sábado por la noche en Pitiquito fue atacada una familia cuando se desplazaba por un camino de terracería y lamentablemente una madre de familia perdió la vida, mientras que su hija resultó herida.

Ni qué decir de las pérdidas que tuvieron empresas transportistas, luego de que el domingo fueron detenidos camiones de carga, en carreteras de Caborca, creando un caos, afectando la circulación e impidiendo las entregas oportunas, mientras que otros perdieron las cargas.

Esto es, evidentemente las organizaciones del crimen organizado están buscando por todos los medios sembrar terror, crear inestabilidad y afectar el desarrollo de la entidad, lo que habría que ver es cuándo entrará en acción la Secretaría de Seguridad, todavía a cargo de Alfonso Durazo, quien se alista para llegar como candidato a la gubernatura por Morena, o tal vez hasta entonces llegará como súper héroe a salvar a los sonorenses… Veremos…

