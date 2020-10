Importante atender recomendaciones para evitar extorsiones

Qué lamentable que a pesar de los constantes llamados que hace la autoridad, las personas continúen cayendo en manos de extorsionadores, que se aprovechan de la ingenuidad para apropiarse de lo mucho o poco que tengan.

Tal y como lo informamos en la edición de hoy de Entorno Informativo, una familia de Nogales fue despojada de casi 100 mil pesos, por sujetos que amagaron a una mujer, quien junto a sus dos niñas fue y se encerró en un hotel, mientras que a su esposo, le llamaban para decirle que las tenían secuestradas y que de no depositar dinero las asesinarían.

Tras depositar 95 mil 500 pesos, entre ambos, porque la fémina también hizo depósitos, el hombre logró comunicarse con su esposa y acudió al hotel en el que se encontraba para llevárselas a su casa y fue hasta entonces, cuando ya estaba entregado el dinero, cuando procedieron a llamar a las autoridades.

Lo primero, es que si usted no conoce el número telefónico, lo más recomendable es no contestar y si por alguna razón lo hace, no se deje intimidar por los hampones, que si bien es cierto, son bastante buenos para convencer, a la primera amenaza cuelgue y trate de comunicarse con la autoridad o con sus familiares.

También es muy recomendable contar con la aplicación antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que ahí hay un universo de números, y en caso de que le llamen de alguno de éstos, le alertan para que no conteste, como en innumerables ocasiones ha recomendado el titular de la dependencia, David Anaya Cooley.

Lamentablemente los delincuentes han evolucionado, utilizan las ventajas tecnológicas y se aprovechan de la ingenuidad o ignorancia de las personas para continuar haciendo de las suyas, e incluso, esto pasa hasta en instituciones educativas, como ocurrió en la Universidad Tecnológica de Guaymas, en donde empleados fueron sorprendidos y les sacaron de sus cuentas bancarias casi tres millones de pesos.

Así que ante la menor duda, evite proporcionar datos personas y mejor tómese la molestia de ir al banco, porque cuesta mucho trabajo hacer un ahorro para que con las manos en la cintura vengan delincuentes para llevárselos gracias a una llamada.

Siguen vendiendo queso y yogures prohibidos por autoridades federales

Una muestra de que en México, la autoridad es ignorada y la ley es letra muerta, este miércoles hicimos un recorrido por establecimientos comerciales de la ciudad y a pesar de que la Secretaría de Economía ordenó que se retirara del mercado gran variedad de quesos y yogures, estos continuaban ayer a la venta.

Además, el personal de la delegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que como sabemos, sirve para muy poco, ayer estaba “preparando” el operativo que planeaba realizar, a ver cuánto tiempo les lleva hacerlo y mientras, los comercios siguen haciendo lo que se les antoja.

Cabe señalar que las empresas que se encargan de la elaboración de los productos lácteos se inconformaron por la decisión de las autoridades y en algunos casos aseguran que tienen información errónea y que sus productos si cumplen con la normatividad y no dude, que ni siquiera alcancen a sacar del mercado esos alimentos y ya estarán de nuevo a la venta.

Y pues los mexicanos seguiremos ingiriendo gran cantidad de grasa y quien sabe que otros productos, menos queso y yogurt, pero como dicen, México es el país en donde no pasa nada y cada quien hace lo que le viene en gana, de lo cual existen innumerables ejemplos.

Diputada de Morena admite en tribuna haber entregado soborno

Como ejemplo de que en México la gente violenta frecuentemente la ley y no pasa nada, la diputada federal por Morena, Abelina López, reconoció en tribuna de la Cámara de Diputados que otorgó un soborno de 20 mil pesos.

Tratando de lavarse las manos y culpando “al sistema”, del cual forma parte, la legisladora a toda voz expresó: “tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos, para que la corrupción del sistema, permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”.

Así, echándole la culpa al “sistema”, pero la legisladora debe recordar que para bailar se necesitan dos, que en un acto de corrupción está el que pide o exige y el que otorga o da, pero ambos participan en ese mismo hecho de violentar la ley, así que lo único que hizo la legisladora de Morena es pegarse la exhibida sino de su vida, si del año.

