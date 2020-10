“Enseñan el cobre” los agentes municipales al maltratar a ciudadano

Pues los elementos de Seguridad Pública Municipal de esta capital, están muy sensibles a ser grabados mientras realizan actividades en la vía pública, luego de la levantada de faldillas mediante la cual los exhibieron tomando embutes o mordidas de un ciudadano y ahora, hasta quienes laboramos en medios de comunicación estamos expuestos a que el o la agente “tenga ganas” y te permita efectuar la labor.

Ayer por la tarde, cuando nos dirigíamos a las instalaciones de periódico Entorno, que como saben está en la colonia Balderrama, nos tocó observar un impresionante operativo por la calle 12 de octubre y Luis Orci, por lo que nos detuvimos para averiguar de qué se trataba, lo cual, con los agentes es misión imposible, porque no proporcionan ninguna información a menos de que seas “compa” y en mi caso, gracias a Dios no lo soy.

Como ya conocemos esa dinámica, tomamos las fotos y empezamos a platicar con posibles testigos para que nos comentaran que habían visto, ya que aunque había cintas para delimitar la escena y patrullas, no se observaba ningún cuerpo, salvo una gorra tirada sobre el pavimento.

Al igual que yo, en el lugar había varias personas observando, algunas a bordo de sus autos, lo que ocasionó algunos problemas leves de vialidad por la transitada calle 12 de octubre que es eje vial con la calle Francisco Monteverde.

Pero un caso en particular ocurrió cuando a un ciclista, que estaba junto a mí tomando video del operativo, se le acercaron dos agentes y con tono despótico, le dijeron que no tomara fotos ni videos, además de que intentaron quitarle el dispositivo, a lo que se resistió y posteriormente lo lanzaron al piso, esposaron y lo llevaron a rastras, si, a rastras, dentro del perímetro con cinta y posteriormente lo levantaron y lo subieron a la patrulla.

Además, se vinieron contra mí y obvio yo me identifiqué como reportera y al cuestionarles sobre el abuso policiaco, al igual que varios testigos más, dijeron que el hombre no había obedecido “una orden directa, ustedes no saben nada” dijo una mujer policía, al tiempo que amagaba a otro testigo, quien prefirió quedarse callado ante el riesgo de ser detenido.

Al lugar llegó una mujer que dijo que el detenido era su empleado y preguntó por qué se lo llevaban y le dijeron que lo averiguara en la comandancia Choyal, que fuera para allá.

De ese nivel la piel ligera que se traen los elementos policiacos, quienes no andan buscando quien se las hizo, sino quien se las pague, y mientras, las garantías individuales del perjudicado quedaron quien sabe dónde… Ojalá que el comisario, Gilberto Landeros y la alcaldesa Celida López, les jalen las orejas a sus sensibles muchachitos.

Por cierto, en el sitio no hubo personas ejecutadas, se trató de una privación ilegal de la libertad y el auto utilizado por los señalados, fue localizado en el cruce de los bulevares Colosio y Quintero Arce en donde estaba otra persona que también fue “levantada”, mientras que el otro individuo, de 39 años, continúa en manos de los delincuentes.

Da resultados gestiones de la gobernadora Pavlovich ante AMLO

No se tuvo que esperar mucho la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a la solicitud que hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el fin de semana, para que enviara recursos a Sonora, para lo cual hizo una relación de obras pendientes por mil 300 millones de pesos.

Y es que este martes, en la conferencia matutina, el presidente mexicano anunció que enviaría prácticamente la mitad de lo solicitado, ya que destinará 200 millones de pesos para terminar la construcción del Hospital General de Especialidades que se encuentra en el bulevar Colosio, y 500 millones de pesos más para equipamiento, esto es, 700 millones de pesos en total.

Esto denota que efectivamente existe una buena relación entre Pavlovich Arellano y López Obrador, lo que se observó el fin de semana, más allá de sus orígenes de distintas fuerzas políticas, ya que el trato ha sido respetuoso y alejando de intereses partidistas, porque a final de cuentas se gobierna para todos, no solo los militantes.

Sigue pendiente atender problemática sobre inseguridad en Sonora

Lamentablemente, la asignatura pendiente, no solo en Sonora sino en todo el país, es lo relacionado con la inseguridad, la cual va ganando terreno a las autoridades por más esfuerzos que se realicen, ya que falta el respaldo de la Federación, tal como lo vemos a lo largo y ancho del estado y del país.

Ojalá que en los pocos días que le quedan al sonorense Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes de venir al estado como candidato de Morena, le sean suficientes para apoyar con más recursos en equipos y presencia de fuerzas federales a Sonora, porque si no, la gente se lo recordará en su campaña por la gubernatura y por más seguro que se sienta, puede ser su talón de Aquiles.

